Sprawa ENA i tymczasowego aresztu dla Ziobry w zawieszeniu. Dlaczego tyle to trwa?

Gozdawa-Litwińska: do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynęło zażalenie podpisane przez obrońcę Zbigniewa Ziobry

Były szef Ministerstwa Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przebywa w Stanach Zjednoczonych. Nie jest jasne, na podstawie jakich dokumentów przekroczył granicę USA, bo w grudniu ubiegłego roku na wniosek Prokuratury Krajowej unieważniono mu paszport. Wiadomo jednak, że do tej pory sąd nadal nie wydał Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA), który umożliwiłby poszukiwanie byłego ministra na terenie UE.

To oznacza, że Ziobro mógł do tej pory swobodnie podróżować po UE, tam, gdzie nie jest potrzebny paszport - potwierdził rzecznik Prokuratury Krajowej prokurator Przemysław Nowak w trakcie poniedziałkowej konferencji.

Dlaczego do tej pory były szef MS, któremu prokuratura zarzuca popełnienie 26 przestępstw, nie był poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania? Co w dalej z wnioskiem prokuratury o tymczasowy areszt dla polityka? Przypominamy najważniejsze informacje i chronologię zdarzeń.

Uchylony immunitet i zgoda na zatrzymanie Ziobry

7 listopada 2025 roku Sejm uchylił immunitet poselski Ziobry. Posłowie podjęli taką decyzję w odniesieniu do 26 zarzutów prokuratury w związku z trwającym od 2024 roku śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości w okresie rządów PiS.

Sejm w osobnym głosowaniu zgodził się też na zatrzymanie i tymczasowy areszt polityka. Sam Ziobro nie był obecny na głosowaniu i już wtedy przebywał na Węgrzech.

Jeszcze tego samego dnia na stronie Prokuratury Krajowej pojawił się komunikat o postawieniu zarzutów wobec Ziobry i postanowieniu o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu do siedziby prokuratury. Wcześniej Ziobrę chronił immunitet poselski.

13 listopada do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa wpłynął wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy wobec byłego ministra sprawiedliwości. PK argumentowała wówczas, że istnieje "uzasadniona obawa ucieczki lub ukrycia się, obawy bezprawnego utrudniania postępowania, a nadto realna groźba wymierzenia surowej kary". Byłemu ministrowi grozi nawet 25 lat więzienia.

List gończy, tymczasowy areszt i ENA

Wniosek, a następnie zgoda sądu na tymczasowy areszt poprzedza procedurę wydania Europejskiego Nakazu Aresztowania. Sprawa Ziobry utknęła w punkcie ze względu na spór wokół składu sędziowskiego, który miał rozpatrywać wniosek prokuratury.

W grudniu sąd po raz pierwszy odroczył posiedzenie w sprawie aresztu Ziobry, bo jak wskazał, nie otrzymał od śledczych wszystkich materiałów. Według prokuratury "nie miało to znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy". Kolejne posiedzenie - 15 stycznia - także zostało odroczone. Tym razem ze względu na wniosek obrońców Ziobry o wyłączenie sędziego.

Na tymczasowy areszt dla polityka PiS sąd zgodził się za trzecim razem - 5 lutego. Obrońcy Ziobry wnieśli zażalenie na decyzję do Sądu Okręgowego w Warszawie. W tym czasie 6 lutego prokuratura postanowiła o poszukiwaniu Ziobry listem gończym, a 10 lutego prokuratura wystąpiła do Sądu Okręgowego w Warszawie z wnioskiem o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Wówczas obrona polityka PiS zgłosiła wniosek o zawieszenie postępowania dotyczącego ENA do czasu rozstrzygnięcia przez Sąd Okręgowy w Warszawie zażalenia na zastosowanie tymczasowego aresztowania. Wniosek został odrzucony 26 lutego.

Na postanowienie sądu o odrzucenie wniosku przysługuje zażalenie i takie zostało złożone, ale bez wymaganego podpisu obrońcy. Sąd wezwał obrońcę do uzupełnienia tego braku - podpisania zażalenia w terminie 7 dni. Ten odebrał wezwanie w ostatnim możliwym dniu, 30 kwietnia.

Jak dowiedziała się dziennikarka TVN24 Katarzyna Gozdawa-Litwińska, w poniedziałek do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynęło podpisane przez obrońcę Ziobry zażalenie na odmowę zawieszenia postępowania w sprawie ENA. Teraz o zażaleniu zadecyduje Sąd Apelacyjny w Warszawie. Jeśli go nie uwzględni, uprawomocni się postanowienie o odmowie zawieszenia postępowania i zostanie niezwłocznie rozpoznany wniosek o wydanie ENA. W innym przypadku wniosek o ENA będzie mógł zostać rozpatrzony dopiero po decyzji Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie tymczasowego aresztu.

Z kolei na uprawomocnienie wniosku o tymczasowy areszt prokuratura będzie musiała czekać do 8 września, na ten dzień wyznaczono posiedzenie sądu w sprawie zażalenia dotyczącego postanowienia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w tej sprawie.

Jak mówiła Gozdawa-Litwińska na antenie TVN24, termin rozprawy wynika z obszernego materiału dowodowego, z którym muszą teraz zapoznać się sędziowie. Ma to być ponad 2,4 miliona stron akt. Dziennikarka podkreśliła, że od momentu ujawnienia informacji o pobycie Ziobry w USA, to właśnie wniosek o tymczasowy areszt stał się dla prokuratury ważniejszy. Europejski Nakaz Aresztowania obowiązuje tylko na terenie UE. - Jeżeli sędziowie uznają, że utrzymują w mocy areszt, on się uprawomocni i dopiero wówczas prokuratura będzie mogła działać, żeby ściągać Zbigniewa Ziobrę, sprowadzić go do kraju i stawiać mu zarzuty - wyjaśniła.

Zbigniew Ziobro w USA

Zbigniew Ziobro w sobotę był widziany przez internautę Kontaktu24 na lotnisku Newark w New Jersey w Stanach Zjednoczonych. Później potwierdził miejsce swojego pobytu w prawicowej stacji sprzyjającej PiS. Dotychczas były szef MS i jego były zastępca Marcin Romanowski przebywali na Węgrzech, gdzie otrzymali azyl polityczny od byłego premiera Viktora Orbana.

Ich sytuacja zmieniła się po przejęciu władzy na Węgrzech przez Petera Magyara. Lider Tiszy już w kampanii zapowiadał ekstradycję posłów PiS. Jak dowiedział się reporter TVN24 Bartłomiej Ślak, lokal w Budapeszcie, w którym mieszkał Romanowski, został "wyczyszczony" i "czeka na nowego najemcę". Nie wiadomo, czy polityk opuścił Węgry. Natomiast w jego przypadku sąd w lutym wydał Europejski Nakaz Aresztowania.

Prokuratura Krajowa poinformowała, że prowadzi czynności sprawdzające zmierzające do ustalenia, czy inne osoby pomagały Ziobrze w ucieczce oraz uniknięciu odpowiedzialności karnej. Później rzecznik PK prok. Przemysław Nowak zapowiedział, że jeszcze w poniedziałek do ambasady USA zostanie skierowany wniosek o udzielenie informacji, czy Romanowski i Ziobro otrzymali wizę.

