Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Jacek Żalek zatrzymany przez CBA

|
pap_20200506_0E8 (1)
Afera NCBR. Adam Bielan wskazuje palcem Jacka Żalka, a Jacek Żalek - Adama Bielana
Źródło wideo: Arleta Zalewska/Fakty TVN
Źródło zdj. gł.: Leszek Szymański/PAP
Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali w środę byłego posła i byłego wiceministra w resorcie funduszy i polityki regionalnej Jacka Żalka - dowiedzieli się Maciej Duda i Robert Zieliński z tvn24.pl. Chodzi o śledztwo prowadzone przez Prokuraturę Europejską.

Jak ustalili dziennikarze tvn24.pl, Jacek Żalek został zatrzymany w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w funkcjonowaniu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), które prowadzi Prokuratura Europejska.

Były poseł, jeden z założycieli i liderów Polski Razem, a następnie Porozumienia i Partii Republikańskiej, w latach 2020-2023 był wiceministrem funduszy i polityki regionalnej. Nadzorował w resorcie funkcjonowanie NCBR i został zdymisjonowany po ujawnieniu nieprawidłowości w przyznaniu przez agencję publicznych pieniędzy.

Jako pierwsze o zatrzymaniu poinformowało Radio Zet.

Śledztwo w sprawie NCBR

W marcu 2024 roku Prokuratura Regionalna w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie NCBR po zawiadomieniu Najwyższej Izby Kontroli. W październiku 2023 roku NIK stwierdziła liczne nieprawidłowości zarówno w procesie przygotowania i organizacji naboru wniosków o dofinansowaniu w konkursie "Szybka Ścieżka - Innowacje Cyfrowe", jak i na etapie wyboru projektów. W ocenie NIK NCBR nie przestrzegało regulaminu konkursu oraz własnych wewnętrznych regulacji. 

W ramach tego konkursu dotację w wysokości 55 milionów otrzymała firma 26-latka, z kapitałem zakładowym wynoszącym 5 tysięcy złotych i założona na 10 dni przed zakończeniem naboru. 

W ubiegłym roku jeden z wątków sprawy został przekazany do Prokuratury Europejskiej. 

Kulisy afery wokół NCBR przypomniał na antenie TVN24 dziennikarz "Czarno na Białym" Grzegorz Łakomski. - NCBR powstał przede wszystkim po to, żeby promować, wspierać innowacyjne projekty. Tego typu projekty, które mogą mieć wpływ na rozwój całej gospodarki. W działalności NCBR-u brakowało transparentności w przyznawaniu tych ogromnych środków - mówił. Jak podkreślił, w przypadku konkursu objętego śledztwem mowa o ponad 120 milionach złotych. 

Wspomniał też o wewnętrznych sporach wśród liderów Republikanów, którzy odpowiadali w rządzie Zjednoczonej Prawicy za nadzór NCBR. - Wewnątrz tej partii również była walka między Jackiem Żalkiem a Adamem Bielanem. Można powiedzieć, to była też walka o wpływy, o to, kto de facto rządził w NCBR. Jeden z tych wątków afery dotyczył samego obsadzenia fotela dyrektora NCBR-u. Tym dyrektorem został najpierw Paweł Kuch, który był związany z Adamem Bielanem. Potem doszło do zmiany - tłumaczył. 

NIK zawiadamia prokuraturę w sprawie NCBR. Wskazuje na ministra i szefa partii
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

NIK zawiadamia prokuraturę w sprawie NCBR. Wskazuje na ministra i szefa partii

Dziennikarz zauważył, że "jedno z zawiadomień Najwyższej Izby Kontroli, które trafiło do prokuratury, dotyczyło również samej zmiany na fotelu prezesa NCBR-u. Więc nawet na tym poziomie tam dochodziło do nieprawidłowości".

W styczniu Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała akty oskarżenia przeciwko 33 osobom, które miały wyłudzić miliony złotych z NCBR pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wykorzystując przy tym fikcyjne projekty badawcze i sieć tak zwanych słupów. 

Oskarżeni, zdaniem śledczych, działali w zorganizowanej grupie przestępczej. Jak ustalono, współpracowali z podmiotami tzw. słupami, które w rzeczywistości nie prowadziły żadnych prac badawczo-rozwojowych. Projekty były tworzone w celu uzyskania dofinansowaniu z NCBR. Po otrzymaniu grantów pieniądze trafiały na konta innych podmiotów pod pozorem fikcyjnych transakcji. Następnie były wypłacane w gotówce, aby ukryć ich przestępcze pochodzenie. W ten sposób z NCBR oskarżeni wyłudzili niemal pięć milionów złotych, a usiłowali 43 miliony złotych. 

OGLĄDAJ: Ukryte wpływy
pc

Ukryte wpływy

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
57 min
pc
NFT: przełom czy niewypał?
1 godz 8 min
pc
Ikona polskiej reklamy o toksycznej rodzinie. "Nie wiem, jakim trzeba być potworem"
Piotr Jacoń
27 min
cherson przedlacki reportaż
"Chersoń. Życie na celowniku", Wiesz, że przeżyli, bo oglądasz ten reportaż
Superwizjer
Udostępnij:
Tagi:
CBANarodowe Centrum Badań i RozwojuJacek Żalek
Maciej Duda
Maciej Duda
Reporter "Superwizjera"
Robert Zieliński
Robert Zieliński
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
22.10.2024 Zielona Gora , ulica Sienkiewicza . Dzialka ktora firma Cinkciarz.pl wynajmowala na parking
Prezes Cinkciarz.pl zatrzymany w USA
BIZNES
Tajlandia. Księżniczka Bajrakitiyabha
Córka króla jest w śpiączce. Komunikat pałacu
Świat
Dwulatek zginął w oczku wodnym
Tragedia w żłobku. Dwie opiekunki zatrzymane
Dariusz Gałązka
Nowe nagranie katastrofy samolotu UPS w USA
Silnik oderwał się od skrzydła. Nowe nagranie z katastrofy
Świat
Pieniądze zostały znalezione pod łóżkiem
Dwa lata temu pod łóżkiem znaleźli pieniądze, teraz je dostali
Kujawsko-Pomorskie
Zbigniew Ziobro
Jaki paszport otrzymał Ziobro? Jest nowy wątek
Aleksandra Sapeta
Donald Trump
Takiej rozmowy nie było od 47 lat. Chiny wyrażają sprzeciw
Świat
Kierowca MPK podbiegł i wystraszył agresywnego psa
Zatrzymał autobus i pomógł kobiecie atakowanej przez psa
Łódź
dron
Operacja "Śnieg Achmata". Nie żyje 65 rosyjskich kadetów
Świat
Trzy osoby zmarły w Nowym Meksyku po kontakcie z nieznaną substancją
Mieli kontakt z nieznaną substancją. Niektórzy zmarli, inni walczą o życie
Świat
Śmiertelny wypadek w Smykowie. Nie żyją trzy osoby
Ojciec i dwaj synowie zginęli w wypadku
Kraków
Ben Gvir
Szef MSWiA popiera zakaz wjazdu dla izraelskiego ministra
Świat
Sana Yousaf
Została zamordowana, bo odrzuciła zaloty. Kara śmierci dla sprawcy
Świat
Ben-Gvir 02 sklej
"Nie można traktować w ten sposób polskich obywateli". Burza po nagraniu ministra
Świat
Zbigniew Ziobro
Jest kluczowa opinia w sprawie śmierci ojca Ziobry. Ale przyjdzie jeszcze rachunek
Kraków
Jonathan Andic na pogrzebie swojego ojca, 16 grudnia 2024 roku
To jednak nie był wypadek? Sprzeczne zeznania syna miliardera
Świat
Trzy 13-latki umówiły się z 26-letnim mężczyzną (zdjęcie ilustracyjne)
Pornografia w popularnej aplikacji. "Dziecko nie musi szukać"
BIZNES
Senat
"Wszyscy dosłownie" senatorowie PiS zgodzili się z politykiem KO
kilometrowki senatorow
Limity wykorzystane do maksimum. Senatorom to "nie przeszkadza"
Polska
W kontenerze miały znajdować się filtry powietrza
Sąd nie zgodził się na areszt, teraz są poszukiwani listami gończymi
Trójmiasto
Dym widoczny nad Ochotą (Warszawa)
Kłęby czarnego dymu. Płonęły ekrany dźwiękochłonne
WARSZAWA
Europejski Trybunał Praw Człowieka
ETPC: Polska naruszyła konwencję. Chodzi o nominacje sędziowskie
Świat
Piorun
Gdzie jest burza? Tutaj pojawiły się wyładowania
METEO
Radosław Sikorski
Polska oburzona. Sikorski wezwał przedstawiciela Izraela
Wypadek na Bródnie
16-latka wpadła pod tramwaj
WARSZAWA
Gronowiec szary (Botrytis cinerea) na młodych truskawkach
Ten grzyb zjada truskawki i pomidory na różne sposoby
METEO
Viktor Orban
Orban nie wróci na fotel premiera? TISZA spełnia obietnicę wyborczą
Zbigniew Ziobro
Przenalizowali wydatki na biuro poselskie Ziobry. Oto sprzęt, który kupował
Rzeszów
Mieszkańcy Sielc mają dość kliniki metadonowej
"Jesteśmy zaniepokojeni i przerażeni". Mieszkańcy boją się pacjentów
WARSZAWA
Harry Styles
Skargi po koncertach Harry’ego Stylesa. "Albo to zmieńcie, albo zwróćcie ludziom pieniądze"
Kultura i styl

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica