Lubuskie

Przemoc w ośrodku dla dzieci. Zakonnica wśród podejrzanych

Budynek DPS prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety we Wschowie
Wschowa. Przemoc w DPS-ie dla dzieci
Źródło: TVN24
Według śledczych w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci we Wschowie (Lubuskie) dopuszczano się przemocy psychicznej i fizycznej wobec podopiecznych. Zarzuty przedstawiono trzem osobom, w tym zakonnicy. Sprawa jest rozwojowa.

Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze nadzoruje śledztwo w sprawie sposobu sprawowania opieki nad podopiecznymi Domu Pomocy Społecznej we Wschowie. W placówce przebywają osoby małoletnie oraz upośledzone umysłowo, a także ruchowo. 

W środę lokalne media informowały, że policja pojawiała się w placówce prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety. Funkcjonariusze mieli zatrzymać zakonnicę oraz dwoje pracowników tej placówki.

Budynek DPS prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety we Wschowie
Budynek DPS prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety we Wschowie
Źródło: TVN24

Trzy osoby z zarzutami

W czwartek te doniesienia potwierdziła rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze. Wiadomo, że śledczy nie przyglądają się jednej, konkretnej sytuacji, a "pewnemu przedziałowi czasowemu". Z podejrzanymi przeprowadzono już czynności. Teraz ich obszerne wyjaśnienia będą weryfikowane.

Podczas konferencji Ewa Antonowicz, wskazała, że w ramach śledztwa jednej z podejrzanych przedstawiono zarzut fizycznego i psychicznego znęcania się nad wychowankami nieporadnymi ze względu na wiek oraz upośledzenie umysłowe. Dwóm pozostałym kobietom, nie będącym zakonnicami, zarzucono zmuszenia podopiecznego do określonego działania. Wobec podejrzanej o znęcanie się zakonnicy zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji oraz zakaz wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z opieką nad osobami małoletnimi oraz niepełnosprawnymi.

Śledczy nie zdradzają, kto poinformował o nieprawidłowościach w ośrodku. Prokurator Antonowicz wskazała jednak, że prokuratura po raz pierwszy otrzymała zawiadomienie w sprawie DPS-u.

- Z uwagi na dobro wychowanków oraz rozwojowy charakter sprawy, na obecnym etapie postępowania nie udzielamy dalszych informacji - zaznaczyła Antonowicz. Zgodnie z Kodeksem karnym, za znęcanie się nad osobą nieporadną grozi od sześciu miesięcy do ośmiu lat, natomiast za zmuszanie do określonego działania do trzech lat pozbawienia wolności. Sprawa jest rozwojowa, a śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

Budynek DPS prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety we Wschowie
Budynek DPS prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety we Wschowie
Źródło: TVN24
Autorka/Autor: aa/ tam

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

PrzemocdzieckoLubuskieProkuraturaWschowa
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica