Rocznicowa ofensywa premiera i rządu. "Nie ma na co czekać. Wracajcie!"

- Premier Donald Tusk zamieścił na swoim profilu w serwisie x film podpisany "Nie ma na co czekać. Wracajcie! #RobimyNieGadamy".
- W ramach hasztagu #RobimyNieGadamy przedstawiane są też sukcesy poszczególnych resortów.
- Według Konkretu24, trzy czwarte ze stu konkretów, które miała zrealizować koalicja, wciąż nie zostało zrealizowane.
W środę rząd obchodzi drugą rocznicę wyborów parlamentarnych, które wygrała koalicja 15 października. Premier Donald Tusk oraz przedstawiciele poszczególnych resortów prowadzą w mediach społecznościowych kampanię, która podkreśla rządowe sukcesy.
Rządowa ofensywa w mediach społecznościowych
Premier zamieścił na swoim profilu w serwisie x film podpisany "Nie ma na co czekać. Wracajcie! #RobimyNieGadamy". Narrator spotu przekonuje, że wrócił po latach do Polski, w której "sporo się zmieniło". - Kolej przyspieszyła, gospodarka też, pensje rosną, a ludziom żyje się po prostu lepiej - mówi i wymienia program 800plus oraz babciowe.
W ramach hasztagu #RobimyNieGadamy w profilu Kancelarii Premiera w mediach społecznościowych przedstawiane są też sukcesy poszczególnych resortów.
Część z nich prezentowana jest w ramach filmików promocyjnych z ministrami - na przykład ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim.
Wpis zamieścił też wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, który wymienił szereg działań swojego resortu.
W akcję włączył się też rzecznik rządu Adam Szłapka, który zamieścił serię wpisów o sukcesach partii rządzących.
Sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha w swoim wpisie podkreśla, że rząd od dwóch lat "wspiera rodziny".
Które obietnice zrealizował rząd
Tymczasem Konkret24 sprawdził, które z obietnic zostały zrealizowane. Z analizy wynika, że lista ta obejmuje między innymi wprowadzenie kasowego PIT-u, babciowego, podniesienie zasiłku pogrzebowego, czy też likwidację prac domowych oraz przywrócenie finansowania in vitro i odblokowanie funduszy unijnych. Jak piszą autorzy tekstu, trzy czwarte ze 100 konkretów wciąż czeka na realizację - przykładowo kwestia zmian w prawie aborcyjnym, podniesienie kwoty wolnej od podatku, likwidacja Funduszu Kościelnego, czy wprowadzenie ustawy o związkach partnerskich bądź reforma wymiaru sprawiedliwości.
Z wtorkowego sondażu pracowni Opinia24 dla "Faktów" TVN i TVN24 wynika, że 29,5 procent Polaków chce zagłosować na Koalicję Obywatelską, a na Prawo i Sprawiedliwość 28,5 procent.
Autorka/Autor: Martyna Nowosielska-Krassowska//am
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Marcin Obara/PAP