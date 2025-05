Egzamin ósmoklasisty. Mamy arkusze z języka polskiego

Jak motywować uczniów przez ocenianie? Specjalne seminarium ma pomóc nauczycielom Źródło: Adrianna Otręba/Fakty TVN

Egzaminy ósmoklasisty zaczęły się 13 maja sprawdzianem wiedzy i umiejętności z języka polskiego. Wiemy, z jakimi zadaniami mierzyły się nastolatki w całej Polsce. Poniżej publikujemy arkusze egzaminacyjne CKE.

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego to jeden z trzech (obok matematyki i języka obcego) obowiązkowych egzaminów, do których muszą podejść wszyscy uczniowie klas ósmych. Zmierzenie się z nim jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej.

We wtorek 13 maja o godz. 9 do egzaminu z języka polskiego podeszło ok. 355 tys. uczniów i uczennic. Na rozwiązanie 19 zadań, mieli 150 minut. Do zdobycia było 35 punktów. Co znalazło się w arkuszu?

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY. ARKUSZ Z JĘZYKA POLSKIEGO. WERSJA X EGZAMIN ÓSMOKLASISTY. ARKUSZ Z JĘZYKA POLSKIEGO. WERSJA Y

Na początek "Chłopcy z Placu Broni"

Pierwszym tekstem, z którym musieli zapoznać się ósmoklasiści, był fragment "Chłopców z Placu Broni" Ferenca Molnára w przekładzie Tadeusza Olszańskiego. Młodzież musiała odpowiedzieć na pytania dotyczące tekstu, np. ustalić, czy prawdziwe jest zdanie "Postawa Nemeczka świadczy o tym, że dochowanie wierności przyjaciołom wymaga odwagi". Na podstawie tego fragmentu trzeba też było wyjaśnić, dlaczego podczas spotkania z Nemeczkiem Gereb najpierw szczerzył zęby w uśmiechu, a potem śmiech uwiązł mu w gardle.

Drugi tekst: "Czyim jesteś przyjacielem?"

Drugim analizowanym tekstem był fragment "Czyim jesteś przyjacielem?" autorstwa Anny Vivarelli (przeł. Ewa Nicewicz-Staszowska). Uczniowie zgodnie z poleceniami musieli przeprowadzić syntezę tekstu. Oceniali też prawdziwość zdań: "Według Empedoklesa przyjaźń pozwala na harmonijne współistnienie przeciwieństw" i "Według Arystotelesa przyjaźń zobowiązuje do przemilczenia błędów popełnionych przez przyjaciela".

Inne zadanie polegało na zredagowaniu ogłoszenia informującego o spotkaniu uczniów chętnych do udziału w szkolnym przedstawieniu pt. "Przyjaciel na zawsze".

Na koniec wypracowanie

Najwyżej punktowanym zadaniem było jak co roku wypracowanie - do zdobycia za nie było 20 punktów. Do wyboru były dwa tematy:

Napisz przemówienie, w którym przekonasz rówieśników, że przyjaźń między dwiema osobami to rodzaj harmonii, która potrafi połączyć zupełnie różne charaktery. W argumentacji odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej oraz do innego utworu literackiego.

Wyobraź sobie, że spotkałeś bohatera jednej z lektur obowiązkowych. Podczas Waszej wspólnej przygody dokonał on czynu godnego podziwu. Napisz o tym opowiadanie. Wypracowanie powinno dowodzić, że dobrze znasz wybranego bohatera.

Za prawidłowe rozwiązanie arkusza z języka polskiego zdający mogli zdobyć 45 punktów. Co ważne, egzamin uznaje się za zdany niezależnie od uzyskanego wyniku. Liczba uzyskanych punktów ma jednak wpływ na rekrutację do szkół ponadpodstawowych. Połowa wszystkich punktów do zdobycia to właśnie punkty za egzamin.

Egzamin ósmoklasisty. Harmonogram

Co jeszcze przed ósmoklasistami? W środę 14 maja będą mierzyć się z egzaminem z matematyki, w czwartek 15 maja - z języka obcego. Największa grupa młodzieży wybrała język angielski.

Osoby, które z powodów zdrowotnych lub losowych nie podeszły do egzaminu w terminie majowym, będą mogły zrobić to w dniach 10-12 czerwca. Wyniki uczniowie poznają 4 lipca.