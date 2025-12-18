Przemoc w ośrodku dla dzieci. Zakonnica wśród podejrzanych

Wschowa. Przemoc w DPS-ie dla dzieci Źródło: TVN24

Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze nadzoruje śledztwo w sprawie sposobu sprawowania opieki nad podopiecznymi Domu Pomocy Społecznej we Wschowie. W placówce przebywają osoby małoletnie oraz upośledzone umysłowo, a także ruchowo.

W środę lokalne media informowały, że policja pojawiała się w placówce prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety. Funkcjonariusze mieli zatrzymać zakonnicę oraz dwoje pracowników tej placówki.

Budynek DPS prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety we Wschowie Źródło: TVN24

Trzy osoby z zarzutami

W czwartek te doniesienia potwierdziła rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze. Wiadomo, że śledczy nie przyglądają się jednej, konkretnej sytuacji, a "pewnemu przedziałowi czasowemu". Z podejrzanymi przeprowadzono już czynności. Teraz ich obszerne wyjaśnienia będą weryfikowane.

Podczas konferencji Ewa Antonowicz, wskazała, że w ramach śledztwa jednej z podejrzanych przedstawiono zarzut fizycznego i psychicznego znęcania się nad wychowankami nieporadnymi ze względu na wiek oraz upośledzenie umysłowe. Dwóm pozostałym kobietom, nie będącym zakonnicami, zarzucono zmuszenia podopiecznego do określonego działania. Wobec podejrzanej o znęcanie się zakonnicy zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji oraz zakaz wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z opieką nad osobami małoletnimi oraz niepełnosprawnymi.

Śledczy nie zdradzają, kto poinformował o nieprawidłowościach w ośrodku. Prokurator Antonowicz wskazała jednak, że prokuratura po raz pierwszy otrzymała zawiadomienie w sprawie DPS-u.

- Z uwagi na dobro wychowanków oraz rozwojowy charakter sprawy, na obecnym etapie postępowania nie udzielamy dalszych informacji - zaznaczyła Antonowicz. Zgodnie z Kodeksem karnym, za znęcanie się nad osobą nieporadną grozi od sześciu miesięcy do ośmiu lat, natomiast za zmuszanie do określonego działania do trzech lat pozbawienia wolności. Sprawa jest rozwojowa, a śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

