Jechał na głośniku. Z obrażeniami trafił do szpitala
Do nietypowego wypadku z udziałem hulajnogi elektrycznej doszło w Tyszowcach w województwie lubelskim. 13-latek postanowił przetransportować głośnik hulajnogą elektryczną. Usiadł na nim i ruszył.
- Dyżurny tomaszowskiej komendy otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym z udziałem hulajnogi elektrycznej. Do wypadku doszło na ulicy Średniej w Tyszowcach - poinformowała Małgorzata Pawłowska z Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim.
Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 13-latek siedzący na przewożonym głośniku w pewnym momencie stracił panowanie nad kierownicą, zaczepił przednim kołem o krawężnik i upadł na jezdnię.
Chłopiec z obrażeniami głowy trafił do szpitala. Obrażenia nie zagrażają życiu. 13-latek w chwili wypadku miał na głowie kask.
Policja przypomina przepisy
Po zdarzeniu policja przypomina, że kierujący hulajnogą elektryczną powinien poruszać się drogą dla rowerów lub pasem rowerowym z prędkością do 20 km/h. W przypadku ich braku dopuszczalna jest jazda po jezdni, jeśli obowiązuje tam ograniczenie do 30 km/h. Wyjątkowo można jechać chodnikiem, ale tylko z prędkością zbliżoną do tempa pieszego i z zachowaniem szczególnej ostrożności.
Prawo jasno określa także wiek kierującego i wymagane dokumenty. Osoby w wieku od 10 do 18 lat muszą mieć kartę rowerową lub prawo jazdy odpowiedniej kategorii. Dzieci poniżej 10 lat nie mogą poruszać się hulajnogą elektryczną po drodze publicznej. Przepisy zabraniają też przewożenia innych osób lub przedmiotów na hulajnodze oraz jazdy pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
Nowe przepisy o kaskach
Od 3 czerwca osoby do 16. roku życia będą miały obowiązek używania kasków podczas jazdy hulajnogą elektryczną, rowerem i innym urządzeniem transportu osobistego.