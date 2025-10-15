Rocznicowa ofensywa premiera i rządu. "Nie ma na co czekać. Wracajcie!"

Konkret24 o obietnicach rządu Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: Premier Donald Tusk zamieścił na swoim profilu w serwisie x film podpisany "Nie ma na co czekać. Wracajcie! #RobimyNieGadamy".

W ramach hasztagu #RobimyNieGadamy przedstawiane są też sukcesy poszczególnych resortów.

Według Konkretu24, trzy czwarte ze stu konkretów, które miała zrealizować koalicja, wciąż nie zostało zrealizowane.

W środę rząd obchodzi drugą rocznicę wyborów parlamentarnych, które wygrała koalicja 15 października. Premier Donald Tusk oraz przedstawiciele poszczególnych resortów prowadzą w mediach społecznościowych kampanię, która podkreśla rządowe sukcesy.

Rządowa ofensywa w mediach społecznościowych

Premier zamieścił na swoim profilu w serwisie x film podpisany "Nie ma na co czekać. Wracajcie! #RobimyNieGadamy". Narrator spotu przekonuje, że wrócił po latach do Polski, w której "sporo się zmieniło". - Kolej przyspieszyła, gospodarka też, pensje rosną, a ludziom żyje się po prostu lepiej - mówi i wymienia program 800plus oraz babciowe.

W ramach hasztagu #RobimyNieGadamy w profilu Kancelarii Premiera w mediach społecznościowych przedstawiane są też sukcesy poszczególnych resortów.

Połączenia kolejowe powracają do mniejszych miast – do Łomży, Ciechocinka czy Człuchowa. Z kolei pomiędzy metropoliami skrócimy czas jazdy do około 100 minut.



Dowiedz się więcej o tym, jak rozwijamy transport! Link w komentarzu ⤵️⁰⁰#RobimyNieGadamy #15xLepiej pic.twitter.com/U6rYbKJmEv — Kancelaria Premiera (@PremierRP) October 15, 2025 Rozwiń

Część z nich prezentowana jest w ramach filmików promocyjnych z ministrami - na przykład ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim.

🇵🇱 2 lata temu przejęliśmy władzę. Odbudowaliśmy pozycję Polski w Europie, odblokowaliśmy KPO, ukróciliśmy nielegalną migrację, demaskujemy rosyjskie kłamstwa ⤵️#RobimyNieGadamy #15xLepiej pic.twitter.com/bVWFMT6nmF — Kancelaria Premiera (@PremierRP) October 15, 2025 Rozwiń

Wpis zamieścił też wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, który wymienił szereg działań swojego resortu.

Priorytet rządu, to bezpieczeństwo naszej Ojczyzny, które pozwoli na rozwój gospodarki i budowę silnej Polski🇵🇱.



Dlatego:

▶️zwiększamy nakłady na obronność. Budżet w 2026 roku to ponad 200 mld zł. Polska jest w gronie liderów NATO–wydajemy najwięcej wśród sojuszników w relacji… pic.twitter.com/zVXki6PgZe — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) October 15, 2025 Rozwiń

W akcję włączył się też rzecznik rządu Adam Szłapka, który zamieścił serię wpisów o sukcesach partii rządzących.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha w swoim wpisie podkreśla, że rząd od dwóch lat "wspiera rodziny".

Od 2 lat wspieramy 🇵🇱 rodziny:



🔹 in vitro

🔹najwyższy wzrost płac realnych

🔹 „babciowe”, czyli Aktywny rodzic.

🔹800 plus

🔹renta wdowia

🔹rekordowy przyrost żłobków i klubików dla dzieci do lat 3#RobimyNieGadamy #15xLepiej — Arkadiusz Myrcha (@ArkadiuszMyrcha) October 15, 2025 Rozwiń

Które obietnice zrealizował rząd

Tymczasem Konkret24 sprawdził, które z obietnic zostały zrealizowane. Z analizy wynika, że lista ta obejmuje między innymi wprowadzenie kasowego PIT-u, babciowego, podniesienie zasiłku pogrzebowego, czy też likwidację prac domowych oraz przywrócenie finansowania in vitro i odblokowanie funduszy unijnych. Jak piszą autorzy tekstu, trzy czwarte ze 100 konkretów wciąż czeka na realizację - przykładowo kwestia zmian w prawie aborcyjnym, podniesienie kwoty wolnej od podatku, likwidacja Funduszu Kościelnego, czy wprowadzenie ustawy o związkach partnerskich bądź reforma wymiaru sprawiedliwości.

Z wtorkowego sondażu pracowni Opinia24 dla "Faktów" TVN i TVN24 wynika, że 29,5 procent Polaków chce zagłosować na Koalicję Obywatelską, a na Prawo i Sprawiedliwość 28,5 procent.