Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Jakie są najrzadsze imiona? Te niegdyś popularne niemal całkiem zniknęły

17 noworodków było w stanie ciężkim, a dziewięcioro z nich zmarło
Oskar Sobolewski: odpowiedzi na to, jak walczyć z niską dzietnością, raczej nie ma
Źródło: TVN24+
Ilu w Polsce jest Szawłów, Ozzych, Shakir, Dżesik i Izaur? Dane zgromadzone w dostępnych publicznie bazach pozwalają nie tylko sprawdzić, które imiona występują najrzadziej, ale i to, które imiona zyskują na popularności, a które - niegdyś całkiem popularne - niemal całkowicie zniknęły.

Na początek przyjrzyjmy się imionom, które świeżo upieczeni rodzice najrzadziej wybierali w 2025 roku. Za źródło posłuży nam BRAIAN, czyli Bezkonkurencyjny Retrospektywny Asystent Imion Aplikowanych Noworodkom. To bezpłatna aplikacja na smartfony z systemem Android, w której znajdujemy statystyki imion na podstawie danych z rządowej strony dane.gov.pl.

Najmniej popularne imiona w 2025 roku

Oto wybrane żeńskie imiona, które w ubiegłym roku nadano tylko po dwa razy:

  • Apolina
  • Arwena
  • Daliana
  • Delfina
  • Dua
  • Emilija
  • Esmeralda
  • Henryka
  • Iza
  • Kajla
  • Ksymena
  • Mariola
  • Miłka
  • Oliwiia
  • Sława
  • Wanesa
  • Wiera

Wybrane męskie imiona, które w ubiegłym roku nadano tylko po dwa razy:

  • Aksel
  • Arek
  • Bronimir
  • Dobromił
  • Dyzma
  • Gaweł
  • Hipolit
  • Melchior
  • Palermo
  • Rajan
  • Riczard
  • Światosław
  • Tristan
  • Zbyszko

Wymienione imiona zostały nadane dziewczynkom i chłopcom, którzy urodzili się w 2025 roku. A które imiona występują w Polsce najrzadziej? Bezcennym źródłem informacji jest tu zestawienie imion żeńskich i męskich występujących w rejestrze PESEL, które znajdujemy w rządowym serwisie dane.gov.pl. Baza po raz ostatni była aktualizowana 20 stycznia tego roku.

Moda się nie zmienia, te imiona wciąż są najpopularniejsze
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Moda się nie zmienia, te imiona wciąż są najpopularniejsze

WARSZAWA

Imiona, które ma po kilka osób

Wybrane najrzadziej występujące w Polsce imiona żeńskie:

  • Bajka (2)
  • Barbra (4)
  • Chwalimira (6)
  • Dąbrówka (193)
  • Domasława (6)
  • Dżanet (4)
  • Dżoana (7)
  • Halka (11)
  • Helenka (10)
  • Izaura (54)
  • Jaga (41)
  • Jaśmin (9)
  • Jeżyna (6)
  • Lidka (3)
  • Nasturcja (12)
  • Macieja (26)
  • Princessa (17)
  • Shakira (20)

Wybrane najrzadziej występujące w Polsce imiona męskie:

  • Buba (23)
  • Dżon (11)
  • Edek (2)
  • Kajtek (4)
  • Lolek (9)
  • Luidżi (2)
  • Mirmił (2)
  • Morfeusz (13)
  • Mściwoj (10)
  • Olimp (2)
  • Ozzy (10)
  • Sebastiian (12)
  • Szaweł (3)
  • Szon (4)
  • Waldemard (15)
  • Zawisza (41)
  • Zefir (9)
  • Zuber (2)

Zestawienia rejestru PESEL i danych zgromadzonych w aplikacji BRAIAN, obejmujących lata 2000-2025, pokazują, jak zmieniają się trendy. Przykładem szybkiego wzrostu popularności w ostatnich latach jest imię Leon. W 2000 roku nadano je 32 chłopcom. W 2025 roku imię to otrzymało 5079 osób. Imię Hanna w 2000 roku otrzymało 407 dziewczynek, tymczasem w ciągu ostatniej dekady nie było roku, w którym imienia tego nie nadano by co najmniej 3 tys. osób.

Najpopularniejsze imiona w Polsce. Nowy ranking
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Najpopularniejsze imiona w Polsce. Nowy ranking

BIZNES

Tych imion jest coraz mniej

Nietrudno też o znalezienie imion, których obecnie nie otrzymuje prawie nikt.

Choć w Polsce żyje blisko 101 tysięcy Wiesław, w 2025 roku żaden rodzic nie zdecydował się na takie imię dla córki. Rok wcześniej imię Wiesława nadano dwóm dziewczynkom. Podobnie z imieniem Józefa. Z rejestru PESEL wynika, że w naszym kraju żyje 39 tys. posiadaczek tego imienia. Ostatni raz imię to nadano w 2024 roku czterem osobom. Imię Dżesika w 2000 roku nadano 63 osobom, w 2010 roku - 26 osobom. W ubiegłym roku nie nadano tego imienia ani razu.

Socjolog dr Paweł Tomanek kilka miesięcy temu zwracał uwagę, że rodzice coraz częściej wybierają imiona umiarkowanie popularne. - Najpopularniejsze imiona stanowią dziś znacznie mniejszy odsetek nadań niż 20-30 lat temu. Rodzice coraz częściej wybierają imiona umiarkowanie popularne - znane, ale nie masowe. To efekt indywidualizacji wyborów - zauważył Tomanek. Socjolog podkreślał, że znaczenie etymologiczne imion ma dziś drugorzędne znaczenie. Decyduje przede wszystkim brzmienie i estetyka, a sens historyczny czy biblijny pozostaje w tle. Imiona funkcjonują raczej jako symbole kulturowe niż dosłowne komunikaty.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Polaków ubywa. Pomóc mogą nowe technologie i "moda na rodzicielstwo"

Polaków ubywa. Pomóc mogą nowe technologie i "moda na rodzicielstwo"

BIZNES
45 min
Dlaczego młodzi nie chcą mieć dzieci? "Na prowadzenie wychodzą trzy rzeczy"

Dlaczego młodzi nie chcą mieć dzieci? "Na prowadzenie wychodzą trzy rzeczy"

Debata TVN24+

Opracował Maciej Wacławik

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
PolskaPESELministerstwo cyfryzacjidzieci
Czytaj także:
shutterstock_2258761225
Zdrowy mózg to lepsze życie. Jak dbać o ten narząd każdego dnia?
Zdrowie
Japonia. Kryzys paliwowy
Tak drogo nie było od 35 lat. Bezprecedensowa interwencja
BIZNES
Przymrozki
Przymrozki i gęsta mgła. IMGW ostrzega
METEO
imageTitle
Potężne osłabienia Szwecji przed barażami o mundial
EUROSPORT
Śmiertelne pobicie zakonnika
Był oskarżony o dwa zabójstwa i trzy inne przestępstwa. Jest wyrok
WARSZAWA
28 min
Czarnek i ks. Cisło
PremieraMiliony na "pomoc", wsparcie prawicy i oszukana seniorka. Kulisy sprawy księdza
Superwizjer
Auschwitz - 81. rocznica wyzwolenia
"Polskie obozy zagłady" we włoskim dzienniku. Interwencja ambasady
Świat
Opady deszczu, wiosna
Pogorszenie aury. Jak długo potrwa
METEO
Urząd Miasta Poznania
Mieli rozmawiać o zarobkach w mieście, ale utajnili obrady
Poznań
50 min
pc
Wrócił z Dubaju. "Musieliśmy się rzucić na bilety jak rekiny do ataku"
Debata TVN24+
Europosłowie Patryk Jaki i Tobiasz Bocheński na uczelni w Białymstoku podczas spotkania "Zmień nasze zdanie"
Politycy na uczelniach. O co chodzi?
Laura Maksimowicz
Auto ruszyło bez kierowcy, ale z psem
Auto ruszyło bez kierowcy, za to z psem. Nagranie
Katowice
pap_20100719_0QX
Atak na największe złoże na świecie. "Poważna eskalacja"
BIZNES
Pożar na Białołęce
Sidney Polak wracał ze studia. "Nagle zobaczyłem ogromny słup dymu"
WARSZAWA
shutterstock_2629465413
Cięcia w NFZ. "To będzie katastrofa"
Piotr Wójcik
Biżuteria licytowana przez Urząd Skarbowy w Wodzisławiu Śląskim
Skarbówka sprzedaje diamenty z gruzowiska
Katowice
Seria fałszywych alarmów bombowych w warszawskich szkołach (zdj. ilustracyjne)
Seria fałszywych alarmów bombowych w stolicy. Policja: nie było żadnego zagrożenia
WARSZAWA
Na ukraińskim portalu internetowym pojawiła się oferta sprzedaży rzekomego Orderu Wojennego Virtuti Militari
Order Virtuti Militari na portalu aukcyjnym. IPN o "próbie oszustwa"
Polska
pap_20210703_04O (1)
"Proces jest już poza kontrolą". Były minister w rządzie PiS o "drodze do polexitu"
Polska
Viktor Orban, Węgry
Orban zapowiada blokadę. "Sytuacja jest prosta"
BIZNES
Świadek zdarzenia pobiegł pomóc pasażerom
Pomagał pasażerom, gdy kierowca rozbitego pojazdu odjechał jego autem
Lublin
imageTitle
Problemy Jastrzębskiego Węgla. Utytułowany klub straci głównego sponsora
EUROSPORT
shutterstock_2554700871
Szkocki parlament mówi "nie" eutanazji
Anna Bielecka
pap_20140124_0VD (1)
Pacjenci ocenili szpitale onkologiczne. Które placówki wypadły najlepiej?
Zdrowie
Włochy
Osuwisko uszkodziło zabytkowy kościół
METEO
Pożar na Białołęce
Pożar w Warszawie. Strażacy ewakuowali uwięzionego operatora dźwigu
WARSZAWA
Groźne zapalenie opon mózgowych na Podlasiu
Powodują inwazyjną chorobę. Mogą szybko zabić młodą, zdrową osobę
Zuzanna Kuffel
imageTitle
Woffinden zrezygnował z Grand Prix. Wiadomo, kto go zastąpi
EUROSPORT
Lotnisko w Dubaju
To ma być największe lotnisko świata. "Krótkotrwały wstrząs"
Alicja Skiba
Aplikacja DeepSeek zadebiutowała w styczniu
Potężny model wywołał poruszenie. Zagadka dla branży
BIZNES
Zwiń opisWięcej
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica