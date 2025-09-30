Logo strona główna
Olsztyn

Bank odmówił przelewu, z "brokerami" spotkał się osobiście. Stracił ponad 1,2 miliona złotych

Oszuści wyłudzili ponad milion złotych (zdjęcie ilustracyjne)
Olsztyn
Źródło: Google Earth
Ponad 1,2 miliona złotych przekazał oszustom mieszkaniec Olsztyna. Mężczyzna przelewał pieniądze na wskazane rachunki, a gdy bank odmówił wykonania operacji na zagraniczne konto, osobiście spotkał się z oszustami, przekazując im gotówkę.

Na początku sierpnia mieszkaniec Olsztyna otrzymał telefony z ofertami inwestycji, które przynoszą szybkie zyski. Mężczyzna zainteresował się tym. Był jednak jeden warunek dalszej współpracy. Musiał prowadzić z "brokerami" korespondencję mailową i rozmawiać za pośrednictwem internetowych komunikatorów.

- Przystał na tak postawione warunki i zaczął regularnie wykonywać przelewy na wskazane przez nich konta bankowe. Był przekonywany, że jego inwestycje przynoszą zyski i zachęcany do korzystania z dobrej sytuacji na rynku i inwestowania coraz wyższych kwot - podał podkomisarz Jacek Wilczewski z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.

Oszuści przekonali mężczyznę do zainstalowania na jego telefonie i komputerze aplikacji mających rzekomo służyć do obsługi środków pracujących na rynku. Wśród aplikacji, które zainstalował były też takie, które dawały sprawcom zdalny dostęp do obsługi jego urządzeń elektronicznych.

- Aplikacje i strony internetowe były spreparowane, pokrzywdzony myślał, że obserwuje swoje przychody, tymczasem jego pieniądze były przekazywane między kontami sprawców lub wybierane z bankomatów. Kiedy mężczyzna informował "brokerów" o tym, że chce wypłacić kwoty, które rzekomo zarobił, był przekonywany, że do tego musi jeszcze opłacić dodatkowe ubezpieczenia i licencje - przekazał policjant.

Spotkał się osobiście z oszustami

Podkomisarz Wilczewski podkreślił, że gdy bank odmówił pokrzywdzonemu wykonania przelewu znacznych ilości pieniędzy na zagraniczne konto bankowe, "ten zdecydował się przekazać środki w gotówce wprost w ręce oszustów".

- Dwukrotnie spotkał się z "brokerami" na ulicach Olsztyna. Część pieniędzy, których nie mógł przesłać między rachunkami lub przekazać w gotówce, przeznaczył na zakup walut elektronicznych. Oszuści przy wykorzystaniu aplikacji udostępniającej im możliwość zdalnej obsługi jego komputera wyczyścili jego portfel kryptowalutowy do zera - poinformował policjant.

W ciągu blisko dwóch miesięcy pokrzywdzony przekazał oszustom ponad 1,2 miliona złotych.

- O tym, że padł ofiarą przestępstwa zorientowali się jego bliscy, których poprosił o pożyczkę sporej sumy pieniędzy - podsumował podkomisarz Wilczewski.

Autorka/Autor: mm/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

TAGI:
Oszustwa internetoweOlsztyn
