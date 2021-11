Afera mailowa. Pieniądze dla pracowników ochrony zdrowia. "Personel zamiast pracować, będzie gadać o premiach"

Środki na świadczenia szpitalne COVID-19 przekazuje NFZ - to są opłaty za konkretne świadczenia, np. transport lub hospitalizacja chorego na COVID-19 ale też pozostawanie w gotowości do transportu lub hospitalizacji - NFZ na ten cel 200 mln, ale na razie przekazał tylko 1 mln (dotarło na razie kilka wniosków, reszta w drodze) - dyrektorzy szpitali sami decydują jak rozdzielić te środki – ile na pensje, ile na płyn do dezynfekcji, ile na kawę - Ł. Szumowski mówi "Są przeznaczone dodatkowe środki dla szpitali i mogą być w części przeznaczone na docenianie personelu, Decyzja o rozdysponowaniu pieniędzy należy do dyrekcji szpitala. (...) Mam nadzieję, że to pozwoli na docenienie lekarzy" MZ i NFZ są przeciwne narzucaniu dyrektorom ile maja płacić pracownikom można przemyśleć taki myk, że podnosimy wycenę jakichś świadczeń COVID i ŁSz jedzie do szpitala i mówi "drodzy dyrektorzy – to są pieniądze dla pracowników"