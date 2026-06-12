Polska "Ze szkolenia wychodziliśmy w szoku". Nowe myśliwce, ogromny przeskok Mikołaj Gątkiewicz |

Generał Ireneusz Nowak o różnicach między F-16 a F-35 Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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W piątek nad polskimi miastami przeleciały myśliwce F-35 w ramach rajdu pod nazwą "Powitanie z Polską". Sama ceremonia przyjęcia amerykańskich myśliwców ma miejsce w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Wszystkie wydarzenia relacjonujemy na żywo w tvn24.pl

F-35 startuje z 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku Źródło zdjęcia: PAP/Marian Zubrzycki

O tym, jakie znaczenie ma wprowadzenie F-35 do polskiej armii mówił w TVN24 generał Ireneusz Nowak, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, bardzo doświadczony pilot.

Wspominał swoje pierwsze spotkanie z F-35 w Stanach Zjednoczonych. - W 2019 roku po raz pierwszy poleciałem na takie zapoznawcze szkolenie symulatorowe do Fort Worth w Teksasie. Wychodziliśmy z tego szkolenia w szoku. W szoku, jak dalece wybiegł do przodu F-35, jak dalece zwiększały się możliwości operacyjne samolotu - powiedział gen. Nowak.

Rajd F-35 nad Polską. Czekamy na wasze zdjęcia!

- To jest przeskok porównywalny do tego, co stało się 20 lat temu przy wprowadzeniu F-16. Ten przeskok z MiG-21, MiG-29, Su-22 na amerykańską technikę - mówił dowódca.

W jakich misjach będą brały udział polskie F-35? - W tych najtrudniejszych - podkreślił Nowak. - Gdyby przyszło nam bronić Polski i musielibyśmy wykonywać zadania ofensywne, aby przełamać na przykład system obrony powietrznej Federacji Rosyjskiej, to tam w pierwszej linii i w pierwszym czasie właśnie operowałyby F-35 - mówił.

Myśliwiec F-35 Lightning II Źródło zdjęcia: PAP/Maciej Zieliński, Adam Ziemienowicz

Myśliwiec piątej generacji

O różnicach między F-35 a dobrze znanymi pilotom myśliwcami F-16 mówił też dowódca bazy w Łasku pułkownik pilot Krzysztof Duda. - Zmiany są ogromne, generacyjne. Samolot F-16 jest to czwarta generacja, a samolot F-35 jest to piąta generacja - powiedział.

Jak podkreślił, F-35 jest wyjątkowy choćby pod kątem informacji, które jest w stanie zebrać podczas lotu. - Ludzki umysł nie jest w stanie tego w zrozumiały sposób pojąć w szybkim tempie. A ten samolot potrafi zbierać informacje, analizować je i tworzyć obraz zrozumiały dla pilota. Dzięki temu cały system funkcjonalny, czyli i pilot, i samolot, potrafi przetrwać na polu walki - mówił.

Dowódca bazy w Łasku podkreślił, że myśliwce F-35 mogą być używanie zarówno do zadań ofensywnych, jak i obronnych. - Jeśli chcielibyśmy realizować misję obrony przestrzeni powietrznej Polski lub państw sojuszniczych, ten samolot może pełnić taką rolę - mówił Duda.

- Jeśli natomiast planujemy jakąś szerszą operację wojenną z takim graczem, który ma podobne zdolności do naszych, to ten samolot ma zdolność do przenikania obrony powietrznej przeciwnika - powiedział.

OGLĄDAJ: "Dźwięk wolności", F-35 w bazie w Łasku. Oglądaj TVN24