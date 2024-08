Tusk: nie będę kandydować w wyborach prezydenckich

Tusk: nie będę kandydował

Poinformował, że "decyzja o kandydacie Koalicji Obywatelskiej, a może szerzej, całej koalicji 15 października" powinna zostać ogłoszona przed świętami Bożego Narodzenia. - Wydaje mi się, że to jest termin optymalny, nie ma co za wcześnie zaczynać kampanii - tłumaczył szef rządu.

Trzaskowski kandydatem na prezydenta?

- Cieszę się, że jako Platforma, Koalicja Obywatelska, nie mamy problemu, nie musimy szukać w "tajnych rewirach". Mamy mocne kandydatury, bardzo mocne nazwiska. Rafał Trzaskowski nieprzypadkowo we wszystkich możliwych sondażach organizowanych przez wszystkie możliwe media wydaje się jednak najbardziej akceptowany przez Polaków jako kandydat na prezydenta, więc to jest na pewno najbardziej prawdopodobny scenariusz - dodał premier.

Tusk z Hołownią o konieczności "drugiego otwarcia" w koalicji

- Natomiast obecnie wszyscy koalicjanci "uważają, że powinniśmy ogłosić tę nową agendę, już skierowaną do przodu" - mówił premier. Zaznaczył, że rozliczenia poprzedniej ekipy rządowej będą trwały, ale "coraz częściej będzie to już wyłącznie robota prokuratury i sądów". - My nie będziemy musieli się już tak bardzo w to angażować - dodał Tusk.