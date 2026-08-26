Polska Donald Tusk komentuje. "Serial Zonda się rozkręca"

Giertych tłumaczy, dlaczego Zondacrypto to afera większa niż Fundusz Sprawiedliwości Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Albert Zawada

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"Teraz już wiemy, dlaczego z uporem maniaka @NawrockiKn i PiS blokowali ustawę o kryptowalutach" - napisał na X premier Donald Tusk. "Kasa na zegarki za 40 tysięcy euro, na media, wyborcze imprezy, fundacje prawicowych polityków. A przecież serial 'Zonda' dopiero się rozkręca…" - ocenił szef rządu. Nawiązał do informacji m.in. "Superwizjera" TVN24, TVN24+ i Onetu w sprawie Zondacrypto.

Teraz już wiemy, dlaczego z uporem maniaka @NawrockiKn i PiS blokowali ustawę o kryptowalutach. Kasa na zegarki za 40 tysięcy euro, na media, wyborcze imprezy, fundacje prawicowych polityków. A przecież serial „Zonda” dopiero się rozkręca… — Donald Tusk (@donaldtusk) August 26, 2026 Rozwiń

W poniedziałek opisaliśmy, że prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz dostał od szefa Zondacrypto Przemysława Krala zegarek Patek Philippe wart 40 tysięcy euro.

W środę z kolei, że Michał Moskal, poseł PiS oraz Artur Chodziński, były funkcjonariusz CBA, spotkali się 7 sierpnia 2025 roku na Ibizie z prezesem Zondacrypto.

Tomasz Sakiewicz negocjował z szefem Zondycrypto zakup pakietu akcji Telewizji Republika - ustalił z kolei Onet.

Karol Nawrocki w grudniu 2025 roku zawetował ustawę dotyczącą rynku kryptowalut. Jak tłumaczył jego rzecznik, jednym z powodów było to, że ustawa "przewiduje możliwość wyłączania przez rząd stron internetowych firm działających na rynku kryptoaktywów jednym kliknięciem". Zdaniem prezydenta "przepisy dotyczące blokowania domen są nieprzejrzyste i mogą prowadzić do nadużyć". Donald Tusk z kolei przekonywał, że zawetowana ustawa gwarantowałaby, iż ludzie, którzy inwestują w kryptowaluty, mogliby "robić to bezpiecznie".

Później Nawrocki wetował przepisy o kryptowalutach jeszcze w lutym i czerwcu. Jak twierdził, w Sejmie "leży" jego "inicjatywa ustawodawcza" o rynku kryptoaktywów, która jest "w większości zbieżna" z projektem rządowym, ale "poprawia ustawę, w tych miejscach, w których byłaby nieskuteczna w ochronie Polaków przed przestępcami na tym rynku".