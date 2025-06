Dziś kolejny termin przesłuchania Ziobry

Dziś kolejna próba przesłuchania Ziobry Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: Były minister sprawiedliwości kilkukrotnie nie stawił się na posiedzenie sejmowej komisji śledczej do spraw Pegasusa.

Komisja wnioskowała o zastosowanie aresztu do 30 dni wobec Zbigniewa Ziobry, by doprowadzić do jego przesłuchania. Sąd Okręgowy w Warszawie nie uwzględnił tego wniosku.

Kolejne przesłuchanie zaplanowano na czwartek.

W czwartek o godzinie 10 rozpocznie się posiedzenie sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa. Zaplanowano na nim przesłuchanie Zbigniewa Ziobry, który w latach 2015-2023 pełnił funkcję ministra sprawiedliwości, a w latach 2016-2023 - prokuratora generalnego.

Członkowie komisji komentują odtajnienie dokumentów dotyczących Pegasusa. "Ziobro był ostrożny"

Siódma próba przesłuchania

To siódma próba przesłuchania byłego ministra, który do tej pory nie stawiał się na przesłuchania - ostatni raz w kwietniu.

Pod koniec stycznia komisja zwróciła się do sądu o zatrzymanie posła i doprowadzenie go na przesłuchanie. Sejm uchylił mu w tym celu immunitet, a Sąd Okręgowy w Warszawie wyraził na to zgodę. Policja zatrzymała Ziobrę w dniu posiedzenia komisji śledczej po godzinie 10.30, gdy skończył udzielać wywiadu w siedzibie Telewizji Republika. Rozpoczęcie posiedzenia komisji śledczej zaplanowane było na godzinę 10.30. Ponieważ do tej godziny Ziobry nie było w sali obrad, komisja śledcza uznała doprowadzenie byłego ministra za nieskuteczne i zadecydowała o skierowaniu wniosku o zastosowanie wobec niego kary porządkowej do 30 dni aresztu.

31 marca warszawski Sąd Okręgowy nie uwzględnił wniosku o zastosowanie aresztu wobec Ziobry. Rzeczniczka sądu sędzia Anna Ptaszek informowała wówczas, że "komisja odstąpiła od możliwości przesłuchania świadka, pomimo że został doprowadzony do komisji". Sam Ziobro wielokrotnie podkreślał, że nie stawiał oporu przy zatrzymaniu 31 stycznia i oceniał, że komisja śledcza nie chciała go przesłuchać, skoro zamknęła posiedzenie, gdy był już w drodze na nie.

Komisja wówczas, za pośrednictwem prokuratora generalnego Adama Bodnara, skierowała wniosek o zastosowanie aresztu do 30 dni wobec byłego ministra sprawiedliwości, by doprowadzić do jego przesłuchania. Sąd Okręgowy w Warszawie 31 marca nie uwzględnił wniosku sejmowej komisji.

Komisja do spraw Pegasusa

Komisja bada, czy użycie oprogramowania inwigilacyjnego Pegasus przez rząd, służby specjalne i policję w czasie, kiedy rządziło PiS, było zgodne z prawem. Komisja ma też ustalić, kto był odpowiedzialny za zakup Pegasusa i podobnych narzędzi dla polskich władz. Według przekazanych dotąd, między innymi przez Najwyższą Izbę Kontroli, informacji system Pegasus został zakupiony jesienią 2017 roku dla CBA, ze środków pochodzących w zasadniczej części (25 milionów złotych) z Funduszu Sprawiedliwości nadzorowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości.