Polska

"Polska gotowa do zdecydowanej reakcji". Tusk apeluje

Donald Tusk
Donald Tusk o dronach na konferencji w Sierakowicach
Źródło: TVN24
Premier Donald Tusk oświadczył, że "Polska jest gotowa do zdecydowanej reakcji na wszelkie naruszenia przestrzeni powietrznej". Jest to pokłosie dyskusji w sprawie ostatnich prowokacyjnych działań ze strony Rosji.

We wtorek na platformie X premier Donald Tusk napisał w języku angielskim, że "Polska jest gotowa do zdecydowanej reakcji na wszelkie naruszenia przestrzeni powietrznej"

"W takiej sytuacji liczę na jednoznacznie i pełne poparcie ze strony naszych sojuszników" - dodał.

W poniedziałek Tusk oświadczył na konferencji prasowej w Sierakowicach, że rząd jest gotowy do "każdej decyzji", która ma na celu unicestwienie obiektów mogących nam zagrażać - na przykład rosyjskich myśliwców. Dodał jednak, że zanim taka decyzja zostanie podjęta, "musimy mieć pewność, że nie będziemy w tym sami".

Szef MSZ ostrzega Rosję. "Nie przychodźcie tu się skarżyć"

Później tego dnia, na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa w Nowym Jorku wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski zwrócił się do Rosji: - Jeśli kolejny pocisk lub samolot wleci w naszą przestrzeń powietrzną bez pozwolenia, celowo lub przez pomyłkę, i zostanie zestrzelony, a wrak spadnie na terytorium NATO, proszę, nie przychodźcie tu się skarżyć. Zostaliście ostrzeżeni.

Po wystąpieniu Sikorski był pytany przez dziennikarzy, czy Polska będzie strącać rosyjskie samoloty lub inne obiekty. - My nie będziemy dawać twardej deklaracji, co zrobimy, a czego nie zrobimy, ale tutaj padło ostrzeżenie, że jeśli to będzie nad terytorium natowskim i jeśli wrak spadnie na terytorium natowskie, to w świetle prawa międzynarodowego działaliśmy w obronie własnej i Rosja nie będzie miała prawa mieć pretensji - podkreślił minister spraw zagranicznych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Sikorski grzmi na Radzie Bezpieczeństwa ONZ. "Mam jedną prośbę..."

Sikorski grzmi na Radzie Bezpieczeństwa ONZ. "Mam jedną prośbę..."

Świat
Obce obiekty nad Polską. Będziemy strzelać "bezdyskusyjnie"

Obce obiekty nad Polską. Będziemy strzelać "bezdyskusyjnie"

Nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ zorganizowano w formule briefingu na temat zagrożeń dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Zostało zwołane na wniosek Estonii po wtargnięciu rosyjskich myśliwców w jej przestrzeń powietrzną.

Jest to pierwsze w historii spotkanie Rady Bezpieczeństwa ONZ zwołane na wniosek tego państwa. Doszło do niego nieco tydzień po tym, gdy podobne zorganizowano w sprawie rosyjskich dronów nad Polską.

pc

Autorka/Autor: kgr/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Andrzej Jackowski

Donald TuskRządbezpieczeństwoRosjaRadosław Sikorski
