Trzech do zmiany

Kariera pierwszych dwóch związana jest ze środowiskiem krakowskich policjantów, dla których liderem jest kierujący tym garnizonem w latach 2012-2016 generał Mariusz Dąbek. I to właśnie ta relacja może być jedną z przyczyn ich odwołania. Generał Dąbek był bowiem wymieniany wśród "żelaznych kandydatów" do objęcia fotela szefa policji po utracie władzy przez obóz Zjednoczonej Prawicy. Przepadł dosłownie na ostatniej prostej – kiedy okazało się, że gdy odchodził na emeryturę w 2016 roku, komisja lekarska MSWiA orzekła jego niezdolność do służby. Przez lata, gdy przebywał na emeryturze, oznaczało to znaczący dodatek finansowy, ale pogrzebało również jego szansę na powrót.