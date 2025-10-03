Logo strona główna
TO WARTO WIEDZIEĆ

Incydent na Bałtyku, zatrzymania w sprawie "mafii śmieciowej", zawiadomienie Manowskiej

Małgorzata Manowska
Incydent z rosyjskim kutrem. Komentarz rzeczniczki MSWiA
Źródło: TVN24
Straż Graniczna odnotowała incydent na Bałtyku. Pierwsza prezes SN Małgorzata Manowska złożyła zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez ministra Waldemara Żurka. Korespondent "Faktów" TVN Marcin Wrona ustalił, że Szymon Hołownia spotyka się z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem. Oto sześć rzeczy, które warto wiedzieć w piątek 3 października.

SPRAWDŹ PROGNOZĘ POGODY NA DZIŚ

1. Incydent na Bałtyku

Straż Graniczna zauważyła rosyjski kuter w bliskiej odległości od gazociągu - przekazała rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.

Morski Oddział Straży Granicznej doprecyzował później, że "zdarzenie miało miejsce 18 mil morskich na północ od Władysławowa". Wcześniej premier Donald Tusk informował o incydencie "nieopodal portu w Szczecinie".

2. Zatrzymania w sprawie "mafii śmieciowej"

Piotr R., prezes firmy zajmującej się odpadami i klubu żużlowego Fogo Unia Leszno, oraz Anna D., prokurentka spółki, usłyszeli zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą zajmującą się nielegalnym obrotem odpadami.

Oboje zostali aresztowani na trzy miesiące. Mężczyznę i kobietę zatrzymano w środę wraz z innymi dziewięcioma osobami na terenie Wielkopolski w ramach śledztwa dotyczącego "mafii śmieciowej".

3. Manowska składa zawiadomienie na Żurka

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska zwróciła się do prokuratury z zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka.

Zawiadomienie "o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Waldemara Żurka w postaci wywierania groźbą bezprawną wpływu na czynności urzędowe Sądu Najwyższego", którego kopię zamieszczono w czwartek na stronie Sądu Najwyższego, zostało skierowane do Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej.

Małgorzata Manowska
Małgorzata Manowska
Źródło: Jacek Szydlowski / Forum

4. "Fakty" TVN: Hołownia spotka się z szefem ONZ

Szymon Hołownia spotka się w piątek z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem - dowiedział się korespondent "Faktów" TVN Marcin Wrona.

Marszałek Sejmu ubiega się o stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ do Spraw Uchodźców. Hołownia przekazał, że złożył aplikację w publicznym naborze. Ocenił, że szanse na objęcie przez niego tego stanowiska nie są w tym momencie wielkie, jednak - jak mówi - tydzień temu "nie było ich wcale".

CZYTAJ WIĘCEJ: To z nimi konkuruje Hołownia. Kluczem może być odpowiedź na pięć pytań

5. Putin reaguje na "papierowego tygrysa"

Rosyjski przywódca Władimir Putin po raz kolejny zagroził, że Moskwa odpowie na to, co nazwał "militaryzacją" krajów europejskich, mimo że to jego kraj dopuszcza się kolejnych prowokacji.

Putin odniósł się także do określenia, jakiego pod koniec września pod adresem Rosji użył Donald Trump, nazywając ją "papierowym tygrysem". - My jesteśmy papierowym tygrysem? Czym w takim razie jest NATO? - pytał.

6. Polskie kluby z powodzeniem w Europie, wyjątkiem Legia

W pierwszej kolejce fazy zasadniczej piłkarskiej Ligi Konferencji Raków Częstochowa wygrał w Sosnowcu z rumuńską Universitateą Krajowa 2:0 (0:0). Piłkarze Lecha Poznań pokonali Rapid Wiedeń 4:1 (3:0). Z kolei w rozegranym u siebie meczu Jagiellonia Białystok wygrała 1:0 (0:0) z maltańskim Hamrun Spartans.

Tylko piłkarze Legii Warszawa nie zdołali odnotować zwycięstwa - przegrali u siebie z tureckim Samsunsporem 0:1. Bramkę dla gości na początku pierwszej połowy zdobył Anthony Musaba.

Autorka/Autor: asty/akw

Źródło: PAP, TVN24, Eurosport

Źródło zdjęcia głównego: Jacek Szydlowski / Forum

