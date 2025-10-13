Policjanci przebrali i nakarmili głodną dziewczynkę. Jej rodzice byli pijani

Dr Bębas o spożyciu alkoholu w Polsce: każda forma ograniczenia dostępności wpływa pozytywnie Źródło: TVN24

Wszystko działo się w sobotę wieczorem w gminie Kamień (województwo lubelskie). Funkcjonariusze dostali zgłoszenie o awanturze domowej w jednym z mieszkań.

- Z przekazanych informacji wynikało, że mąż uderzył w twarz swoją żonę. Policjanci, którzy przyjechali na interwencję ustalili, że małżeństwo jest nietrzeźwe. 43-letnia kobieta miała 1,3 promila alkoholu w organizmie, z kolei jej 50 letni mąż - 1,5 promila - informuje nadkomisarz Ewa Czyż z Komendy Miejskiej Policji w Chełmie.

Razem z nimi w mieszkaniu była niespełna dwuletnia córka. - Dziewczynka była zaniedbana i głodna, ale na szczęście nic jej się nie stało - dodała Czyż.

Rodzice dziewczynki zatrzymani

Jak się okazało, pobita przez męża 43-latka potrzebowała pomocy medycznej - karetką została przewieziona do szpitala. Jej mąż, 50-latek, został zatrzymany.

Sąd rodzinny i nieletnich zadecydował, że dwulatka ma zostać przekazana pod opiekę personelu placówki opiekuńczo-wychowawczej.

- Do tego czasu zajmowali się nią policjanci, którzy uspokoili dziewczynkę, przebrali i nakarmili mlekiem z butelki - powiedziała oficer prasowa.

Matka dziewczynki usłyszała zarzut narażenia dziecka na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia przy obowiązku opieki nad nim. Grozi jej za to do pięciu lat więzienia.

Ojciec dziecka dopiero usłyszy zarzuty - będą z nim wykonywane dalsze czynności procesowe.

