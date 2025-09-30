Koniec małżeństwa Nicole Kidman i Keitha Urbana? Media: rozstali się po niemal 20 latach

Nicole Kidman na czerwonym dywanie w Wenecji Źródło: Reuters

Kluczowe fakty: Jak podają media, Kidman i Urban są w separacji od lata tego roku.

Słynna para ma dwójkę dzieci - 17-letnią Sunday Rose i 14-letnią Faith Margaret.

Są małżeństwem od 2006 roku. Wcześniej Kidman była żoną Toma Cruise'a, z którym rozwiodła się w 2001 roku.

Pierwszy o rozstaniu poinformował zajmujący się celebrytami portal TMZ. Informację potwierdziły następnie BBC oraz CNN. Amerykańska stacja poinformowała również, że słynna para nie mieszka już razem w domu w Nashville w Tennessee. Według TMZ, para jest w separacji od lata tego roku. Powód rozstania nie jest jasny, a Kidman była mu przeciwna - co ma potwierdzać też źródło BBC.

Koniec małżeństwa Kidman i Urbana?

Urban i Kidman są małżeństwem od 2006 roku. Gwiazdorska para ma dwójkę dzieci - 17-letnią Sunday Rose i 14-letnią Faith Margaret. Ostatni raz byli widziani razem w czerwcu na meczu w Nashville. W maju pojawili się również wspólnie na gali Academy of Country Music Awards, gdzie Urban otrzymał nagrodę.

Kidman była wcześniej żoną aktora Toma Cruise'a, z którym rozwiodła się w 2001 roku, po ponad 10 latach razem. Ma z nim dwójkę adoptowanych dzieci - 32-letnią Isabellę Jane oraz 30-letniego Connora.

