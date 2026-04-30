Ktoś oblał farbą tablicę upamiętniającą zgładzonych Żydów. Sprawą zajmuje się policja
Służby dostały zgłoszenie w środę około godziny 16. Ktoś oblał tablicę i głaz farbą koloru brunatnego.
– W tej sprawie od wczoraj prowadzone są czynności. Ustalamy okoliczności i sprawcę bądź sprawców tego zdarzenia – mówi aspirant sztabowy Marcin Józwik z Komendy Powiatowej Policji w Łukowie.
Kamieniarz doprowadził już tablicę i głaz do porządku
Chodzi o stojącą w Serokomli tablicę upamiętniającą Żydów zgładzonych przez Niemców w ramach akcji Reinhardt.
Zastępca wójta i sekretarz gminy Serokomla Aneta Mazur mówi, że lokalny kamieniarz wyczyścił i doprowadził już głaz i tablicę do porządku.
Przyznała, że do tej pory w gminie "nie doświadczyliśmy takich aktów wandalizmu".
Rozstrzelano około 200 Żydów
22 września 1942 roku 101 policyjny batalion rezerwy rozstrzelał około 200 Żydów z Serokomli i okolic. Egzekucja była elementem akcji Reinhardt prowadzonej przez Niemców od marca 1942 roku do listopada 1943 roku, w czasie której zamordowano ok. 2 mln Żydów z Polski i Europy.
Ostatnim aktem operacji była akcja Erntefest (tzn. dożynki), czyli masowe egzekucje około 42 tys. Żydów dokonane 3 i 4 listopada 1943 r. w obozach na Majdanku, w Poniatowej i Trawnikach na Lubelszczyźnie.
Tablicę odsłonięto w 2023 roku
Miejsce upamiętniające polskich obywateli narodowości żydowskiej w Serokomli zostało odsłonięte we wrześniu 2023 roku. Składa się z głazu i tablicy z inskrypcjami w języku polskim i hebrajskim.
Aneta Mazur przypomina, że fundatorami i głównymi organizatorami uroczystości byli starosta łukowski i marszałek województwa lubelskiego.
Lubelski Urząd Marszałkowski realizuje program "Pamięć jest naszym obowiązkiem", dzięki któremu zaplanowano umieszczenie 124 tablic z brązu w 124 miejscowościach, gdzie przed wojną mieszkali Żydzi.
Za znieważenie pomnika grozi grzywna lub ograniczenie wolności.
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Master TV Łuków