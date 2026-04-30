Lublin

Ktoś oblał farbą tablicę upamiętniającą zgładzonych Żydów. Sprawą zajmuje się policja

Ktoś oblał farbą głaz i tablicę
Serokomla. Tablica upamiętniają zgładzonych Żydów została oblana brunatną farbą
Źródło: Master TV Łuków
Władze gminy przyznają, że do tej pory nie doświadczyły takich aktów wandalizmu. Ktoś oblał brunatną farbą stojącą w Serokomli (Lubelskie) tablicę upamiętniającą Żydów zgładzonych przez Niemców w ramach Akcji Reinhardt. Policja szuka sprawcy.

Służby dostały zgłoszenie w środę około godziny 16. Ktoś oblał tablicę i głaz farbą koloru brunatnego.

– W tej sprawie od wczoraj prowadzone są czynności. Ustalamy okoliczności i sprawcę bądź sprawców tego zdarzenia – mówi aspirant sztabowy Marcin Józwik z Komendy Powiatowej Policji w Łukowie.

Źródło: Master TV Łuków

Kamieniarz doprowadził już tablicę i głaz do porządku

Chodzi o stojącą w Serokomli tablicę upamiętniającą Żydów zgładzonych przez Niemców w ramach akcji Reinhardt.

Zastępca wójta i sekretarz gminy Serokomla Aneta Mazur mówi, że lokalny kamieniarz wyczyścił i doprowadził już głaz i tablicę do porządku.

Przyznała, że do tej pory w gminie "nie doświadczyliśmy takich aktów wandalizmu".

Źródło: Master TV Łuków

Rozstrzelano około 200 Żydów

22 września 1942 roku 101 policyjny batalion rezerwy rozstrzelał około 200 Żydów z Serokomli i okolic. Egzekucja była elementem akcji Reinhardt prowadzonej przez Niemców od marca 1942 roku do listopada 1943 roku, w czasie której zamordowano ok. 2 mln Żydów z Polski i Europy.

Ostatnim aktem operacji była akcja Erntefest (tzn. dożynki), czyli masowe egzekucje około 42 tys. Żydów dokonane 3 i 4 listopada 1943 r. w obozach na Majdanku, w Poniatowej i Trawnikach na Lubelszczyźnie.

Tablicę odsłonięto w 2023 roku

Miejsce upamiętniające polskich obywateli narodowości żydowskiej w Serokomli zostało odsłonięte we wrześniu 2023 roku. Składa się z głazu i tablicy z inskrypcjami w języku polskim i hebrajskim.

Aneta Mazur przypomina, że fundatorami i głównymi organizatorami uroczystości byli starosta łukowski i marszałek województwa lubelskiego.

Lubelski Urząd Marszałkowski realizuje program "Pamięć jest naszym obowiązkiem", dzięki któremu zaplanowano umieszczenie 124 tablic z brązu w 124 miejscowościach, gdzie przed wojną mieszkali Żydzi.

Za znieważenie pomnika grozi grzywna lub ograniczenie wolności.

pc

pc
Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Master TV Łuków

Tomasz Mikulicz
Tomasz Mikulicz
Dziennikarz tvn24.pl
