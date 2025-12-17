Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Śledztwo w sprawie zniszczenia tupolewa umorzone  

Bliźniaczy tupolew nr 102
Tomczyk o zniszczeniu tupolewa: staję tu, żeby pokazać kłamstwo Macierewicza i kłamstwo podkomisji
Źródło: TVN24
Prokuratura Krajowa umorzyła śledztwo w sprawie zniszczenia samolotu Tu-154M numer 102 w trakcie prac prowadzonych przez podkomisję smoleńską. Jak przekazał rzecznik PK Przemysław Nowak, prokurator uznał, że "członkowie podkomisji nie przekroczyli swoich uprawnień".

Śledztwo dotyczyło przekroczenia uprawnień przez członków podkomisji do ponownego zbadania katastrofy smoleńskiej, w tym jej przewodniczącego - Antoniego Macierewicza, polegającego na zniszczeniu samolotu Tu-154M numer 102, a także niedopełnieniu obowiązków przez byłego Ministra Obrony Narodowej poprzez zaniechanie zapobieżenia zniszczenia tego samolotu.

"Postępowanie zostało umorzone wobec braku w czynach znamion czynu zabronionego" - przekazał w komunikacie rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak.

ZOBACZ TAKŻE: 10 kłamstw Macierewicza >>>

Działania prokuratury w trakcie śledztwa

Śledztwo prowadzone w tej sprawie zostało w grudniu 2023 roku wyłączone ze śledztwa prowadzonego w sprawie katastrofy smoleńskiej. W listopadzie tego roku postępowanie zostało przejęte przez zespół śledczy powołany w Prokuraturze Krajowej.

Rzecznik PK poinformował, że w toku śledztwa przeprowadzono wielokrotne oględziny samolotu Tu-154M nr 102, w tym z udziałem specjalistów. Zabezpieczono i przeanalizowano dokumentację dotyczącą jego eksploatacji, przechowywania oraz prac prowadzonych przez Podkomisję do Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego, pozyskano materiały z Prokuratury Krajowej, Ministerstwa Obrony Narodowej, jednostek wojskowych i instytucji współpracujących, przesłuchano licznych świadków - w tym żołnierzy, techników lotniczych, specjalistów oraz osoby wykonujące czynności na samolocie - a także uwzględniono stanowiska i opinie specjalistów z zakresu techniki lotniczej oraz badania wypadków lotniczych.

OGLĄDAJ: Siła śledztwa
pc

Siła śledztwa

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Śledczy ustalili, że samolot Tu-154M nr 102 - tożsamy konstrukcyjnie z rozbitym w katastrofie smoleńskiej Tu-154M nr 101 - ostatni lot wykonał w sierpniu 2011 roku. Od października 2011 roku był przechowywany w hangarze w Mińsku Mazowieckim.

Samolot Tu-154M numer 102
Samolot Tu-154M numer 102
Źródło: Radek Pietruszka/PAP

"Podkomisja uzyskała dostęp do samolotu w celu prowadzenia badań, które rozpoczęły się 11 marca 2016 r. Początkowo prowadzone były badania nieinwazyjne, niewymagające ingerencji w konstrukcję samolotu" - zaznaczył rzecznik Prokuratury Krajowej.

Następnie - jak wskazał - zdemontowano wybrane elementy i pobierano próbki do badań laboratoryjnych. "W wyniku tych działań doszło do naruszenia części elementów konstrukcyjnych samolotu" - zaznaczył prok. Nowak.

"To jest prawda o tym, jak Macierewicz wraz ze swoją grupą zniszczył samolot"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"To jest prawda o tym, jak Macierewicz wraz ze swoją grupą zniszczył samolot"

Ustalono również - jak czytamy - że samolot od dłuższego czasu nie posiadał zdolności operacyjnych z uwagi na wygaśnięcie ważności jego obsług technicznych, a już od 2011 roku był niezdatny do wykonywania lotów. Ostatecznie został także przekwalifikowany do kategorii odpowiadającej złomowi w ewidencji wojskowej.

OGLĄDAJ: Siła kłamstwa
pc

Siła kłamstwa

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

"Członkowie podkomisji nie przekroczyli swoich uprawnień"

"Prokurator umorzył postępowanie, uznając, że członkowie podkomisji nie przekroczyli swoich uprawnień" - przekazał prokurator Nowak.

Wyjaśnił, że obowiązujące przepisy, w szczególności ustawa – Prawo lotnicze oraz akty wykonawcze regulujące działalność komisji badających zdarzenia lotnicze, przyznawały podkomisji uprawnienia do prowadzenia badań technicznych, w tym także badań ingerujących w konstrukcję statku powietrznego, o ile służyły one realizacji celu badawczego.

"Prokurator nie oceniał merytorycznej jakości wyników tych badań, gdyż okoliczność ta nie miała wpływu na ustalenie, że przeprowadzone badania mieściły się w granicach uprawnień Podkomisji i były dopuszczalne na gruncie prawa lotniczego" - dodał.

Po drugie, jak przekazał, śledczy ustalili, że samolot już przed rozpoczęciem prac podkomisji był wyłączony z użytkowania. "Brak możliwości przywrócenia go do użytkowania nie wynikał więc wyłącznie z późniejszych prac podkomisji" - wyjaśnił Nowak.

Dodał, że po trzecie, "podejmowane czynności nie były motywowane zamiarem wyrządzenia szkody ani utrudnienia postępowania karnego, lecz realizacją zadań związanych z ustaleniem przyczyn i okoliczności katastrofy lotniczej".

OGLĄDAJ: Eksplozja emocji w podkomisji smoleńskiej
pc

Eksplozja emocji w podkomisji smoleńskiej

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Zaznaczył, że działania prowadzone były w ramach obowiązujących procedur i uprawnień, a zgromadzony materiał dowodowy nie potwierdził istnienia zamiaru wymaganego dla przypisania odpowiedzialności karnej.

"Wobec powyższych okoliczności prokurator podjął decyzję o umorzeniu postępowania wobec braku w czynie znamion czynu zabronionego" - podkreślił Nowak.

Śledztwa w innych wątkach trwają

Wyjaśnił, że na tej samej podstawie umorzone zostało postępowanie w zakresie drugiego czynu, czyli niedopełnienia obowiązków przez Ministra Obrony Narodowej.

"Skoro ustalono, że członkowie podkomisji działali w granicach przysługujących im uprawnień, brak było podstaw do przyjęcia, że Minister Obrony Narodowej nie dopełnił obowiązków poprzez zaniechanie podjęcia czynności zapobiegających zniszczeniu samolotu lub czynności mających na celu przywrócenie go do stanu poprzedniego" - zaznaczył rzecznik PK.

Prokuratorzy z Zespołu Śledczego numer 4 nadal prowadzą cztery śledztwa dotyczące kilkunastu wątków.

OGLĄDAJ: Kocioł czarownic
pc

Kocioł czarownic

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: js/akr

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Radek Pietruszka/PAP

Udostępnij:
TAGI:
Prokuratura KrajowaPodkomisja smoleńskaSmoleńskKatastrofa smoleńskaAntoni MacierewiczKatastrofa smoleńskaKatastrofa w Smoleńsku
Czytaj także:
jomo shutterstock_2041034765
Kortyzol, sen, uważność. Tak reaguje mózg po dwóch dniach w trybie JOMO
Zdrowie
imageTitle
Po wypadku przeszła dwie operacje, czeka na trzecią. "Testuję swoje granice"
EUROSPORT
Ładowanie samochodów elektrycznych
Te auta wyszły na prowadzenie. Rekordowy wzrost sprzedaży
BIZNES
Sam Altman
Gigant może zainwestować miliardy w OpenAI. Trwają rozmowy
BIZNES
Mariusz Błaszczak i Mateusz Morawiecki
Wpis Kurskiego? Druga wigilia u Morawieckiego? Posłowie PiS komentują
Polska
Magdalena Biejat potraktowana gazem
Policjant spryskał gazem posłankę Magdalenę Biejat. Akt oskarżenia
WARSZAWA
ginekolog fotel_53893486
Coś podejrzewały, teraz mogą to sprawdzić. Wystarczy się zapisać
Poznań
Sztokholm, jesień, zima
Przez dwa tygodnie mieli pół godziny słońca
METEO
Gliński, Konrad Frysztak
Posłowie PiS poderwali się z ław, na sali krzyki. Poszło o Brauna
Polska
regiojet - lumofoto shutterstock_2690171733
Odwołali ponad 20 połączeń. Jest postępowanie wobec przewoźnika
BIZNES
Największy chiński lotniskowiec Fujian przepłynął przez Cieśninę Tajwańską
Największy chiński lotniskowiec w Cieśninie Tajwańskiej
Świat
Brigitte Macron
Brigitte Macron przeprasza za obraźliwe słowa. Ale ich nie żałuje
Świat
Uroczystość pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców 1970 w Gdańsku z okazji 55. rocznicy Grudnia '70 (16.12.2025)
Wyszli na ulicę przeciwko podwyżkom cen, władza zaczęła do nich strzelać. 55. rocznica Grudnia '70
Trójmiasto
shutterstock_2586574153
Firma Elona Muska pod lupą. Kara może być dotkliwa
BIZNES
Pożar budynku w Białymstoku
Chmura dymu nad miastem. "Cały budynek w ogniu"
Białystok
Rosja, wojsko
Rosja szykuje "strategiczną operację ofensywną". Zwiększyła liczbę żołnierzy
Świat
Wypadek nagrała kamera monitoringu
Zatrzymał się na lewym pasie ekspresówki. Dramatyczne nagranie z wypadku
WARSZAWA
Lodowe włosy, Trójmiejski Park Krajobrazowy w Gdańsku
Peruka wiedźmy w Gdańsku. Reporterka24 miała farta
METEO
Mennica Stanów Zjednoczonych w Filadelfii – FILADELFIA / PENSYLWANIA – 6 KWIETNIA 2017 shutterstock_644212105
Zakończyli produkcję po 232 latach. Ostatnie egzemplarze sprzedali za fortunę
BIZNES
Robert Bąkiewicz
Bąkiewicz: "niemieckie wojsko ma pilnować polskich granic". Nie, nie po to przyjadą
Michał Istel
shutterstock_2298635963
Dotyka 60 milionów ludzi. Przełom w badaniach nad najczęstszą arytmią serca
Zdrowie
Krew dawców pomaga ofiarom wypadków, wykorzystywana jest też podczas operacji, przeszczepów, i do produkcji leków
"Choinka dla życia". Drzewka w zamian za oddaną krew
Łódź
Lądowanie śmigłowca LPR przy placu Unii Lubelskiej
Śmigłowiec LPR przed centrum handlowym. Zabrał rannego rowerzystę
WARSZAWA
Lindsey Vonn miała już nie wrócić na stok
Sekundy zmieniły jej życie. Wróciła z tytanowym kolanem i znów króluje
Rafał Kazimierczak
Inwestor, giełda, broker, trader
Kurs wystrzelił o ponad 750 procent. "Przytłaczający popyt"
BIZNES
Szczekanie psa uratowało życie mężczyzny
Powiedział, że jest w lesie, leżał bez sił. Wtedy ratownicy usłyszeli szczekanie
Łódź
Dziś Wielki Finał Akcji Fundacji TVN i programu Uwaga!
Troje dzieci, trzy historie i wielka pomoc. Dziś finał akcji Fundacji TVN i programu Uwaga!
Polska
Tusk, Nawrocki
Nie odbiera? "Absolutny brak wyczucia momentu historycznego" Nawrockiego
Polska
Zatrzymani po porwaniu 10-miesięcznego dziecka doprowadzeni do prokuratury
Porwanie niemowlęcia. Są zarzuty
Szczecin
Ernest Bejda
Były szef CBA z zarzutami. Chodzi o Pegasusa
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica