"Polska gotowa do zdecydowanej reakcji". Tusk apeluje

Donald Tusk o dronach na konferencji w Sierakowicach Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

We wtorek na platformie X premier Donald Tusk napisał w języku angielskim, że "Polska jest gotowa do zdecydowanej reakcji na wszelkie naruszenia przestrzeni powietrznej"

"W takiej sytuacji liczę na jednoznacznie i pełne poparcie ze strony naszych sojuszników" - dodał.

Poland is ready to react toughly against all airspace violations. In such a situation I’m counting on univocal and full support from our allies. — Donald Tusk (@donaldtusk) September 23, 2025 Rozwiń

W poniedziałek Tusk oświadczył na konferencji prasowej w Sierakowicach, że rząd jest gotowy do "każdej decyzji", która ma na celu unicestwienie obiektów mogących nam zagrażać - na przykład rosyjskich myśliwców. Dodał jednak, że zanim taka decyzja zostanie podjęta, "musimy mieć pewność, że nie będziemy w tym sami".

Szef MSZ ostrzega Rosję. "Nie przychodźcie tu się skarżyć"

Później tego dnia, na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa w Nowym Jorku wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski zwrócił się do Rosji: - Jeśli kolejny pocisk lub samolot wleci w naszą przestrzeń powietrzną bez pozwolenia, celowo lub przez pomyłkę, i zostanie zestrzelony, a wrak spadnie na terytorium NATO, proszę, nie przychodźcie tu się skarżyć. Zostaliście ostrzeżeni.

Po wystąpieniu Sikorski był pytany przez dziennikarzy, czy Polska będzie strącać rosyjskie samoloty lub inne obiekty. - My nie będziemy dawać twardej deklaracji, co zrobimy, a czego nie zrobimy, ale tutaj padło ostrzeżenie, że jeśli to będzie nad terytorium natowskim i jeśli wrak spadnie na terytorium natowskie, to w świetle prawa międzynarodowego działaliśmy w obronie własnej i Rosja nie będzie miała prawa mieć pretensji - podkreślił minister spraw zagranicznych.

Nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ zorganizowano w formule briefingu na temat zagrożeń dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Zostało zwołane na wniosek Estonii po wtargnięciu rosyjskich myśliwców w jej przestrzeń powietrzną.

Jest to pierwsze w historii spotkanie Rady Bezpieczeństwa ONZ zwołane na wniosek tego państwa. Doszło do niego nieco tydzień po tym, gdy podobne zorganizowano w sprawie rosyjskich dronów nad Polską.

OGLĄDAJ: TVN24 HD