Ewa Ewart z nagrodą Złotego Kopernika

W ramach 15. edycji EDUKINO Empowering Film Festival - Siła życia organizatorzy przewidzieli prezentację 76 filmów z 24 krajów. "Zostały one wybrane spośród 305 produkcji nadesłanych z 46 krajów. Są to fabuły, dokumenty i animacje, które poruszają, inspirują i skłaniają do refleksji" - czytamy na stronie organizatora.

Ewa Ewart z nagrodą

Jury doceniło dokument "Bez retuszu" reżyserki i dokumentalistki Ewy Ewart, która w piątek odebrała Nagrodę Złotego Kopernika za najlepszy film dokumentalny. "Bez retuszu" przybliża historię Magdy Atkins, malarki i makijażystki, która usłyszała diagnozę nowotworu piersi. Kobieta, po pierwszym szoku, zadała sobie pytanie: jak mogę pomóc innym kobietom z nowotworem piersi?

Bohaterka filmu Ewy Ewart w trakcie choroby zaczęła nagrywać wideopamiętnik. Początkowo chciała zostawić go swojemu synowi. - Z czasem, kiedy się już ogarnęła i zaczęła nabierać nadziei i przede wszystkim stanęła do walki z tą chorobą pomyślała, że wideopamiętniki uda się wykorzystać z pożytkiem dla innych kobiet. I tu padło pytanie, czy ja bym się zgodziła zrobić z nią film - wyjaśniała autorka dokumentu.

- Ja nie mogłam tego filmu nie zrobić, kiedy Magda mnie poprosiła, żeby może zrobić coś, co pomoże kobietom, na bazie wideopamiętników - podkreśliła Ewa Ewart w rozmowie z reporterem TVN24 Janem Piotrowskim przed premierą dokumentu w 2023 roku.

W programie tegorocznej edycji EDUKINO Empowering Film Festival znalazło się aż 11 produkcji Warner Bros. Discovery. Wśród nich "Wszystko o moim państwie" Piotra Jaconia, "Żołnierki Ukrainy" Michała Przedlackiego, "Droga życia" Magdaleny Raczkowskiej, "Ocalałe" Piotra Szymanka i Tomasza Słomczyńskiego oraz "Uwięzieni w chaosie, czyli ADHD" Anny Marii Kowalewskiej. Część z nich można obejrzeć w TVN24+. Festiwal potrwa do 26 października.