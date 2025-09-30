Logo strona główna
Jest wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Bogdana Święczkowskiego
Polska

Woś wezwany do prokuratury. Zmiany w zarzutach w związku z Pegasusem

Michał Woś
Zbigniew Ziobro: byłem inicjatorem, decyzję podjął Woś
Źródło: TVN24
Były wiceszef ministerstwa sprawiedliwości Michał Woś został wezwany do prokuratury w celu zmiany opisu zarzucanego mu czynu - przekazał rzecznik Prokuratury Krajowej. Prokuratura zarzuca Wosiowi przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków w sprawie zakupu Pegasusa.
Kluczowe fakty:
  • Rzecznik Prokuratury Krajowej wytłumaczył, że w sprawie Wosia będzie to "ten sam zarzut" z sierpnia ubiegłego roku, jednak zmieniony został opis czynu.
  • Zbigniew Ziobro podczas przesłuchania przed komisją śledczą przyznał, że finalna decyzja o zakupie Pegasusa ze środków Funduszu Sprawiedliwości należała do Wosia.
  • Woś złożył we wrześniu 2017 roku do resortu finansów wniosek o zmianę planu finansowego Funduszu Sprawiedliwości w celu przekazania środków na zakup Pegasusa.

- Nie jest to zmiana duża, jednak trzeba ją ogłosić - powiedział rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak na temat wezwania Michała Wosia do prokuratury w celu zmiany w zarzutach w sprawie zakupu Pegasusa.

Michał Woś
Michał Woś
Źródło: Piotr Nowak/PAP

Jak podkreślił Nowak, jest to "ten sam zarzut", który prokuratura przedstawiła Wosiowi w sierpniu ubiegłego roku, jednak zmieniony został opis czynu.

pc

Pegasusgate

Zarzuty dla Wosia w sprawie Pegasusa

O wezwaniu na wtorek do prokuratury Woś informował w poniedziałek na platformie X. "Tusk znów robi spektakl 'Pegasus': dziś komisja ze Zbigniewem Ziobrą, a na jutro wezwali mnie do Prokuratury Krajowej! Ludzie zapowiadają, że będą na miejscu jako sprzeciw wobec represji" - napisał były wiceszef MS, nawiązując do poniedziałkowego przesłuchania Ziobry przed sejmową komisją śledczą ds. Pegasusa, na którą były minister sprawiedliwości został - po decyzji sądu - doprowadzony przez policję.

Zbigniew Ziobro przyznał podczas poniedziałkowego posiedzenia komisji śledczej, że to on był inicjatorem zakupu systemu Pegasus. Dodał, że finalna decyzja o zakupie systemu Pegasus ze środków Funduszu Sprawiedliwości należała do ówczesnego wiceszefa MS Michała Wosia, który jednak "znał jego kierunkową wolę" w tym zakresie.

Prawie osiem godzin przesłuchania Ziobry. Przyznał, że "był inicjatorem"
Prawie osiem godzin przesłuchania Ziobry. Przyznał, że "był inicjatorem"

W sierpniu minionego roku Woś usłyszał zarzuty przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków, polegających na przekazaniu 25 milionów złotych ze środków FS na zakup oprogramowania Pegasus dla CBA. Woś, jako wiceszef MS, złożył we wrześniu 2017 roku do resortu finansów wniosek o zmianę planu finansowego FS w celu przekazania 25 milionów na zakup Pegasusa.

Zbigniew Ziobro i Mariusz Kamiński

Grupa trzymająca Pegasusa

Śledztwo Prokuratury Krajowej dotyczące Funduszu Sprawiedliwości trwa od lutego 2024 roku. To postępowanie wielowątkowe i rozwojowe - toczy się między innymi w sprawie przekroczenia w ubiegłych latach uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez ministra sprawiedliwości (funkcję tę pełnił obecny poseł PiS Zbigniew Ziobro) oraz urzędników resortu, którzy byli odpowiedzialni za pieniądze z funduszu.

pc

Ziobro: przyłożyłem rękę do zakupu Pegasusa

pc
Autorka/Autor: kkop/akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Piotr Nowak/PAP

Michał WośZbigniew ZiobroPegasusProkuratura
