Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Czołowe zderzenie, 21 osób poszkodowanych
Czołowe zderzenie, 21 osób poszkodowanych
Polska

Sprawa ENA i tymczasowego aresztu dla Ziobry w zawieszeniu. Dlaczego tyle to trwa?

|
Zbigniew Ziobro
Gozdawa-Litwińska: do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynęło zażalenie podpisane przez obrońcę Zbigniewa Ziobry
Źródło: TVN24
Na uprawomocnienie wniosku o tymczasowy areszt Zbigniewa Ziobry prokuratura będzie musiała zaczekać do 8 września. Wtedy Sąd Okręgowy w Warszawie zdecyduje w sprawie zażalenia obrońców byłego ministra sprawiedliwości na wcześniejsze postanowienie sądu. Jaki ma to związek z Europejskim Nakazem Aresztowania? I dlaczego ten do tej pory nie został wydany? Przedstawiamy kluczowe informacje. 

Były szef Ministerstwa Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przebywa w Stanach Zjednoczonych. Nie jest jasne, na podstawie jakich dokumentów przekroczył granicę USA, bo w grudniu ubiegłego roku na wniosek Prokuratury Krajowej unieważniono mu paszport. Wiadomo jednak, że do tej pory sąd nadal nie wydał Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA), który umożliwiłby poszukiwanie byłego ministra na terenie UE.

To oznacza, że Ziobro mógł do tej pory swobodnie podróżować po UE, tam, gdzie nie jest potrzebny paszport - potwierdził rzecznik Prokuratury Krajowej prokurator Przemysław Nowak w trakcie poniedziałkowej konferencji.

Dlaczego do tej pory były szef MS, któremu prokuratura zarzuca popełnienie 26 przestępstw, nie był poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania? Co w dalej z wnioskiem prokuratury o tymczasowy areszt dla polityka? Przypominamy najważniejsze informacje i chronologię zdarzeń.

>>> Zobacz też: 26 zarzutów dla Zbigniewa Ziobry. O co oskarża go prokuratura

Uchylony immunitet i zgoda na zatrzymanie Ziobry

7 listopada 2025 roku Sejm uchylił immunitet poselski Ziobry. Posłowie podjęli taką decyzję w odniesieniu do 26 zarzutów prokuratury w związku z trwającym od 2024 roku śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości w okresie rządów PiS. 

Sejm w osobnym głosowaniu zgodził się też na zatrzymanie i tymczasowy areszt polityka. Sam Ziobro nie był obecny na głosowaniu i już wtedy przebywał na Węgrzech

Jeszcze tego samego dnia na stronie Prokuratury Krajowej pojawił się komunikat o postawieniu zarzutów wobec Ziobry i postanowieniu o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu do siedziby prokuratury. Wcześniej Ziobrę chronił immunitet poselski. 

13 listopada do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa wpłynął wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy wobec byłego ministra sprawiedliwości. PK argumentowała wówczas, że istnieje "uzasadniona obawa ucieczki lub ukrycia się, obawy bezprawnego utrudniania postępowania, a nadto realna groźba wymierzenia surowej kary". Byłemu ministrowi grozi nawet 25 lat więzienia. 

Prokuratura odpowiada na "propozycję" Ziobry
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Prokuratura odpowiada na "propozycję" Ziobry

List gończy, tymczasowy areszt i ENA

Wniosek, a następnie zgoda sądu na tymczasowy areszt poprzedza procedurę wydania Europejskiego Nakazu Aresztowania. Sprawa Ziobry utknęła w punkcie ze względu na spór wokół składu sędziowskiego, który miał rozpatrywać wniosek prokuratury.

W grudniu sąd po raz pierwszy odroczył posiedzenie w sprawie aresztu Ziobry, bo jak wskazał, nie otrzymał od śledczych wszystkich materiałów. Według prokuratury "nie miało to znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy". Kolejne posiedzenie - 15 stycznia - także zostało odroczone. Tym razem ze względu na wniosek obrońców Ziobry o wyłączenie sędziego. 

Na tymczasowy areszt dla polityka PiS sąd zgodził się za trzecim razem - 5 lutego. Obrońcy Ziobry wnieśli zażalenie na decyzję do Sądu Okręgowego w Warszawie. W tym czasie 6 lutego prokuratura postanowiła o poszukiwaniu Ziobry listem gończym, a 10 lutego prokuratura wystąpiła do Sądu Okręgowego w Warszawie z wnioskiem o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania

Wówczas obrona polityka PiS zgłosiła wniosek o zawieszenie postępowania dotyczącego ENA do czasu rozstrzygnięcia przez Sąd Okręgowy w Warszawie zażalenia na zastosowanie tymczasowego aresztowania. Wniosek został odrzucony 26 lutego

"Sąd zrobił robotę". Zarzuty formułowane przez Ziobrę "brzmią nieprawdopodobnie"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Sąd zrobił robotę". Zarzuty formułowane przez Ziobrę "brzmią nieprawdopodobnie"

Na postanowienie sądu o odrzucenie wniosku przysługuje zażalenie i takie zostało złożone, ale bez wymaganego podpisu obrońcy. Sąd wezwał obrońcę do uzupełnienia tego braku - podpisania zażalenia w terminie 7 dni. Ten odebrał wezwanie w ostatnim możliwym dniu, 30 kwietnia

Jak dowiedziała się dziennikarka TVN24 Katarzyna Gozdawa-Litwińska, w poniedziałek do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynęło podpisane przez obrońcę Ziobry zażalenie na odmowę zawieszenia postępowania w sprawie ENA. Teraz o zażaleniu zadecyduje Sąd Apelacyjny w Warszawie. Jeśli go nie uwzględni, uprawomocni się postanowienie o odmowie zawieszenia postępowania i zostanie niezwłocznie rozpoznany wniosek o wydanie ENA. W innym przypadku wniosek o ENA będzie mógł zostać rozpatrzony dopiero po decyzji Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie tymczasowego aresztu.

Klatka kluczowa-422721
Gozdawa-Litwińska: do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynęło zażalenie podpisane przez obrońcę Zbigniewa Ziobry
Źródło: TVN24

Z kolei na uprawomocnienie wniosku o tymczasowy areszt prokuratura będzie musiała czekać do 8 września, na ten dzień wyznaczono posiedzenie sądu w sprawie zażalenia dotyczącego postanowienia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w tej sprawie. 

Jak mówiła Gozdawa-Litwińska na antenie TVN24, termin rozprawy wynika z obszernego materiału dowodowego, z którym muszą teraz zapoznać się sędziowie. Ma to być ponad 2,4 miliona stron akt. Dziennikarka podkreśliła, że od momentu ujawnienia informacji o pobycie Ziobry w USA, to właśnie wniosek o tymczasowy areszt stał się dla prokuratury ważniejszy. Europejski Nakaz Aresztowania obowiązuje tylko na terenie UE. - Jeżeli sędziowie uznają, że utrzymują w mocy areszt, on się uprawomocni i dopiero wówczas prokuratura będzie mogła działać, żeby ściągać Zbigniewa Ziobrę, sprowadzić go do kraju i stawiać mu zarzuty - wyjaśniła. 

Zbigniew Ziobro w USA

Zbigniew Ziobro w sobotę był widziany przez internautę Kontaktu24 na lotnisku Newark w New Jersey w Stanach Zjednoczonych. Później potwierdził miejsce swojego pobytu w prawicowej stacji sprzyjającej PiS. Dotychczas były szef MS i jego były zastępca Marcin Romanowski przebywali na Węgrzech, gdzie otrzymali azyl polityczny od byłego premiera Viktora Orbana.

Ich sytuacja zmieniła się po przejęciu władzy na Węgrzech przez Petera Magyara. Lider Tiszy już w kampanii zapowiadał ekstradycję posłów PiS. Jak dowiedział się reporter TVN24 Bartłomiej Ślak, lokal w Budapeszcie, w którym mieszkał Romanowski, został "wyczyszczony" i "czeka na nowego najemcę". Nie wiadomo, czy polityk opuścił Węgry. Natomiast w jego przypadku sąd w lutym wydał Europejski Nakaz Aresztowania.

Prokuratura Krajowa poinformowała, że prowadzi czynności sprawdzające zmierzające do ustalenia, czy inne osoby pomagały Ziobrze w ucieczce oraz uniknięciu odpowiedzialności karnej. Później rzecznik PK prok. Przemysław Nowak zapowiedział, że jeszcze w poniedziałek do ambasady USA zostanie skierowany wniosek o udzielenie informacji, czy Romanowski i Ziobro otrzymali wizę. 

OGLĄDAJ: W PiS mówią o nim: kula u nogi. Czy Ziobro ma polityczną przyszłość?
Zbigniew Ziobro

W PiS mówią o nim: kula u nogi. Czy Ziobro ma polityczną przyszłość?

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Darek Delmanowicz/PAP

Udostępnij:
Tagi:
Zbigniew ZiobroPrawo i SprawiedliwośćFundusz SprawiedliwościMarcin RomanowskiMinisterstwo SprawiedliwościUSAWęgry
Aleksandra Sapeta
Aleksandra Sapeta
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Spirit Airlines
To koniec ery tanich lotów? Ważny sygnał dla branży
BIZNES
Czołowe zderzenie na drodze w Konopnicy
Czołowe zderzenie, 21 osób poszkodowanych
Lublin
Waleń
Martwy wieloryb ma zostać wyciągnięty z wody
METEO
Policja zatrzymała dwóch nietrzeźwych kierowców (zdj. ilustracyjne)
Jeden nigdy nie miał prawa jazdy, drugi zataczał się na stacji paliw
WARSZAWA
Pożar hali z toksycznymi odpadami. Decyzja prokuratury
Lubuskie
Czterech Szwedów zatrzymanych na lotnisku w Gdańsku
Rozbój w centrum Gdańska, zatrzymani na lotnisku
Trójmiasto
Bałagan po imprezie techno w Pałacu w Wilanowie
Zniszczone trawniki i góry śmieci. Fala krytyki po imprezie techno na dziedzińcu pałacu
Alicja Glinianowicz
23 min
kotecka_still_3_scaled
PremieraNie tylko żona Ziobry. "Miała wpływ na wrażliwe odcinki funkcjonowania państwa"
Artur Warcholiński
Burza, piorun, wyładowania, błyskawica
Gdzie jest burza? Pada coraz intensywniej
METEO
imageTitle
18-letni żużlowiec w ciężkim stanie. Policja zabezpiecza ślady
EUROSPORT
GettyImages-2211623976
Nie żyje Abraham Foxman. Jego rodzina pochodziła z Polski
Świat
Damaszek
Unia znosi ograniczenia dla Syrii. Koniec sankcji handlowych
BIZNES
deszcz, ulewa
IMGW ostrzega przed burzami i ulewami
METEO
23 min
pc
Polak na czele światowego giganta. "Wiem, jak to jest żyć, nie posiadając pieniędzy"
Joanna Rubin-Sobolewska
usa rezerwa federalna budynek shutterstock_1296013063_1
Co z obniżką stóp? Kluczowe instytucje zmieniają projekcje
BIZNES
shutterstock_1103801354
Zlokalizowano prawdziwy męski punkt G. To delta rozkoszy
Zdrowie
Policyjna akcja w Zakopanem
Szczątki bankomatu rozrzucone na "bardzo dużym obszarze"
Kraków
imageTitle
Tylko Joao Cancelo może pochwalić się takim osiągnięciem
EUROSPORT
Budynek Sejmu
"Możliwy hałas i zwiększony ruch". Ćwiczenia w Sejmie
WARSZAWA
80-letnia kobieta zginęła po potrąceniu
80-latka zginęła na drodze
Poznań
jacht christina o włochy shutterstock_1074345215
Olbrzymia przecena. Legendarny jacht wciąż czeka na kupca
BIZNES
Samochód wbił się w budynek
Uderzył autem w budynek, pięć osób rannych
Łódź
imageTitle
Pobudka przed świtem, pociągiem do pracy. Najlepsza Polka w Wings for Life
EUROSPORT
Szwajcarskie Alpy
Wywołali osiem tysięcy trzęsień ziemi w Alpach. "To przesuwa granice nauki"
METEO
Kapitan Jan Dobrogowski
"To poruszyło mnie najbardziej". Kapitan statku z hantawirusem nagrał wiadomość
Świat
Kijów, Ukraina
Pożyczka dla Ukrainy. Są nowe informacje
BIZNES
Ziobro 2
Sędzia z akcjami TV Republika i sprawa aresztu Ziobry. Rzeczniczka sądu tłumaczy
Polska
Trzylatek zniknął z placu zabaw (zdjęcie ilustracyjne)
Niewybuch na placu zabaw
Kraków
Matura 2026. Pisemny egzamin z matematyki na poziomie podstawowym w XII LO w Szczecinie
Matura z matematyki rozszerzonej. Mamy arkusze
Polska
imageTitle
"Gdybym był magikiem, zostałbym tu na zawsze"
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica