Jakie są najrzadsze imiona? Te niegdyś popularne niemal całkiem zniknęły

Na początek przyjrzyjmy się imionom, które świeżo upieczeni rodzice najrzadziej wybierali w 2025 roku. Za źródło posłuży nam BRAIAN, czyli Bezkonkurencyjny Retrospektywny Asystent Imion Aplikowanych Noworodkom. To bezpłatna aplikacja na smartfony z systemem Android, w której znajdujemy statystyki imion na podstawie danych z rządowej strony dane.gov.pl.
Najmniej popularne imiona w 2025 roku
Oto wybrane żeńskie imiona, które w ubiegłym roku nadano tylko po dwa razy:
- Apolina
- Arwena
- Daliana
- Delfina
- Dua
- Emilija
- Esmeralda
- Henryka
- Iza
- Kajla
- Ksymena
- Mariola
- Miłka
- Oliwiia
- Sława
- Wanesa
- Wiera
Wybrane męskie imiona, które w ubiegłym roku nadano tylko po dwa razy:
- Aksel
- Arek
- Bronimir
- Dobromił
- Dyzma
- Gaweł
- Hipolit
- Melchior
- Palermo
- Rajan
- Riczard
- Światosław
- Tristan
- Zbyszko
Wymienione imiona zostały nadane dziewczynkom i chłopcom, którzy urodzili się w 2025 roku. A które imiona występują w Polsce najrzadziej? Bezcennym źródłem informacji jest tu zestawienie imion żeńskich i męskich występujących w rejestrze PESEL, które znajdujemy w rządowym serwisie dane.gov.pl. Baza po raz ostatni była aktualizowana 20 stycznia tego roku.
Imiona, które ma po kilka osób
Wybrane najrzadziej występujące w Polsce imiona żeńskie:
- Bajka (2)
- Barbra (4)
- Chwalimira (6)
- Dąbrówka (193)
- Domasława (6)
- Dżanet (4)
- Dżoana (7)
- Halka (11)
- Helenka (10)
- Izaura (54)
- Jaga (41)
- Jaśmin (9)
- Jeżyna (6)
- Lidka (3)
- Nasturcja (12)
- Macieja (26)
- Princessa (17)
- Shakira (20)
Wybrane najrzadziej występujące w Polsce imiona męskie:
- Buba (23)
- Dżon (11)
- Edek (2)
- Kajtek (4)
- Lolek (9)
- Luidżi (2)
- Mirmił (2)
- Morfeusz (13)
- Mściwoj (10)
- Olimp (2)
- Ozzy (10)
- Sebastiian (12)
- Szaweł (3)
- Szon (4)
- Waldemard (15)
- Zawisza (41)
- Zefir (9)
- Zuber (2)
Zestawienia rejestru PESEL i danych zgromadzonych w aplikacji BRAIAN, obejmujących lata 2000-2025, pokazują, jak zmieniają się trendy. Przykładem szybkiego wzrostu popularności w ostatnich latach jest imię Leon. W 2000 roku nadano je 32 chłopcom. W 2025 roku imię to otrzymało 5079 osób. Imię Hanna w 2000 roku otrzymało 407 dziewczynek, tymczasem w ciągu ostatniej dekady nie było roku, w którym imienia tego nie nadano by co najmniej 3 tys. osób.
Tych imion jest coraz mniej
Nietrudno też o znalezienie imion, których obecnie nie otrzymuje prawie nikt.
Choć w Polsce żyje blisko 101 tysięcy Wiesław, w 2025 roku żaden rodzic nie zdecydował się na takie imię dla córki. Rok wcześniej imię Wiesława nadano dwóm dziewczynkom. Podobnie z imieniem Józefa. Z rejestru PESEL wynika, że w naszym kraju żyje 39 tys. posiadaczek tego imienia. Ostatni raz imię to nadano w 2024 roku czterem osobom. Imię Dżesika w 2000 roku nadano 63 osobom, w 2010 roku - 26 osobom. W ubiegłym roku nie nadano tego imienia ani razu.
Socjolog dr Paweł Tomanek kilka miesięcy temu zwracał uwagę, że rodzice coraz częściej wybierają imiona umiarkowanie popularne. - Najpopularniejsze imiona stanowią dziś znacznie mniejszy odsetek nadań niż 20-30 lat temu. Rodzice coraz częściej wybierają imiona umiarkowanie popularne - znane, ale nie masowe. To efekt indywidualizacji wyborów - zauważył Tomanek. Socjolog podkreślał, że znaczenie etymologiczne imion ma dziś drugorzędne znaczenie. Decyduje przede wszystkim brzmienie i estetyka, a sens historyczny czy biblijny pozostaje w tle. Imiona funkcjonują raczej jako symbole kulturowe niż dosłowne komunikaty.
Opracował Maciej Wacławik
Źródło: PAP, tvn24.pl
