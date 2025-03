Rowerzysta nie ustąpił pierwszeństwa i wjechał pod samochód. 55-latek nie żyje

czytaj dalej

Elon Musk przyjedzie do Pentagonu, gdzie zostanie poinformowany o planie sił zbrojnych USA dotyczącym ewentualnej wojny z Chinami - podał "The New York Times". Jak wskazuje dziennik, udzielenie mu dostępu do najpilniej strzeżonych tajemnic wojskowych rozszerza jego rolę doradcy prezydenta Donalda Trumpa, która i tak jest już niezwykle szeroka.