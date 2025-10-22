Wszystko działo się w poniedziałek (20 października) około godziny 12 na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Lubelskiej w Puławach.
Z relacji świadków zdarzenia wynika, że kierowca seata wjechał na skrzyżowanie, mimo że na jego sygnalizatorze było czerwone światło. Po chwili zderzył się z jadącą prawidłowo toyotą.
Nie wymagali hospitalizacji
"Ze względu na to, że kierująca toyotą i jej pasażer uskarżali się na dolegliwości bólowe, zostali przetransportowani do szpitala. Po badaniach w szpitalu okazało się, że 58-latka i jadący z nią mężczyzna doznali ogólnych potłuczeń ciała i nie wymagali hospitalizacji" – pisze w komunikacie nadkomisarz Ewa Rejn-Kozak z Komendy Powiatowej Policji w Puławach.
79-letni kierowca seata odmówił pomocy medycznej.
Mandat i punkty karne
"Zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja drogowa. 79-latek został ukarany mandatem i punktami karnymi" – zaznacza nadkom. Rejn-Kozak.
Policja opublikował ku przestrodze nagranie ze zdarzenia.
Autorka/Autor: tm/gp
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP Puławy