Prezydent z pierwszą damą wypisują dziecko z edukacji zdrowotnej. Eksperci zachęcają do zapisów

- "W pierwszej kolejności to my, rodzice, mamy prawo do decyzji w sprawie edukacji naszych dzieci i to jest ten moment, kiedy z tego prawa warto skorzystać" - napisał prezydent Karol Nawrocki w mediach społecznościowych.
- Do niewypisywania dzieci z lekcji edukacji zdrowotnej namawiają zarówno lekarze, jak i eksperci.
- Główne cele podstawy programowej przedmiotu to m.in. kształtowanie dojrzałych postaw wobec zdrowia, ciała i psychiki.
Edukacja zdrowotna to zajęcia, na których dzieci i młodzież mogą uczyć się m.in. o zdrowym odżywianiu, o tym, jakie choroby mogą nas czekać w późniejszym okresie życia i jak rozpoznawać ich pierwsze, niepokojące objawy. Duża część zajęć ma być poświęcona otyłości. W programie ma być mowa o tym, jak poruszać się w systemie ochrony zdrowia w Polsce. Około pięciu procent podstawy programowej stanowią tematy związane ze świadomością seksualną.
Prezydent w sobotę w mediach społecznościowych oznajmił, że z pierwszą damą Martą Nawrocką "podjęli decyzję o wypisaniu syna z zajęć 'Edukacji Zdrowotnej'". Według Nawrockiego "pod niewinnie brzmiącą nazwą tego przedmiotu próbuje się przemycać do polskich szkół ideologię i politykę".
W swoim wpisie dodał, że "szkoła to przede wszystkim miejsce nauki, ale także przestrzeń budowania szacunku dla kultury, tradycji i wartości chrześcijańskich, z których wyrasta nasza cywilizacja".
Para prezydencka wypisała syna z edukacji zdrowotnej. Głos lekarzy
Edukacja zdrowotna to nowy przedmiot dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, a także klas I-III szkół ponadpodstawowych, który od 1 września zastąpił wychowanie do życia w rodzinie. Obejmuje on 11 obszarów związanych ze zdrowiem psychicznym i fizycznym.
Eksperci zwracają uwagę, że przedmiot jest potrzebny. - To przedmiot, który był długo wyczekiwany przez nas. Ja go traktuję absolutnie apolitycznie. Uważam, że to jest po prostu konieczność i we wszystkich cywilizowanych krajach świata ta edukacja zdrowotna jest prowadzona - mówił w rozmowie z TVN24 dr Maciej Jędrzejko, autor bloga "Tata Ginekolog".
Główne cele podstawy programowej to m.in. kształtowanie dojrzałych postaw wobec zdrowia, ciała i psychiki, czy budowanie postaw prospołecznych. Nie jest przedmiotem obowiązkowym, a rodzice sami decydują, czy ich dzieci będą uczestniczyć w zajęciach. W tym celu do 25 września rodzic musi złożyć pisemną rezygnację dyrektorowi szkoły. Uczeń pełnoletni musi ją złożyć sam.
O zdanie na temat przedmiotu portal tvn24.pl zapytał lekarzy, którzy argumentują, że odpowiednia edukacja zdrowotna jest ważna, aby móc m.in. wcześnie wykrywać nowotwory, stosować zachowania profilaktyczne i prewencyjne, a także wiedzieć, jak reagować w sytuacjach nagłych, jak wstrząs anafilaktyczny czy atak padaczki.
Kłótnia o edukację zdrowotną wpływa na szkołę i nauczycieli
Spór o nowy przedmiot dawno wykroczył poza mury parlamentu i kłótnie polityków. Do wypisywania swoich dzieci z zajęć namawiają rodziców środowiska prawicowe i episkopat. W wyniku tego nauczyciele muszą mierzyć się z ostrą krytyką i ostracyzmem.
- Usłyszałam, że powinnam się wstydzić, że będę demoralizować dzieci - wyznała jedna z nauczycielek w rozmowie z Justyną Suchecką dla TVN24+. W ten sposób opisała swoją rozmowę z pracowniczką kiosku, która dowiedziała się, że będzie prowadzić zajęcia z edukacji zdrowotnej.
