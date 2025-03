"Ziobro robił wszystko, żeby przed tą komisją nie stanąć" Źródło: TVN24

Sąd Okręgowy w Warszawie nie uwzględnił wniosku sejmowej komisji śledczej do spraw Pegasusa o tymczasowy areszt dla Zbigniewa Ziobry. Przewodnicząca komisji Magdalena Sroka zapowiedziała apelację.

Posiedzenie było zamknięte dla publiczności. Po wyjściu z sali obrad przewodnicząca komisji śledczej ds. Pegasusa Magdalena Sroka (PSL-Trzecia Droga) poinformowała dziennikarzy, że "sąd nie uwzględnił wniosku o zastosowanie kary porządkowej aresztu w stosunku do Zbigniewa Ziobry". - My w tej sytuacji będziemy składać apelację. Nie zgadzamy się z tą decyzją - dodała.

Wcześniej - przed wejściem - mówiła, że "Zbigniew Ziobro robił wszystko, żeby przed tą komisją nie stanąć, dlatego dzisiaj spotykamy się w tym, a nie innym miejscu". Jak powiedziała, przyszła na posiedzenie, żeby "wyjaśnić wszelkie okoliczności, które towarzyszyły decyzjom podejmowanym przed komisją, ale także w trakcie komisji".

Ziobro opublikował w południe wpis na X. Napisał, że "komendant stołecznej policji przesłał sądowi dokument, który obnaża kłamstwa i ubecką prowokację zleconą przez Donalda Tuska przewodniczącej nielegalnej komisji ds. Pegasusa, Magdalenie Sroce". "Z oficjalnej notatki wynika, że Sroka była informowana o działaniach policji i wiedziała, że kluczowe znaczenie ma postanowienie sądu wyznaczające dzień zatrzymania. Godzina 10:30 wskazywała jedynie czas rozpoczęcia prac tej nielegalnej komisji i nie ograniczała możliwości zatrzymania ani skutecznego doprowadzenia świadka" - dodał.

Ocenił, że "policyjna notatka to kolejny niepodważalny dowód na to, że nielegalna komisja wyłudziła od sądu zgodę na moje doprowadzenie nie w celu przesłuchania, lecz dla czystej hucpy politycznej". "Tym bardziej kolejny wniosek komisji - tym razem o areszt - nie ma żadnych podstaw i nie pozostawia sądowi innej możliwości niż jego oddalenie" - dodał.

Komendant stołecznej policji przesłał sądowi dokument, który obnaża kłamstwa i ubecką prowokację zleconą przez @donaldtusk przewodniczącej nielegalnej komisji ds. Pegasusa, Magdalenie Sroce. Z oficjalnej notatki wynika, że Sroka była informowana o działaniach policji i wiedziała,… pic.twitter.com/5K0o0t6KgQ — Zbigniew Ziobro | SP (@ZiobroPL) March 31, 2025 Rozwiń

"Ziobro swoim zachowaniem dostarcza argumentów"

- To nie jest tylko sprawa, która koncentruje się na samym zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu. Pamiętajmy, że pan minister Ziobro nie stawił się wcześniej, a w zasadzie od tego powinniśmy zacząć - powiedział wcześniej w TVN24 Przemysław Rosati.

Jak stwierdził, "absolutnie podstawowym obowiązkiem każdego z nas jest obowiązek stawiennictwa na wezwanie sądu, prokuratury, sejmowej komisji śledczej - każdego organu, który dysponuje prawem wezwania świadka". - Pan minister Ziobro swoim zachowaniem dostarcza argumentów, że absolutnie lekceważy ten podstawowy obowiązek - dodał.

- To może być argument, który dla sądu będzie podstawą do tego, żeby jednak sięgnąć po ten najdalej idący środek do zapewnienia. Ale trzeba też uczciwie powiedzieć, że zgodnie z Kodeksem postępowania karnego musimy mieć możliwość stwierdzenia, że doszło do uporczywego niewykonania obowiązku stawiennictwa - zauważył. Rosati zastrzegł jednak, że "jeżeli będzie można osiągnąć ten sam skutek, czyli doprowadzić do stawiennictwa świadka Ziobro przed komisją poprzez zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie, to wtedy aresztu się nie stosuje".

Przesłuchanie Zbigniewa Ziobry

Zbigniew Ziobro kilkukrotnie nie stawił się przed komisją śledczą do spraw Pegasusa, a 31 stycznia, mimo przymusowego doprowadzenia przez policję do Sejmu, przybył na posiedzenie, gdy komisja już zakończyła obrady. Komisja śledcza, za pośrednictwem prokuratora generalnego Adama Bodnara, skierowała wniosek o zastosowanie aresztu do 30 dni wobec byłego ministra sprawiedliwości, by doprowadzić do jego przesłuchania.

20 lutego w Sejmie odbyło się głosowanie, gdzie zdecydowano o uchyleniu immunitetu Ziobrze i wyrażono zgodę na zastosowanie wobec niego aresztu na 30 dni.

Ziobro mówi, że nie stawiał oporu i komisja nie chciała go przesłuchać, skoro zamknęła posiedzenie, gdy był już w drodze na nie. - Była wszelka możliwość do konfrontacji, wy nazywalibyście to zeznaniami, (...) ale wy tego nie chcieliście. Zdecydowaliście się zorganizować pułapkę - mówił w lutym w Sejmie, zwracając się do rządzącej większości.

Początek posiedzenia o 12.

Komisja śledcza do spraw Pegasusa bada legalność, prawidłowość i celowość czynności podejmowanych z wykorzystaniem tego oprogramowania m.in. przez rząd, służby specjalne i policję od listopada 2015 roku do listopada 2023 roku. Komisja ma też ustalić, kto był odpowiedzialny za zakup Pegasusa i podobnych narzędzi dla polskich władz.