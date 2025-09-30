Logo strona główna
Jest wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Bogdana Święczkowskiego
Kultura i styl

Koniec małżeństwa Nicole Kidman i Keitha Urbana? Media: rozstali się po niemal 20 latach

pap_20240427_2VE
Nicole Kidman na czerwonym dywanie w Wenecji
Źródło: Reuters
Media informują o rozstaniu jednej z najsłynniejszych par amerykańskiego show-biznesu - Nicole Kidman i Keitha Urbana. Powody separacji aktorki i muzyka country nie są jednak jasne.
Kluczowe fakty:
  • Jak podają media, Kidman i Urban są w separacji od lata tego roku.
  • Słynna para ma dwójkę dzieci - 17-letnią Sunday Rose i 14-letnią Faith Margaret.
  • Są małżeństwem od 2006 roku. Wcześniej Kidman była żoną Toma Cruise'a, z którym rozwiodła się w 2001 roku.

Pierwszy o rozstaniu poinformował zajmujący się celebrytami portal TMZ. Informację potwierdziły następnie BBC oraz CNN. Amerykańska stacja poinformowała również, że słynna para nie mieszka już razem w domu w Nashville w Tennessee. Według TMZ, para jest w separacji od lata tego roku. Powód rozstania nie jest jasny, a Kidman była mu przeciwna - co ma potwierdzać też źródło BBC.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Nicole Kidman i Keith Urban ofiarami włamania. Interwencja w walentynkowy wieczór  

Tragedia tuż przed galą w Wenecji. Nicole Kidman nie odebrała nagrody

Koniec małżeństwa Kidman i Urbana?

Urban i Kidman są małżeństwem od 2006 roku. Gwiazdorska para ma dwójkę dzieci - 17-letnią Sunday Rose i 14-letnią Faith Margaret. Ostatni raz byli widziani razem w czerwcu na meczu w Nashville. W maju pojawili się również wspólnie na gali Academy of Country Music Awards, gdzie Urban otrzymał nagrodę.

Kidman była wcześniej żoną aktora Toma Cruise'a, z którym rozwiodła się w 2001 roku, po ponad 10 latach razem. Ma z nim dwójkę adoptowanych dzieci - 32-letnią Isabellę Jane oraz 30-letniego Connora.

Autorka/Autor: Martyna Nowosielska Krassowska

Źródło: TMZ, BBC, CNN

Źródło zdjęcia głównego: Billy Bennight/PAP/EPA

