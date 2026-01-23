Dziennikarka TVN24 nagrodzona w prestiżowym konkursie filmowym

Dziennikarka "Superwizjera" Ewa Galica nagrodzona na XIV Międzynarodowym Festiwalu Filmów Dokumentalnych HumanDOC Źródło: TVN24

Film dokumentalny "Flota cieni" w reżyserii Ewy Galicy otrzymał nagrodę Outstanding Achievement Award podczas międzynarodowego konkursu IndieFEST Film Awards.

Jak piszą organizatorzy, jest to jedno z dwóch najwyższych wyróżnień przyznawanych w tym konkursie i trafia do produkcji, które w opinii jury wyróżniają się wyjątkowym poziomem artystycznym, warsztatowym oraz oryginalnością formy.

O czym jest "Flota cieni"?

Film Galicy opowiada o flocie cieni - statkach pod różnymi banderami, które pływają w interesie jednego kraju - Rosji. Transportują rosyjską ropę i stały się niebezpiecznym narzędziem w wojnie hybrydowej.

Ewa Galica przez wiele miesięcy nagrywała te statki z bliska na Morzu Bałtyckim. W wyprodukowanym przez zespół "Superwizjera" filmie dokumentalnym "Flota cieni" pokazuje unikalne obrazy z miejsc, które wcześniej nie były dostępne dla dziennikarzy. Zdjęcia powstały w Polsce, Finlandii, Estonii, Niemczech, Danii i Wielkiej Brytanii. Realizowane były między innymi z samolotu Straży Granicznej, patrolowca SG 301, okrętów wojennych NATO, a także łodzi, która płynęła tuż przy burcie tankowca floty cieni.

Czym są nagrody IndieFEST Film Awards?

IndieFEST Film Awards to prestiżowy, amerykański festiwal filmów niezależnych z siedzibą w La Jolla (Kalifornia), działający od 2008 roku. Konkurs honoruje twórców z całego świata w dziedzinie filmu, telewizji oraz mediów nowoczesnych, a wśród wcześniejszych laureatów nagrody Outstanding Achievement znajdują się również zdobywcy Oscarów, Emmy i nagród BAFTA. Wyróżnienie to potwierdza wysoką jakość twórczą filmu oraz jego wyraźne uznanie w międzynarodowym środowisku branżowym.

