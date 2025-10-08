Logo strona główna
Poprą Czarzastego? "Nie jesteśmy zobowiązani"
Źródło: TVN24
- Nie jesteśmy do tego zobowiązani, bo nie jesteśmy częścią większości koalicyjnej - powiedział w "Kropce nad i" współprzewodniczący partii Razem Adrian Zandberg. Był pytany, czy jego formacja poprze kandydaturę Włodzimierza Czarzastego na marszałka Sejmu.

Współprzewodniczący partii Razem Adrian Zandberg był pytany w "Kropce nad i" w TVN24, czy jego formacja będzie głosowała w Sejmie za tym, by współlider Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty został nowym marszałkiem izby. Zgodnie z umową koalicyjną Szymon Hołownia w listopadzie ma zrezygnować z tej funkcji, a partie koalicyjne wystawią Czarzastego.

Hołownia stawia warunki. "Jeżeli zostaną spełnione, złożę rezygnację"

Hołownia stawia warunki. "Jeżeli zostaną spełnione, złożę rezygnację"

"Jest mi niezręcznie". Czarzasty "się gubi"

"Jest mi niezręcznie". Czarzasty "się gubi"

Zandberg: Trzeba załatwić parę spraw. Pierwszy przykład to kilometrówki

- Nie jesteśmy do tego zobowiązani, bo nie jesteśmy częścią większości koalicyjnej - wskazywał. - Ja chętnie posłucham, jakie pomysły na organizację Sejmu mają kandydaci na marszałka Sejmu. Bo jest parę spraw, które warto by było w końcu załatwić - ocenił.

- Pierwszy przykład z brzegu - ta patologia z kilometrówkami. Wszyscy żeśmy już mogli obejrzeć posłów, ministrów rządu, którzy mają limuzynę z kierowcą, jeżdżą siedem dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, kierowcy z nimi, a oni biorą sobie kilkadziesiąt tysięcy złotych kilometrówki - mówił.

Jego zdaniem "problem polega na tym, że mamy do czynienia z tym, że w Sejmie te kilometrówki zwyczajnie są nadużywane".

Zandberg: teraz trzeba pójść po kolejne głosy

Zandberg mówił też o przyszłości jego formacji. Prowadząca program Monika Olejnik zapytała, jak partia Razem chce wejść do Sejmu, gdy sondaże prognozują dla niej wynik poniżej progu wyborczego dla pojedynczej partii.

- Dla mnie jest jedna ważna liczba. W wyborach, które dopiero co się odbyły, w wyborach prezydenckich, na moją kandydaturę, na kandydaturę Razem padł milion głosów - mówił. - Nie mieliśmy (...) pieniędzy, nie mieliśmy jakiejś wielkiej ekspozycji medialnej, a i tak udało mi się wyprzedzić partie dużo większe podobno i silniejsze podobno, ale jednak przegrałem - dodał.

Gość TVN24 wskazywał, że "wierzy w realne głosy". - Wierzę w to doświadczenie, które dała mi kampania. W tę kampanię wyborczą, prezydencką kampanię wyborczą, ja wszedłem z sondażami, które wróżyły mi, jeśli dobrze pamiętam, pół procent głosów. Słyszałem w różnych mediach, że nawet list nie zarejestrujemy. A jakoś pierwszy milion głosów na Razem zdobyliśmy. Teraz trzeba pójść po kolejne - ocenił.

Zandberg o przyszłości partii Razem: dla mnie jest jedna ważna liczba
Źródło: TVN24
Źródło: TVN24

Powiedział też: - Ja nie jestem w tym rządzie z jednego bardzo podstawowego powodu: bo traktuję poważnie to, co ludziom mówię przed wyborami.

- Jeżeli nie można było tego zrealizować w tym rządzie, bo Platforma po prostu się na to nie zgodziła, to ja nie będę dla stołków sprzedawać tych wyborców, którym coś obiecałem - dodał.  Jego zdaniem "dzisiaj jest tak, że Razem jest w związku z tym partią rozsądnej, racjonalnej opozycji wobec tego rządu". - Jest coraz więcej rozczarowanych tym rządem wyborców, którzy nie mogą być skazani na wybór pomiędzy marnym rządem a PiS-em i Konfederacją. I Razem jest po to, żeby ta coraz większa grupa wyborców miała na kogo zagłosować - dodał Zandberg.

Zandberg: Razem jest partią rozsądnej, racjonalnej opozycji wobec tego rządu
Źródło: TVN24
Źródło: TVN24
Autorka/Autor: Aleksandra Koszowska

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Rafał Guz

