Wywrócona ciężarówka na autostradzie. Trasa zablokowana w obu kierunkach
Służby działają na autostradzie A4 na wysokości Magnuszowic w województwie opolskim w związku z wywróconą ciężarówką.
- Według wstępnych ustaleń pojazd ciężarowy - najprawdopodobniej wskutek przebicia opony - wjechał w barierkę i się przewrócił. Wysypał się ładunek - przekazał tvn24.pl mł. asp. Karol Maryszczak z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.
Opolska komenda nie ma informacji o osobach rannych.
- Autostrada jest zablokowana w obu kierunkach. Wjazd na węźle Opole-Zachód został zablokowany. Po drugiej stronie autostrady - na węźle Brzeg - został zablokowany wjazd w kierunku Katowic. Objazd wyznaczono przez drogę DK 94 - przekazał nam mł. asp. Karol Maryszczak z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.
Źródło: tvn24.pl