Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Gwarancje USA są "fundamentem NATO". Siemoniak: nie mam wątpliwości

|
Tomasz Siemoniak
Siemoniak o wojskach USA w Polsce: wicepremier Kosiniak-Kamysz dzwonił do mnie w nocy
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Jesteśmy zapewniani, że obecność amerykańska w Polsce się nie zmniejszy - powiedział Tomasz Siemoniak, koordynator służb specjalnych w "Jeden na jeden" w TVN24. Komentował medialne doniesienia o decyzji Pentagonu w sprawie obecności wojsk USA w Polsce.

Reuters poinformował w piątek, powołując się na dwóch amerykańskich urzędników, wypowiadających się anonimowo, że Pentagon anulował plany rotacyjnego przemieszczenia czterech tysięcy amerykańskich żołnierzy do Polski.

Tomasz Siemoniak, koordynator służb specjalnych był pytany o te doniesienia w "Jeden na jeden" w TVN24. - Jesteśmy zapewniani, że ta obecność amerykańska w Polsce się nie zmniejszy - powiedział.

Pytany, czy wierzy w te deklaracje, odpowiedział: - Nie mam wątpliwości w gwarancje Stanów Zjednoczonych wobec Polski. Mówię to na podstawie też kontaktów ze (swoimi) odpowiednikami - powiedział. Podkreślił, że gwarancje amerykańskie są fundamentem NATO.

Siemoniak wyjaśnił, że nie polegają one wyłącznie na obecności wojsk amerykańskich. - Mamy bazę antyrakietową w Redzikowie. To jest trwała, warta setki milionów dolarów instalacja amerykańska. Mamy różne struktury dowódcze amerykańskie, mamy amerykańskie gwarancje jądrowe. I wreszcie mamy bardzo jednoznaczne deklaracje prezydenta Trumpa - mówił

"Nieprawda". MON dementuje informacje o ograniczeniu wojsk USA w Polsce
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Nieprawda". MON dementuje informacje o ograniczeniu wojsk USA w Polsce

Siemoniak: przejeliśmy się tym

Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował w czwartek o rozmowie z głównodowodzącymi siłami amerykańskimi w Europie w związku z medialnymi publikacjami. Szef MON zadzwonił też w nocy do prezydenta Karola Nawrockiego. Siemoniak przyznał w TVN24, że on również otrzymał tej nocy telefon od wicepremiera.

Nocne telefony do prezydenta. Wiceszef MON tłumaczy
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nocne telefony do prezydenta. Wiceszef MON tłumaczy

- Bo się tym przejęliśmy, tak? Widzimy publikacje w poważnych, związanych z armią amerykańską mediach, więc za to nam płacą, żebyśmy się takimi rzeczami zajmowali - komentował i dodał, że Kosiniak-Kamysz na pewno kontaktował się też z premierem Donaldem Tuskiem. O anulowaniu przemieszczenia wojsk amerykańskich do Polski pisał w czwartek portal Army Times, powołując się na przedstawicieli armii Stanów Zjednoczonych.

Siemoniak był pytany o efekty rozmowy Kosiniaka-Kamysz z dowódcą sił amerykańskich w Europie gen. Alexusem Grynkiewichem. - Też miał noc (Grynkiewich). Przecież on funkcjonuje w Europie, (...) zaczął tę sprawę precyzyjnie wyjaśniać - odpowiedział.

Zdaniem szefa służb amerykański dowódca "doskonale zna sytuację i doskonale zna naszą wrażliwość" oraz ma "bardzo dobre relacje" z szefem MON-u.

Siemoniak ocenił, że "cięższym okresem" dla NATO będzie szczyt w Ankarze i "rozliczenie sojuszników z tego, jak zwiększyli wydatki na obronę w ciągu ostatniego roku". - Myślę, że prezydent Trump będzie niezadowolony - wskazał, ale dodał, że to nie będzie dotyczyć Polski. Szczyt w stolicy Turcji zaplanowano na 7-8 lipca tego roku.

"W nocy rozmawiałem z prezydentem Nawrockim"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"W nocy rozmawiałem z prezydentem Nawrockim"

Wojska USA w Europie

Według informacji Pentagonu w ciągu najbliższych 6-12 miesięcy z Niemiec ma zostać wycofanych około 5 tysięcy z ponad 37 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Zapowiedź ta pojawiła się po wymianie zdań między prezydentem USA Donaldem Trumpem a kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem na temat wojny z Iranem.

W Polsce stacjonuje obecnie około 10 tysięcy żołnierzy USA, głównie w ramach obecności rotacyjnej.

OGLĄDAJ: Siemoniak o Ziobrze i Romanowskim: dokładnie wiedzą, co zrobili
Siemoniak

Siemoniak o Ziobrze i Romanowskim: dokładnie wiedzą, co zrobili

Siemoniak
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: TVN24
ZOBACZ TAKŻE:
PiS
"Sami się wpakowaliśmy". Jak PiS "połyka żabę"
Marcin Złotkowski
Łukasz Pach i jego służbowe samochody
Samochody za milion, co rok nowy telefon i 240 tysięcy dodatku dla dyrektora pogotowia
Artur Węgrzynowicz
Zbigniew Ziobro
"Przecieram oczy ze zdumienia". Reakcje w PiS na sprawę Ziobry
Marcin Złotkowski
Udostępnij:
Tagi:
Tomasz SiemoniakUSAWładysław Kosiniak-KamyszMinisterstwo Obrony NarodowejDonald TrumpPentagon
Aleksandra Sapeta
Aleksandra Sapeta
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Łukasz Pach i jego służbowe samochody
Samochody za milion, co rok nowy telefon i 240 tysięcy dodatku dla dyrektora pogotowia
Artur Węgrzynowicz
PiS
"Sami się wpakowaliśmy". Jak PiS "połyka żabę"
Marcin Złotkowski
Matura 2026. Pisemny egzamin z matematyki na poziomie podstawowym w XII LO w Szczecinie
Maturę z tego przedmiotu napisze jedna osoba
chodzenie spacer bieg nogi buty AdobeStock_99599801
Tyle kroków wystarczy, by nie wróciły kilogramy? Naukowcy wyjaśniają
Zdrowie
W garażu drukowane były plakaty Marcina Romanowskiego
Romanowski przerywa milczenie po wyjeździe Ziobry
Brigitte Macron
Dlaczego Brigitte Macron "straciła panowanie nad sobą"? Wraca incydent z samolotu
Świat
Tom Rose i Radosław Sikorski
Sikorski spotkał się z ambasadorem USA. Jest komunikat
Premiera książki "Czarnek. Biografia nieedukacyjna"
"Duże zaskoczenie". Pokazali dwa oblicza Czarnka
Władysław Kosiniak-Kamysz
"W nocy rozmawiałem z prezydentem Nawrockim"
Polska
Zbigniew Ziobro
ENA dla Ziobry. Siemoniak "rozczarowany"
Aleksandra Sapeta
Mieszkańcy Sielc mają dość kliniki metadonowej
Żyli spokojnie, nagle stracili poczucie bezpieczeństwa. "Pojawili się tu agresywni ludzie"
"UWAGA!"
Zakupy
Inflacja w Polsce. Najnowsze dane
BIZNES
11 osób przeżyło katastrofę samolotu
Samolot spadł do oceanu. Katastrofę przeżyło 11 osób
Świat
Zatrzymano podejrzanych o pobicie
Na własnych urodzinach pobili go goście
WARSZAWA
NBP siedziba, budynek, bank centralny, Glapiński
Tusk nie podpisał się pod kandydatami prezydenta do NBP
BIZNES
Jolanta Sobierańska-Grenda
Przełożyli ci kolonoskopię? Ministra zdrowia ma radę. Skorzystają nieliczni
Gabriela Sieczkowska
Drzewa pod wiaduktem w Radomiu
Posadzili drzewa pod wiaduktem. "Po prostu bez sensu"
Magdalena Gruszczyńska
Policjant potrącił rowerzystę (zdjęcie ilustracyjne)
Naczelnik drogówki potrącił rowerzystę
Szczecin
Pilne
Sejm przyjął ustawę o kryptowalutach
BIZNES
Skala handlu ludźmi jest ogromna
"Przy okazji szukania mamy, odkryliśmy ten proceder". Ofiar są miliony
Bloki przy ulicy Górczewskiej na Ulrychowie
Sporne grunty pod osiedlem. Mieszkańcy w strachu, radni jednogłośni
WARSZAWA
79-letni Rosjanin wpadł w ręce służb
"Wor w zakonie" musi wrócić do Rosji
WARSZAWA
Pożar hali w Chrościnie
Płonie hala zakładów mięsnych, ewakuowali pracowników
Wrocław
burza piorun blyskawica niebo chmury
Mogą pojawić się superkomórki burzowe
METEO
Włodzimierz Czarzasty i Monika Olejnik pokazują projekt zmienionego akt małżeństwa
Czarzasty przyniósł do studia dokument. "To jest duża sprawa"
W piątek przez Polskę przewędruje strefa opadów i burz
Do 30 litrów deszczu. Gdzie może dziś lać?
METEO
Pożar mieszkania przy ulicy Cybernetyki w Warszawie
Mieszkanie płonęło, 17-latek uwięziony na balkonie
WARSZAWA
wrona ebbing
Hełm za "pół miliona dolarów". Ekwipunek pilota F-35
Polska
Nowe ekrany akustyczne wzdłuż Trasy Łazienkowskiej
"Szary mur rozciął Saską Kępę na pół". Mieszkańcy oburzeni
Klaudia Kamieniarz
pc
To małżeństwo przetarło szlak. "Politycy zawsze są z tyłu tych zmian"
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica