Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Premier Tusk i mobbing? Ekspertka: komentarze na wyrost

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Donalda Tusk
Wymiana "uprzejmości" między Tuskiem i Pełczyńską-Nałęcz
Źródło: TVN24
Po wymianie zdań premiera Donalda Tuska z minister Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz pojawiły się komentarze, że wypowiedź szefa rządu mogła nosić znamiona mobbingu. O komentarz do sprawy poprosiliśmy ekspertkę.
Kluczowe fakty:
  • Nie milkną kontrowersje wokół sposobu przyznawania dotacji z KPO dla branży hotelarsko-gastronomicznej (HoReCa). Temat omawiano m.in. na posiedzeniu rządu we wtorek.
  • Przed posiedzeniem kamery uchwyciły wymianę zdań między premierem Tuskiem i minister Pełczyńską-Nałęcz. Dla niektórych sugerowała przejaw mobbingu.
  • W przypadku wymiany zdań premiera z minister Pełczyńską-Nałęcz mieliśmy konkretne działanie i konkretne odniesienie - zwraca uwagę ekspertka.

Jednym z tematów wtorkowego posiedzenia rządu były kontrowersje wokół przyznawania dotacji z KPO. Przed rozpoczęciem posiedzenia kamery uchwyciły moment, gdy premier Donald Tusk witał się z ministrami. - Wszystkie kamery na panią minister - zwrócił się premier do minister funduszy Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. - Albo na pana premiera - odparła minister. Tusk, idąc na swoje miejsce, rzucił jeszcze: "Pozazdrościć popularności".

"Wyście w życiu mobbingu nie widzieli"

W środę premier podczas konferencji prasowej został zapytany o tę wymianę zdań. Zadające to pytanie dziennikarz stwierdził, że według niektórych uwagi te mogły nosić znamiona "mobbingu". - Jeśli to jest mobbing, to wyście w życiu mobbingu nie widzieli - odparł szef rządu.

W czwartek w RMF FM o wymianę zdań sprzed posiedzenia została zapytana także sama minister. - Ja nie jestem osobą, którą łatwo wytrącić z równowagi i wprowadzić w stan, że czuje się mobbingowana. W związku z tym traktuję to z dystansem do wszystkiego i jako rodzaj żartu - podkreśliła Pełczyńska-Nałęcz.

Przy okazji zauważyła, że choć w przypadku opisanego nagrania do mobbingu nie doszło, to w Polsce "mamy najwyższe wskaźniki poczucia stresu w pracy pracowników". - Mobbing w pracy to jest superpoważna rzecz, bardzo zła i należy z tym walczyć. W Polsce mamy z tym problem i ludzie cierpią - podkreśliła.

Tłumaczenia ministry "satysfakcjonujące"? Tusk: średnio
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Tłumaczenia ministry "satysfakcjonujące"? Tusk: średnio

Najnowsze

Ekspertka o "mobbingu" premiera

O komentarz do sprawy poprosiliśmy ekspertkę, prezes Krajowego Stowarzyszenia Antymobbingowego Annę Makowską. Jej zdaniem taka krótka wypowiedź premiera "nie może być uznana za mobbingującą". - Mobbing jest procesem długotrwałym. To oddziaływanie na psychikę człowieka przez co najmniej kilka tygodni, musi się odbijać na zdrowiu psychicznym. A tutaj mieliśmy do czynienia ze złośliwością - oceniła.

Makowska podkreśliła, że "złośliwość" ta była związana "z konkretnym, typowym konfliktem, a mobbing nie jest konfliktem". - Komentarze o mobbingu są na wyrost - powiedziała rozmówczyni tvn24.pl.

- W mobbingu jest tak, że mobber (osoba mobbingująca - red.) nie wysłuchuje ofiary i nie czeka z podjęciem jakiejkolwiek decyzji, tylko w ogóle nie bierze pod uwagę jakichkolwiek racjonalnych tłumaczeń i konkretnej sytuacji. Jego działania są irracjonalne, a nie nakierowane na konkretne zdarzenia. W przypadku wymiany zdań premiera z minister Pełczyńską-Nałęcz mieliśmy konkretne działanie i konkretne odniesienie - zauważyła Anna Makowska.

- A jednocześnie zwierzchnik ma prawo dyscyplinować, wymagać i kontrolować. Taka jest jego rola - dodała. - Premier ma bardzo dużą odpowiedzialność za wszystkich i w momencie, kiedy odpowiedzialność za daną sprawę spada na niego i musi przyjąć na siebie hejt zewnętrzny, może być poirytowany - stwierdziła.

- Osoby zarządzające nie są pozbawione emocji. Muszą nad tym panować, ale wypowiedź w kierunku minister nie była aż tak mocna, by powodowa jakiś uszczerbek na zdrowiu. A mobbing prawie w 100 procentach powoduje uszczerbek na zdrowiu - podsumowała ekspertka.

Mobbing - co to jest?

Jak czytamy na stronie Państwowej Inspekcji Pracy, aby określone zachowania mogły być zakwalifikowane jako mobbing, muszą one spełnić kryteria: polegać na nękaniu lub zastraszaniu pracownika, mieć długotrwały i systematyczny charakter, wywoływać u pracownika zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodować lub mieć na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

PIP także zwraca uwagę, że z mobbingiem mogą być mylone inne zachowania, których mobbingiem nazwać jednak nie można. To np. jednorazowy akt poniżenia, ośmieszenia czy zlekceważenia pracownika, uzasadnione skrytykowanie pracownika, sytuacja konfliktowa, złe warunki pracy niespełniające wymogów BHP czy poczucie dyskomfortu w pracy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Ćwierć miliona" na solarium w pizzerii? Fałszywka na profilu PiS

FAŁSZ"Ćwierć miliona" na solarium w pizzerii? Fałszywka na profilu PiS

Zuzanna Karczewska
Firma zięcia marszałkini z PiS ma zwrócić blisko 4,5 miliona złotych dotacji

Firma zięcia marszałkini z PiS ma zwrócić blisko 4,5 miliona złotych dotacji

Kielce

Autorka/Autor: pb//mm

Źródło: tvn24.pl, RMF FM

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Paweł Supernak

Udostępnij:
TAGI:
Katarzyna Pełczyńska-NałęczDonald TuskKPO
Czytaj także:
shutterstock_2156725749
Fala zwolnień i zamknięć zakładów. Branża alarmuje
BIZNES
Izraelczycy szukają ucieczki od upału
38 stopni Celsjusza już o 5 rano. Dwie ofiary śmiertelne
METEO
Choroba Alzheimera
Nowa terapia dla chorych na Alzheimera. Wkrótce badania w Polsce
Agnieszka Pióro
Tusk Nawrocki
"Już się pan przyzwyczaił?". Krótka wymiana zdań Tuska i Nawrockiego
Polska
Poszkodowanego zabrał do szpitala śmigłowiec LPR (zdjęcie ilustracyjne)
15-latek uderzył głową w chodnik. 22-latek usłyszał zarzut. "Nie wypiera się"
WARSZAWA
Uderzyła w narożnik domu
W czasie jazdy odpięła się przyczepa ze zbożem. Uderzyła w dom
Lublin
Konferencja
PILNEBędzie Rada Gabinetowa. Prezydent poinformował premiera o dacie
Polska
shutterstock_2267657971
Drogowcy krytykują podwyżki na autostradzie
BIZNES
Prokuratura Krajowa
Victoria chce, żeby "nikt nie musiał się czuć jak ona wtedy". Jest zapowiedź kontroli i zmian w prawie
Polska
Donald Tusk
Tusk po spotkaniu z Nawrockim: w jednym byliśmy zgodni w stu procentach
Polska
zawal atak serca shutterstock_2261265675
Groźniejsza niż cholesterol. Warto zbadać ją raz w życiu
Zuzanna Kuffel
Pieniądze portfel wynagrodzenia zarobki inflacja
Dodatkowe świadczenie dla emerytów. "Raz przyznane, ZUS wypłaca co miesiąc"
BIZNES
Karol Nawrocki i Donald Tusk w Pałacu Prezydenckim
Godzina Nawrockiego i Tuska w pałacu
Polska
Tragiczny wypadek na DK10 w Solcu Kujawskim
Kolejna tragedia na krajowej "dziesiątce". Są ofiary śmiertelne
Kujawsko-Pomorskie
Afryka Express
Iza Krzan zabiera osiem par do Afryki
Kultura i styl
Groził policjantom bronią hukową
Groził policjantom bronią, by "sprawdzić ich reakcję"
Trójmiasto
imageTitle
Start sezonu bez Lewandowskiego? Wdrożono "specjalny plan"
EUROSPORT
jedzenie przyprawy pyłek kwiatowy kuchnia
"Może stanowić ryzyko dla zdrowia". Ostrzeżenie
BIZNES
Krzysztof Gawkowski
Atak na infrastrukturę polskiego miasta. Minister: w ostatniej chwili udało się zapobiec
Polska
Fragment elewacji oderwał się od budynku
Fragment budynku spadł na jezdnię
Poznań
Sewastopol na Krymie
Dzieci z Holandii odwiedziły "uśmiechniętą twarz putinowskiej indoktrynacji"
Świat
Burza tropikalna Podul przyniosła ulewy do południowo-wschodnich Chin
Podul sieje spustoszenie. Potężne ulewy i setki rannych
METEO
Oszust zmanipulował dziecko (zdjęcie ilustracyjne)
Gigant wykorzysta AI, by sprawdzać wiek. Są kontrowersje
BIZNES
Ze względu na nowe pęknięcia, w maju zapadła decyzja o wyłączeniu szkoły z użytkowania
Szkoła walczy z żywiołem. Mają plan, będą też pieniądze
Aleksandra Arendt-Czekała
Czy czołg K2PL będzie "składany" czy "produkowany" w Polsce?
Będziemy "polonizować" czołgi K2? Ambicje są, wiele niewiadomych też
Michał Istel
Donald Tusk czekał na Karola Nawrockiego
Tusk czekał na prezydenta. Przywitanie w pałacu
Polska
coney beach pleasure park UK walia shutterstock_1547195195
Kolejka górska wypadła z toru, kilkanaście osób rannych
Świat
Łukasz Mejza i "Wielki Bu"
"Wielki Bu" publikuje nagranie z Mejzą. Nazywa się "przyszłym ministrem"
Polska
imageTitle
"Myślałem, że już nigdy nie zobaczę swojego domu"
EUROSPORT
GettyImages-1000209212
Spotkanie Trump-Putin. Są szczegóły
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica