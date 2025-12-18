"Na prawo jest tylko ściana". Z kim Pałac Prezydencki rozmawia o edukacji?

Kluczowe fakty:

Prezydent Karol Nawrocki musi zdecydować do 19 grudnia o losach ustawy wprowadzającej tzw. Kompas Jutra, czyli reformę edukacji autorstwa Barbary Nowackiej.

Reforma ma wejść w życie 1 września 2026 roku. Oznacza m.in. nowe podstawy programowe, obowiązkowe doświadczenia i tydzień projektowy. Na początek objęłaby przedszkolaki oraz uczniów klas pierwszych i czwartych.

Budzi jednak skrajne emocje. W Sejmie podzieliła głosy posłów niemal równo na pół. Oficjalnie właśnie dlatego prezydent, przed podjęciem decyzji, zaprosił na konsultacje trzy największe oświatowe związki zawodowe i kilkadziesiąt organizacji pozarządowych. Te ostatnie zostały zdominowane przez organizacje prawicowe.

Wśród gości Pałacu Prezydenckiego znaleźli się m.in. przeciwnicy obowiązkowych szczepień i edukacji włączającej dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a do tego publicystki mediów ojca Tadeusza Rydzyka, walczące z edukacją zdrowotną i "ideologią gender".