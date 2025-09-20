Prezydent z pierwszą damą wypisują dziecko z edukacji zdrowotnej. Eksperci zachęcają do zapisów

Nowacka z apelem do KEP. "Namawiam, żeby przeczytali" Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: "W pierwszej kolejności to my, rodzice, mamy prawo do decyzji w sprawie edukacji naszych dzieci i to jest ten moment, kiedy z tego prawa warto skorzystać" - napisał prezydent Karol Nawrocki w mediach społecznościowych.

Do niewypisywania dzieci z lekcji edukacji zdrowotnej namawiają zarówno lekarze , jak i eksperci

Główne cele podstawy programowej przedmiotu to m.in. kształtowanie dojrzałych postaw wobec zdrowia, ciała i psychiki.

Edukacja zdrowotna to zajęcia, na których dzieci i młodzież mogą uczyć się m.in. o zdrowym odżywianiu, o tym, jakie choroby mogą nas czekać w późniejszym okresie życia i jak rozpoznawać ich pierwsze, niepokojące objawy. Duża część zajęć ma być poświęcona otyłości. W programie ma być mowa o tym, jak poruszać się w systemie ochrony zdrowia w Polsce. Około pięciu procent podstawy programowej stanowią tematy związane ze świadomością seksualną.

Prezydent w sobotę w mediach społecznościowych oznajmił, że z pierwszą damą Martą Nawrocką "podjęli decyzję o wypisaniu syna z zajęć 'Edukacji Zdrowotnej'". Według Nawrockiego "pod niewinnie brzmiącą nazwą tego przedmiotu próbuje się przemycać do polskich szkół ideologię i politykę".

W swoim wpisie dodał, że "szkoła to przede wszystkim miejsce nauki, ale także przestrzeń budowania szacunku dla kultury, tradycji i wartości chrześcijańskich, z których wyrasta nasza cywilizacja".

"W pierwszej kolejności to my, rodzice, mamy prawo do decyzji w sprawie edukacji naszych dzieci i to jest ten moment, kiedy z tego prawa warto skorzystać" - napisał prezydent.

Podjęliśmy decyzję o wypisaniu naszego syna z zajęć „Edukacji Zdrowotnej”.



Pod niewinnie brzmiącą nazwą tego przedmiotu próbuje się przemycać do polskich szkół ideologię i politykę, a na to nie może być zgody.

Szkoła to przede wszystkim miejsce nauki, ale także przestrzeń… — Karol Nawrocki (@NawrockiKn) September 20, 2025 Rozwiń

Para prezydencka wypisała syna z edukacji zdrowotnej. Głos lekarzy

Edukacja zdrowotna to nowy przedmiot dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, a także klas I-III szkół ponadpodstawowych, który od 1 września zastąpił wychowanie do życia w rodzinie. Obejmuje on 11 obszarów związanych ze zdrowiem psychicznym i fizycznym.

Eksperci zwracają uwagę, że przedmiot jest potrzebny. - To przedmiot, który był długo wyczekiwany przez nas. Ja go traktuję absolutnie apolitycznie. Uważam, że to jest po prostu konieczność i we wszystkich cywilizowanych krajach świata ta edukacja zdrowotna jest prowadzona - mówił w rozmowie z TVN24 dr Maciej Jędrzejko, autor bloga "Tata Ginekolog".

Wszystkie cele edukacji zdrowotnej

Główne cele podstawy programowej to m.in. kształtowanie dojrzałych postaw wobec zdrowia, ciała i psychiki, czy budowanie postaw prospołecznych. Nie jest przedmiotem obowiązkowym, a rodzice sami decydują, czy ich dzieci będą uczestniczyć w zajęciach. W tym celu do 25 września rodzic musi złożyć pisemną rezygnację dyrektorowi szkoły. Uczeń pełnoletni musi ją złożyć sam.

Edukacja zdrowotna atakowana przez Kościół i PiS. Są szkoły, gdzie wszyscy rodzice wypisują dzieci Źródło: Katarzyna Górniak/Fakty TVN

O zdanie na temat przedmiotu portal tvn24.pl zapytał lekarzy, którzy argumentują, że odpowiednia edukacja zdrowotna jest ważna, aby móc m.in. wcześnie wykrywać nowotwory, stosować zachowania profilaktyczne i prewencyjne, a także wiedzieć, jak reagować w sytuacjach nagłych, jak wstrząs anafilaktyczny czy atak padaczki.

Kłótnia o edukację zdrowotną wpływa na szkołę i nauczycieli

Spór o nowy przedmiot dawno wykroczył poza mury parlamentu i kłótnie polityków. Do wypisywania swoich dzieci z zajęć namawiają rodziców środowiska prawicowe i episkopat. W wyniku tego nauczyciele muszą mierzyć się z ostrą krytyką i ostracyzmem.

- Usłyszałam, że powinnam się wstydzić, że będę demoralizować dzieci - wyznała jedna z nauczycielek w rozmowie z Justyną Suchecką dla TVN24+. W ten sposób opisała swoją rozmowę z pracowniczką kiosku, która dowiedziała się, że będzie prowadzić zajęcia z edukacji zdrowotnej.

OGLĄDAJ: TVN24 HD