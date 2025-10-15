Prokuratura o psach, które śmiertelnie pogryzły 46-latka i ich właścicielu

Mężczyzna zagryziony przez psy. "Miał 53 rany kąsane" Źródło: TVN24

Śledczy badają okoliczności śmierci 46-letniego pana Marcina, który w niedzielę został dotkliwie pogryziony przez psy w Zielonej Górze, a w środę zmarł w szpitalu.

Podczas briefingu, prokurator Ewa Antonowicz przekazała, że zwierzęta "zostały zabezpieczone". Przyznała również, że opiekun prawny psów jest byłym policjantem. Wiadomo, że mężczyzna nie został jeszcze przesłuchany przez prokuraturę. Śledczy czekają na ekspertyzę biegłych dotyczącą zwierząt. - Mężczyzna nie ma statusu podejrzanego - dodała, dopytywana przez dziennikarzy.

Antonowicz od razu poinformowała, że zapadła decyzja o przejęciu śledztwa przez Prokuraturę Okręgową w Zielonej Górze. Nie ukrywała, że stało się tak między innymi z uwagi na to, że właściciel psów jest byłym policjantem.

- Postępowanie zostało przejęte, aby całkowicie wyeliminować ewentualne obawy, co do obiektywizmu śledczych. Tylko czynności niecierpiące zwłoki zostały przeprowadzone przez Prokuraturę Rejonową w Zielonej Górze, pod ścisłym nadzorem pani kierownik wydziału śledczego. Chcemy wnikliwie i szczegółowo ocenić tę sytuację - podkreśliła.

Co wiemy o psach, które zaatakowały 46-latka?

Prokuratura poinformowała, że w zdarzeniu brały udział trzy psy. To zwierzęta, które należą do właściciela strzelnicy w Raculi. Mężczyzna jest byłym policjantem. Pogryzionego 46-latka znaleziono poza terenem tego obiektu. Kiedy służby dotarły na miejsce, przy rannym znajdowały się dwa psy. Trzecie zwierzę uciekło, ale zostało schwytane i było w schronisku w Zielonej Górze.

- Teraz te psy są w domu tymczasowym, ponieważ nie ma możliwości umieszczenia takich psów poddanych opinii behawioralnej w schronisku. Musieliśmy to zrobić zgodnie ze sztuką, a więc tak jak wskazuje biegła. Po przeprowadzeniu opinii będą podejmowane dalsze decyzje, co do losu tych zwierząt - powiedziała Ewa Antonowicz.

Potwierdziła również, że śledczy będą weryfikować, jakie warunki oraz opiekę zapewnił zwierzętom ich opiekun. - Musimy mieć świadomość że te psy przebywały nieustannie na strzelnicy. To nie jest dla nich odpowiednie miejsce już samo w sobie, bo wiemy, że psy są między innymi wrażliwe na odgłosy i huk. Drugą badaną kwestią jest zabezpieczenie tych psów i odpowiednie ich wychowywanie - wyliczała rzeczniczka prokuratury.

Jeszcze we wtorek, pobrano od zwierząt krew do badań. Przeprowadzono również oględziny psów, bo jeden z nich został zraniony. Śledczy zlecą również dalsze badania, w tym badania genetyczne. Wszystko po to, by ustalić ich rasę. W medialnych doniesieniach pojawia się informacja, że najprawdopodobniej nie są to psy rasowe, a mieszańce owczarka niemieckiego z owczarkiem belgijskim.

- Wstępnie biegła nam wskazała, że ich proporcje budowy są nienaturalne. Więc tutaj są wątpliwości, że najprawdopodobniej to nie były rasowe psy. Musimy mieć to oczywiście udowodnione wynikanie badań - wskazała Antonowicz.

Prokuratura poinformowała o sytuacji również Powiatowego Inspektora Weterynarii.

Będzie sekcja zwłok

Śledczy na razie prowadzą postępowania w związku z art. 156 kodeksu karnego, który dotyczy spowodowania uszczerbku na zdrowiu. Antonowicz na razie nie chciała komentować, czy w związku ze śmiercią pana Marcina kwalifikacja ulegnie zmianie. - Z uwagi na dobro postępowania przygotowawczego, oczywiście o dalszych ewentualnych kwalifikacjach na chwilę obecną nie możemy informować opinii publicznej - dodała.

Ciało 46-latka zostało zabezpieczone do dalszych badań. Wiadomo, że mężczyzna miał ponad 50 ran. W czwartek zostanie przeprowadzona sekcja zwłok z udziałem biegłych z zakresu medycyny sądowej.

