Polska

Błażej Kmieciak o reportażach "Tajemnica korespondencji". Zwraca uwagę na "pewną istotną cechę wspólną"

wojtyla
"Tajemnica korespondencji". Listy Jana Pawła II do Anny Teresy Tymienieckiej
Źródło: TVN24
Zdaniem byłego przewodniczącego Państwowej Komisji do spraw Pedofilii profesora Błażeja Kmieciaka dwie ostatnie części reportaży Marcina Gutowskiego "Tajemnica korespondencji" ukazują "obraz silnej kobiety doktor Anny Teresy Tymienieckiej, mocnej dzięki wierze".

"Tajemnica korespondencji" to cykl reportaży dziennikarza "Czarno na białym" Marcina Gutowskiego o wyjątkowym w skali świata archiwum - zbiorze kilkuset listów polskiej filozofki Anny-Teresy Tymienieckiej i kardynała Karola Wojtyły, późniejszego papieża. Marcin Gutowski i Szymon Żyśko, jako pierwsi dziennikarze na świecie, poznali całość tego wyjątkowego zbioru. Setki listów to zapis trzech dekad niezwykłej relacji, która przedstawiona został w reportażach "Zakup za miliony", "Droga do Watykanu" i "Skandal w Bostonie".

CYKL "TAJEMNICA KORESPONDENCJI" OBEJRZYSZ W TVN24+ >>>

Były przewodniczącego Państwowej Komisji ds. Pedofilii profesor Błażej Kmieciak napisał we wtorek w mediach społecznościowych, że dwie ostatnie części "pozostawiają nas z kilkoma refleksjami".

OGLĄDAJ: Listy za miliony. Ukryto je, bo mogły gorszyć?
korespondencja_czytnik_scl

Listy za miliony. Ukryto je, bo mogły gorszyć?

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

W jego ocenie "to w znacznej mierze materiał nie tyle o Papieżu-Polaku, ile raczej obraz ukazujący postać silnej kobiety (dr Anny Teresy Tymienieckiej) - mocnej nie tyle dzięki kontaktom za Oceanem, ile dzięki wierze, przypominającej (nawet ówczesnemu Piotrowi), czym jest Prawda".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Korespondencję Jana Pawła II i Anny-Teresy Tymienieckiej kupiono za 11 mln zł. Co zawiera

Korespondencję Jana Pawła II i Anny-Teresy Tymienieckiej kupiono za 11 mln zł. Co zawiera

Kardynał Dziwisz wiedział o listach. "Zadzwonił z oburzeniem"

Kardynał Dziwisz wiedział o listach. "Zadzwonił z oburzeniem"

Reportaże Marcina Gutowskiego "uzupełniają perspektywę"

"Ten materiał niezwykle trafnie uzupełnia perspektywę przedstawioną ponad dwie dekady temu przez dziennikarski zespół Spotlight. Mnie osobiście przywołał on pewien (trudny) stan ducha - moment, w którym mimo wiary nie możesz uwierzyć, że nauczyciele wiary potrafili tak bardzo krzywdzić…" - napisał Kmieciak. Dziennikarze z zespołu śledczego "Spotlight" magazynu "Boston Globe" odkryli sprawę tuszowania licznych przypadków molestowania seksualnego nieletnich przez księży archidiecezji bostońskiej. Pierwsza informacja o tym skandalu ukazała się zimą 2002 roku.

OGLĄDAJ W TVN24 GO: Spotlight - dwadzieścia lat po

Według Kmieciaka, "ostatnie dekady pokazują, że diagnoza, jaką po bostońskiej sprawie postawił Jan Paweł II, była daleka od trafności".

OGLĄDAJ: Groziła Wojtyle, że "będzie się w piekle smażył"
_tymieniecka_scl1

Groziła Wojtyle, że "będzie się w piekle smażył"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

"Źródło przestępstw seksualnych, również tych popełnianych przez niektórych duchownych, nie tkwi w bliżej nieokreślonym społecznym czy moralnym zepsuciu. Ogólne nauczanie Kościoła katolickiego nie jest też w tej sytuacji automatycznym ratunkiem. Kolejne lata udowodniły bowiem, że nie na szerokim zjawisku 'nadużyć' powinniśmy się koncentrować, lecz na konkretnej krzywdzie konkretnej osoby" - ocenił. Jak podkreślił, "to właśnie zmienia i uwrażliwia, prowadząc do mądrego szukania przyczyn oraz DOBRYCH działań wspierających".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Korespondencja Jana Pawła II i filozofki. Przez lata znały ją tylko dwie osoby

Korespondencja Jana Pawła II i filozofki. Przez lata znały ją tylko dwie osoby

Szymon Żyśko
Przyjaciółka pisała do papieża o wielkim skandalu w Kościele. Tak zareagował

Przyjaciółka pisała do papieża o wielkim skandalu w Kościele. Tak zareagował

"Cecha wspólna"

Były przewodniczący Państwowej Komisji ds. Pedofilii zaznaczył, że pozostaje w nim pytanie: ile papież wiedział?

"Z jednej strony, na korespondencję dr Tymienieckiej na temat skandali, które ujawniła redakcja 'The Boston Globe', nie było żadnej reakcji. Z podobną ciszą spotkała się dr Anna Karoń-Ostrowska w sprawie abp. (Juliusza) Paetza. Z drugiej jednak strony wiemy - zwłaszcza w tej ostatniej kwestii - że korespondencja dotycząca 'tych tematów' często nie docierała do Papieża. Dr Wanda Półtawska i prof. Tomasz Polak zgodnie o tym wspominali w różnych wypowiedziach" - napisał.

OGLĄDAJ: Śledztwo, które zatrzęsło światem, zostało wznowione. Powodem listy do papieża
tymieniecka_wojtyla_scl

Śledztwo, które zatrzęsło światem, zostało wznowione. Powodem listy do papieża

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Kmieciak napisał, że "chciałoby się zapytać, gdzie zatem jest prawda"?

Zwrócił również uwagę na "pewną istotną cechę wspólną" reportaży Marcina Gutowskiego. "Próbują pokazać Karola Wojtyłę jako zwykłego człowieka" - zauważył Kmieciak.

"Nie przestaje mnie zadziwiać, jak łatwo potrafimy przypominać św. Piotrowi jego grzechy co roku w czasie Triduum Paschalnego, a jednocześnie - w odniesieniu do Papieża z Wadowic - wciąż nie opanowaliśmy tej umiejętności widzenia w nim kogoś, kto był święty pomimo swoich błędów" - podsumował.

Autorka/Autor: js, sz/kab

Źródło: tvn24.pl

