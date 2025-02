W połowie roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje ogłosić przetarg na poszerzenie do trzech, a miejscami do czterech pasów autostrady A2 od węzła Łódź Północ do węzła Konotopa pod Warszawą. - Jeśli procedura przetargowa przebiegnie bez zakłóceń, umowy z wykonawcami zostaną podpisane bez zbędnej zwłoki i powinno nastąpić to jeszcze w tym roku - informuje w rozmowie z tvn24.pl rzecznik łódzkiego oddziału GDDKiA.

Ogłoszenie przetargu w połowie roku

Teraz, jak informuje nas rzecznik łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, planowane jest ogłoszenie przetargu na rozbudowę autostrady A2 między Łodzią i Warszawą o dodatkowe pasy, w końcu pierwszej połowy tego roku. - Oczywiście należy mieć na uwadze, że jest to ściśle zależne od tego, kiedy uzyskamy decyzje ZRID. Natomiast na pytanie, czy uda się podpisać umowy z wykonawcami, odpowiedź jest twierdząca, choć, podobnie jak w poprzednim przypadku, nie wszystko zależne jest od nas. Jeśli procedura przetargowa przebiegnie bez zakłóceń, umowy z wykonawcami zostaną podpisane bez zbędnej zwłoki i powinno nastąpić to jeszcze w tym roku - przekazuje nam Maciej Zalewski.

A2 poszerzona miejscami o cztery pasy

Docelowo autostrada A2 będzie miała po trzy pasy w obu kierunkach na odcinku od węzła Łódź Północ do węzła Pruszków i po cztery pasy od węzła Pruszków do węzła Konotopa. Prace będą odbywały się przy ruchu. - Poszerzenie trasy ma przede wszystkim na celu podniesienie przepustowości tej strategicznej arterii, co za tym idzie skrócenie czasu przejazdu i poprawę bezpieczeństwa - argumentuje Maciej Zalewski. - Tym, co wyróżnia ten projekt spośród innych, jest samowystarczalność energetyczna zmodernizowanej trasy. Naszym zadaniem będzie więc nie tylko dobudowa dodatkowych pasów ruchu, ale również montaż instalacji OZE do zasilania infrastruktury drogowej i instalacji oświetleniowej. Wszystkie instalacje związane z drogą (oświetlenie, stacje meteo itd.) mają być zasilane z odnawialnych źródeł energii. Rozwiązania zastosowane na tym odcinku autostrady mają stanowić wzór, który będziemy mogli zastosować przy budowie lub rozbudowie innych odcinków zarządzanych przez GDDKiA - podsumowuje rzecznik GDDKiA w Łodzi.