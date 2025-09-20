Logo strona główna
Polska

Prezydent z pierwszą damą wypisują dziecko z edukacji zdrowotnej. Eksperci zachęcają do zapisów

Karol Nawrocki
Nowacka z apelem do KEP. "Namawiam, żeby przeczytali"
Źródło: TVN24
Podjęliśmy decyzję o wypisaniu naszego syna z zajęć edukacji zdrowotnej - oświadczył prezydent Karol Nawrocki, pisząc w imieniu swoim i żony. Nowy szkolny przedmiot jest nieobowiązkowy, ale lekarze i eksperci zachęcają rodziców, aby ich dzieci uczęszczały na te zajęcia, bo wyposażą one w wiedzę o tym, jak być zdrowym - fizycznie i psychicznie.
Kluczowe fakty:
  • "W pierwszej kolejności to my, rodzice, mamy prawo do decyzji w sprawie edukacji naszych dzieci i to jest ten moment, kiedy z tego prawa warto skorzystać" - napisał prezydent Karol Nawrocki w mediach społecznościowych.
  • Do niewypisywania dzieci z lekcji edukacji zdrowotnej namawiają zarówno lekarze, jak i eksperci.
  • Główne cele podstawy programowej przedmiotu to m.in. kształtowanie dojrzałych postaw wobec zdrowia, ciała i psychiki.

Edukacja zdrowotna to zajęcia, na których dzieci i młodzież mogą uczyć się m.in. o zdrowym odżywianiu, o tym, jakie choroby mogą nas czekać w późniejszym okresie życia i jak rozpoznawać ich pierwsze, niepokojące objawy. Duża część zajęć ma być poświęcona otyłości. W programie ma być mowa o tym, jak poruszać się w systemie ochrony zdrowia w Polsce. Około pięciu procent podstawy programowej stanowią tematy związane ze świadomością seksualną.

Prezydent w sobotę w mediach społecznościowych oznajmił, że z pierwszą damą Martą Nawrocką "podjęli decyzję o wypisaniu syna z zajęć 'Edukacji Zdrowotnej'". Według Nawrockiego "pod niewinnie brzmiącą nazwą tego przedmiotu próbuje się przemycać do polskich szkół ideologię i politykę".

W swoim wpisie dodał, że "szkoła to przede wszystkim miejsce nauki, ale także przestrzeń budowania szacunku dla kultury, tradycji i wartości chrześcijańskich, z których wyrasta nasza cywilizacja".

"W pierwszej kolejności to my, rodzice, mamy prawo do decyzji w sprawie edukacji naszych dzieci i to jest ten moment, kiedy z tego prawa warto skorzystać" - napisał prezydent.

Para prezydencka wypisała syna z edukacji zdrowotnej. Głos lekarzy

Edukacja zdrowotna to nowy przedmiot dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, a także klas I-III szkół ponadpodstawowych, który od 1 września zastąpił wychowanie do życia w rodzinie. Obejmuje on 11 obszarów związanych ze zdrowiem psychicznym i fizycznym.

Eksperci zwracają uwagę, że przedmiot jest potrzebny. - To przedmiot, który był długo wyczekiwany przez nas. Ja go traktuję absolutnie apolitycznie. Uważam, że to jest po prostu konieczność i we wszystkich cywilizowanych krajach świata ta edukacja zdrowotna jest prowadzona - mówił w rozmowie z TVN24 dr Maciej Jędrzejko, autor bloga "Tata Ginekolog".

Wszystkie cele edukacji zdrowotnej

Główne cele podstawy programowej to m.in. kształtowanie dojrzałych postaw wobec zdrowia, ciała i psychiki, czy budowanie postaw prospołecznych. Nie jest przedmiotem obowiązkowym, a rodzice sami decydują, czy ich dzieci będą uczestniczyć w zajęciach. W tym celu do 25 września rodzic musi złożyć pisemną rezygnację dyrektorowi szkoły. Uczeń pełnoletni musi ją złożyć sam.

Edukacja zdrowotna atakowana przez Kościół i PiS. Są szkoły, gdzie wszyscy rodzice wypisują dzieci
Źródło: Katarzyna Górniak/Fakty TVN

O zdanie na temat przedmiotu portal tvn24.pl zapytał lekarzy, którzy argumentują, że odpowiednia edukacja zdrowotna jest ważna, aby móc m.in. wcześnie wykrywać nowotwory, stosować zachowania profilaktyczne i prewencyjne, a także wiedzieć, jak reagować w sytuacjach nagłych, jak wstrząs anafilaktyczny czy atak padaczki.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Co o edukacji zdrowotnej mówią lekarze? "Moje dzieci na pewno będą uczestniczyć w tych zajęciach"

Piotr Wójcik
O liście do rodziców, w którym biskupi mijają się z prawdą

Justyna Suchecka

Kłótnia o edukację zdrowotną wpływa na szkołę i nauczycieli

Spór o nowy przedmiot dawno wykroczył poza mury parlamentu i kłótnie polityków. Do wypisywania swoich dzieci z zajęć namawiają rodziców środowiska prawicowe i episkopat. W wyniku tego nauczyciele muszą mierzyć się z ostrą krytyką i ostracyzmem.

"To chore". Co z ludźmi robi edukacja zdrowotna?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"To chore". Co z ludźmi robi edukacja zdrowotna?

Justyna Suchecka

- Usłyszałam, że powinnam się wstydzić, że będę demoralizować dzieci - wyznała jedna z nauczycielek w rozmowie z Justyną Suchecką dla TVN24+. W ten sposób opisała swoją rozmowę z pracowniczką kiosku, która dowiedziała się, że będzie prowadzić zajęcia z edukacji zdrowotnej.

pc

Autorka/Autor: sz/adso

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Albert Zawada

TAGI:
Karol NawrockiSzkołaZdrowieZdrowie psychiczneEdukacjaNaukaSzkoła PodstawowadzieciMedia społecznościoweChoroby zakaźne
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica