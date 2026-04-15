Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Cezary Tomczyk o żądaniach Sławomira Cenckiewicza: absurdalne

|
Sławomir Cenckiewicz
Cezary Tomczyk o potencjalnej dymisji generała Stróżyka: żądanie jest absurdalne
Źródło: TVN24
Pan Cenckiewicz podlega jurysdykcji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i myślę, że to postępowanie kontrolne po prostu będzie trwać - ocenił w "Faktach po Faktach" w TVN24 wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił w środę skargi kancelarii premiera od wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w których WSA uchylił decyzje o cofnięciu obecnemu szefowi BBN Sławomirowi Cenckiewiczowi poświadczeń bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych.

W związku z tym Cenckiewicz uznał, że posiada dostęp do takich informacji oraz zażądał dymisji szefa SKW generała Jarosława Stróżyka, który zadecydował wcześniej o cofnięciu mu poświadczeń.

Cenckiewicz o decyzji sądu. Chce dymisji
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

O to, czy faktycznie dojdzie do dymisji gen. Stróżyka, był pytany w środowym wydaniu "Faktów po Faktach" w TVN24 wiceszef MON Cezary Tomczyk.

- Żądanie jest absurdalne - ocenił. - Jeżeli ktoś będzie chciał kogoś dymisjonować, to oczywiście minister obrony narodowej czy koordynator do spraw służb (specjalnych - red.) ma do tego prawo - dodał. Podkreślił, że do takiej dymisji konieczna jest "jakaś racjonalna podstawa".

Tomczyk: Cenckiewicz podlega jurysdykcji ABW

Sławomir Cenckiewicz uznał jednak decyzję NSA za swoje zwycięstwo i określił ją "ostateczną klęską bezprawia". Zdaniem wiceszefa MON Cenckiewicz nadal nie posiada dostępu do informacji niejawnych i podlega ocenie ABW.

- Dzisiaj pan Cenckiewicz podlega jurysdykcji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i myślę, że to postępowanie kontrolne po prostu będzie trwać i decyzja w tej sprawie będzie administracyjna - powiedział.

Wskazał, że postępowania kontrolne, które dotyczą tego, czy urzędnicy państwowi mogą mieć dostęp do informacji niejawnych, odbywają się rutynowo i rutynowo przysługuje im też odwołanie do sądu.

- Ja bardzo się cieszę, że żyjemy w kraju, gdzie mamy sędziów, którzy są niezależni i sądy, które są niezawisłe - oznajmił.

Ocenił, że jeśli ktoś wbrew prawu przekazywałby szefowi BBN informacje niejawne, to "w sposób oczywisty" będzie odpowiadał za to przed sądem.

Telenowela w sprawie Cenckiewicza trwa. Wyjaśniamy, o co chodzi
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Marcin Złotkowski

Wiceszef MON o zarzutach dla szefa BBN: coś nieprawdopodobnego

Tomczyk przypomniał także, że Sławomirowi Cenckiewiczowi postawiono zarzuty w sprawie odtajnienia planu obrony przed agresją ze wschodu "Warta", co stało się jednym z motywów kampanii wyborczej PiS w 2023 roku.

- To jest nie tylko coś nieprawdopodobnego, ale coś, co się nigdy nie zdarzyło w kraju NATO, żeby świadomie minister obrony, w tym przypadku (Mariusz) Błaszczak, przy współudziale takich ludzi jak Cenckiewicz, ujawnili plany obronne własnego kraju - mówił.

- Jakbyśmy tu w Polsce mieli jakiegoś ruskiego szpiega, takiego na bardzo wysokim stanowisku, to jego pierwszym zadaniem (…) byłoby zdobyć plany obronne kraju, w którym on rezyduje - kontynuował. 

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Darek Delmanowicz/PAP

Udostępnij:
Tagi:
Ministerstwo Obrony NarodowejCezary TomczykABW
Mikołaj Stępień
Mikołaj Stępień
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
GettyImages-2271507188
Pięć goli przed przerwą w piłkarskim spektaklu. Real znowu z przodu
RELACJA
Kobieta została potrącona na przejściu dla pieszych (zdjęcie ilustracyjne)
Jedno auto się zatrzymało, drugie nie. Potrąciła pieszą i straciła prawo jazdy
WARSZAWA
Mateusz Morawiecki, Jarosław Kaczyński
Ultimatum Kaczyńskiego nie pomogło? "Potwierdzam, powołaliśmy stowarzyszenie"
Patryk Michalski, Kuba Koprzywa
imageTitle
Zwycięski powrót Świątek. Kryzysy były chwilowe
EUROSPORT
Zbigniew Ziobro
"Ze smutną miną chyba zastanawiał się, jak spakować walizkę"
Kropka nad i
Zbigniew Bogucki
Bogucki o wecie prezydenta. "Bylibyśmy już dzisiaj w innym miejscu"
BIZNES
Renowacja kaplicy na wolskim cmentarzu prawosławnym
Bogurodzica, cherubiny i anioły. Nikt nie wiedział, co jest pod tynkiem
WARSZAWA
Wpis Donalda Trumpa
Kolejna grafika w mediach społecznościowych Trumpa
Świat
Corio
Rafineria w płomieniach
BIZNES
Uszkodzony przez burzę kościół w Wisconsin
Wichura zerwała dach kościoła. "Tak wielkich zniszczeń jeszcze nie widziałem"
METEO
GettyImages-2270936544
Iga Świątek - Laura Siegemund w 2. rundzie w Stuttgarcie
EUROSPORT
imageTitle
Ważą się losy trenera skoczków. Decyzja w ciągu tygodnia lub po wyborach w PZN
EUROSPORT
Statek czeka na przepłynięcie przez Cieśninę Ormuz (08.04.2026)
Dziewięć statków zawróconych. Tak USA blokują cieśninę Ormuz
BIZNES
imageTitle
Deklasacja w finale. Obrończynie tytułu bezlitosne
EUROSPORT
imageTitle
Tor Poznań kupił czas. Wykonanie decyzji o zamknięciu wstrzymane
EUROSPORT
Mgła, zamglenie, noc, ograniczona widzialność
Nocą widzialność może spaść miejscami do 100 metrów
METEO
imageTitle
62 niewymuszone błędy. Obrończyni tytułu już za burtą w Stuttgarcie
EUROSPORT
Mężczyznę rozpoznał dyżurny
Dachowanie, ucieczka i niespodziewana wizyta na komendzie. Tak wpadł 24-latek
WARSZAWA
shutterstock_2756362911_1
Rachunek na blisko 60 miliardów dolarów. Konieczna naprawa infrastruktury energetycznej
BIZNES
Polskie myśliwce
Polska poderwała myśliwce. Dwa lotniska wstrzymują operacje
Polska
Timmy otrzyma jeszcze jedną szansę na ratunek
Zwrot akcji w sprawie Timmy'ego. Podejmą jeszcze jedną próbę uratowania humbaka
METEO
40-latek był poszukiwany do odbycia kary więzienia
Ojciec i dwaj synowie. Wszyscy poszukiwani
Trójmiasto
Protest przeciwko odłowowi dzików
Protest pod oknami Trzaskowskiego. "Dzik jest dobry, ratusz zły"
WARSZAWA
imageTitle
Sędzia zastrzelony w trakcie meczu
EUROSPORT
berlin niemcy - tilialucida shutterstock_2600749799
"Drobne korzyści". Władze będą nagradzać turystów
BIZNES
goclaw warszawa bloki - marekusz shutterstock_2444430143
Zmiana zasad w najmie krótkoterminowym. Jest zielone światło Sejmu
BIZNES
imageTitle
Nieznany młody polski kolarz zaskakuje. Otarł się o podium
EUROSPORT
Jarosław Kaczyński i Donald Tusk
Kaczyński przeciwko Tuskowi. Sąd zdecydował
Polska
Konflikt na Bliskim Wschodzie
Ministrowie finansów kilkunastu państw ostrzegają: to zagraża stabilności
BIZNES
Tak będzie przemieszczał się pył nad Europą
Pył znad Sahary na naszym niebie. Tu niebo jeszcze zmętnieje
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

