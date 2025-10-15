Logo strona główna
Polska

Rocznicowa ofensywa premiera i rządu. "Nie ma na co czekać. Wracajcie!"

|
tusk
Konkret24 o obietnicach rządu
Źródło: TVN24
Premier i rząd prowadzą kampanię informacyjną w mediach społecznościowych, która ma przekonać wyborców, że przez mijające właśnie dwa lata rządów, koalicja 15 października odniosła liczne sukcesy. Jak wynika z analizy Konkretu24, większość obietnic wciąż czeka na realizację.
Kluczowe fakty:
  • Premier Donald Tusk zamieścił na swoim profilu w serwisie x film podpisany "Nie ma na co czekać. Wracajcie! #RobimyNieGadamy".
  • W ramach hasztagu #RobimyNieGadamy przedstawiane są też sukcesy poszczególnych resortów.
  • Według Konkretu24, trzy czwarte ze stu konkretów, które miała zrealizować koalicja, wciąż nie zostało zrealizowane.

W środę rząd obchodzi drugą rocznicę wyborów parlamentarnych, które wygrała koalicja 15 października. Premier Donald Tusk oraz przedstawiciele poszczególnych resortów prowadzą w mediach społecznościowych kampanię, która podkreśla rządowe sukcesy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Dwa lata koalicji 15 października. Padło sto konkretów, ile dowieziono?

Dwa lata koalicji 15 października. Padło sto konkretów, ile dowieziono?

Zespół autorów
Bartosz ChyżEwelina KwiatkowskaGabriela Sieczkowska
12 głośnych afer Zjednoczonej Prawicy. Jak idą rozliczenia

12 głośnych afer Zjednoczonej Prawicy. Jak idą rozliczenia

Michał Istel, Grzegorz Łakomski

Rządowa ofensywa w mediach społecznościowych

Premier zamieścił na swoim profilu w serwisie x film podpisany "Nie ma na co czekać. Wracajcie! #RobimyNieGadamy". Narrator spotu przekonuje, że wrócił po latach do Polski, w której "sporo się zmieniło". - Kolej przyspieszyła, gospodarka też, pensje rosną, a ludziom żyje się po prostu lepiej - mówi i wymienia program 800plus oraz babciowe.

W ramach hasztagu #RobimyNieGadamy w profilu Kancelarii Premiera w mediach społecznościowych przedstawiane są też sukcesy poszczególnych resortów.

Część z nich prezentowana jest w ramach filmików promocyjnych z ministrami - na przykład ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim.

Wpis zamieścił też wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, który wymienił szereg działań swojego resortu.

W akcję włączył się też rzecznik rządu Adam Szłapka, który zamieścił serię wpisów o sukcesach partii rządzących.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha w swoim wpisie podkreśla, że rząd od dwóch lat "wspiera rodziny".

Które obietnice zrealizował rząd

Tymczasem Konkret24 sprawdził, które z obietnic zostały zrealizowane. Z analizy wynika, że lista ta obejmuje między innymi wprowadzenie kasowego PIT-u, babciowego, podniesienie zasiłku pogrzebowego, czy też likwidację prac domowych oraz przywrócenie finansowania in vitro i odblokowanie funduszy unijnych. Jak piszą autorzy tekstu, trzy czwarte ze 100 konkretów wciąż czeka na realizację - przykładowo kwestia zmian w prawie aborcyjnym, podniesienie kwoty wolnej od podatku, likwidacja Funduszu Kościelnego, czy wprowadzenie ustawy o związkach partnerskich bądź reforma wymiaru sprawiedliwości.

Z wtorkowego sondażu pracowni Opinia24 dla "Faktów" TVN i TVN24 wynika, że 29,5 procent Polaków chce zagłosować na Koalicję Obywatelską, a na Prawo i Sprawiedliwość 28,5 procent.

Autorka/Autor: Martyna Nowosielska-Krassowska//am

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Marcin Obara/PAP

TAGI:
Donald TuskRadosław SikorskiMinisterstwo Spraw ZagranicznychMinisterstwo Obrony NarodowejWładysław Kosiniak-KamyszAdam SzłapkaKoalicja 15 październikaKoalicja ObywatelskaPolskie Stronnictwo LudowePolska 2050Nowa Lewica
Martyna Nowosielska-Krassowska
Martyna Nowosielska-Krassowska
Dziennikarka tvn24.pl
