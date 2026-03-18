Jakie są najrzadsze imiona? Te niegdyś popularne niemal całkiem zniknęły

Na początek przyjrzyjmy się imionom, które świeżo upieczeni rodzice najrzadziej wybierali w 2025 roku. Za źródło posłuży nam BRAIAN, czyli Bezkonkurencyjny Retrospektywny Asystent Imion Aplikowanych Noworodkom. To bezpłatna aplikacja na smartfony z systemem Android, w której znajdujemy statystyki imion na podstawie danych z rządowej strony dane.gov.pl.

Najmniej popularne imiona w 2025 roku

Oto wybrane żeńskie imiona, które w ubiegłym roku nadano tylko po dwa razy:

Apolina

Arwena

Daliana

Delfina

Dua

Emilija

Esmeralda

Henryka

Iza

Kajla

Ksymena

Mariola

Miłka

Oliwiia

Sława

Wanesa

Wiera

Wybrane męskie imiona, które w ubiegłym roku nadano tylko po dwa razy:

Aksel

Arek

Bronimir

Dobromił

Dyzma

Gaweł

Hipolit

Melchior

Palermo

Rajan

Riczard

Światosław

Tristan

Zbyszko

Wymienione imiona zostały nadane dziewczynkom i chłopcom, którzy urodzili się w 2025 roku. A które imiona występują w Polsce najrzadziej? Bezcennym źródłem informacji jest tu zestawienie imion żeńskich i męskich występujących w rejestrze PESEL, które znajdujemy w rządowym serwisie dane.gov.pl. Baza po raz ostatni była aktualizowana 20 stycznia tego roku.

Imiona, które ma po kilka osób

Wybrane najrzadziej występujące w Polsce imiona żeńskie:

Bajka (2)

Barbra (4)

Chwalimira (6)

Dąbrówka (193)

Domasława (6)

Dżanet (4)

Dżoana (7)

Halka (11)

Helenka (10)

Izaura (54)

Jaga (41)

Jaśmin (9)

Jeżyna (6)

Lidka (3)

Nasturcja (12)

Macieja (26)

Princessa (17)

Shakira (20)

Wybrane najrzadziej występujące w Polsce imiona męskie:

Buba (23)

Dżon (11)

Edek (2)

Kajtek (4)

Lolek (9)

Luidżi (2)

Mirmił (2)

Morfeusz (13)

Mściwoj (10)

Olimp (2)

Ozzy (10)

Sebastiian (12)

Szaweł (3)

Szon (4)

Waldemard (15)

Zawisza (41)

Zefir (9)

Zuber (2)

Zestawienia rejestru PESEL i danych zgromadzonych w aplikacji BRAIAN, obejmujących lata 2000-2025, pokazują, jak zmieniają się trendy. Przykładem szybkiego wzrostu popularności w ostatnich latach jest imię Leon. W 2000 roku nadano je 32 chłopcom. W 2025 roku imię to otrzymało 5079 osób. Imię Hanna w 2000 roku otrzymało 407 dziewczynek, tymczasem w ciągu ostatniej dekady nie było roku, w którym imienia tego nie nadano by co najmniej 3 tys. osób.

Tych imion jest coraz mniej

Nietrudno też o znalezienie imion, których obecnie nie otrzymuje prawie nikt.

Choć w Polsce żyje blisko 101 tysięcy Wiesław, w 2025 roku żaden rodzic nie zdecydował się na takie imię dla córki. Rok wcześniej imię Wiesława nadano dwóm dziewczynkom. Podobnie z imieniem Józefa. Z rejestru PESEL wynika, że w naszym kraju żyje 39 tys. posiadaczek tego imienia. Ostatni raz imię to nadano w 2024 roku czterem osobom. Imię Dżesika w 2000 roku nadano 63 osobom, w 2010 roku - 26 osobom. W ubiegłym roku nie nadano tego imienia ani razu.

Socjolog dr Paweł Tomanek kilka miesięcy temu zwracał uwagę, że rodzice coraz częściej wybierają imiona umiarkowanie popularne. - Najpopularniejsze imiona stanowią dziś znacznie mniejszy odsetek nadań niż 20-30 lat temu. Rodzice coraz częściej wybierają imiona umiarkowanie popularne - znane, ale nie masowe. To efekt indywidualizacji wyborów - zauważył Tomanek. Socjolog podkreślał, że znaczenie etymologiczne imion ma dziś drugorzędne znaczenie. Decyduje przede wszystkim brzmienie i estetyka, a sens historyczny czy biblijny pozostaje w tle. Imiona funkcjonują raczej jako symbole kulturowe niż dosłowne komunikaty.

Opracował Maciej Wacławik