Egzamin ósmoklasisty. Mamy arkusze z języka polskiego

Egzamin ósmoklasisty w szkole podstawowej nr 21 w Gorzowie Wielkopolskim
Uczniowie szkół podstawowych mają za sobą pierwszy egzamin ósmoklasisty w tym roku. Jakie zadania musieli rozwiązać w poniedziałek? Centralna Komisja Egzaminacyjna ok. godz. 14.00 opublikowała arkusze z języka polskiego.

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego to jeden z trzech (obok matematyki i języka obcego) obowiązkowych egzaminów, do których muszą podejść wszyscy uczniowie klas ósmych. Zmierzenie się z nim jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej.

W poniedziałek 11 maja o godz. 9.00 do egzaminu z języka polskiego przystąpiło ponad 393 tys. uczniów i uczennic z ok. 13 tys. szkół. Na rozwiązanie wszystkich zadań mieli 150 minut. Co znalazło się w arkuszu?

Egzamin ósmoklasisty 2026 - warto wiedzieć

Egzamin ósmoklasisty jest trzydniowy. Drugiego dnia - we wtorek - uczniów czeka egzamin z matematyki, a trzeciego - w środę - egzamin z języka obcego. Wszystkie trzy egzaminy są pisemne. Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 3 lipca. Tego samego dnia uczniowie otrzymają też zaświadczenia o wynikach.

O egzaminie z języka polskiego reporter TVN24 Jerzy Korczyński rozmawiał między innymi z dyrektorką Szkoły Podstawowej nr 14 w Częstochowie. - Egzamin przebiegł spokojnie, bez żadnych trudności. Pierwsi uczniowie wyszli po około godzinie pisania - zauważyła nauczycielka. Zasugerowała, że egzamin być może bardziej od uczniów stresuje nauczycieli. - Jest to podsumowanie naszej pracy ośmioletniej, więc na pewno przeżywamy tak samo jak uczniowie - zauważyła. - Ale widzę, że wychodzą zadowoleni. Cieszę się, że uważają, że jest dobrze - podsumowała.

Z rozmów z uczniami wspomnianej szkoły wynika, że najwięcej trudności w poniedziałek sprawił im tekst "Przyjaciel Automateusza" Stanisława Lema. Z relacji częstochowskich ósmoklasistów wynika też, że musieli wykazać się znajomością m.in. powieści "Kamienie na szaniec" Aleksandra Kamińskiego.

