Iga Świątek dostała list od Taylor Swift

Iga Świątek mistrzynią Wimbledonu. Relacja reportera TVN24 Pawła Łukasika Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Jeśli to czytasz, to znaczy, że jesteś osobą, która okazała mi miłość, osobą, którą podziwiam, a także osobą, z którą chciałabym świętować pojawienie się na świecie 'A Life of a Showgirl'" - przekazała Taylor Swift w najwyraźniej odręcznie napisanym liście do Igi Świątek. "Mam nadzieję, że spodobają ci się te prezenty i nagrania!" - dodała piosenkarka.

List Taylor Swift do Igi Świątek

Polska tenisistka udostępniła zdjęcie listu w relacji na Instagramie we wtorek wieczorem. "Kilka lat temu nawet nie marzyłabym o chwili jak ta. Jestem tak wdzięczna" - skomentowała Świątek. Poza listem na zdjęciu widać okładkę "A Life of a Showgirl". Najnowszy krążek Taylor Swift miał swoją premierę na początku października.

Iga Świątek pokazała zdjęcie listu od Taylor Swift Źródło: Iga Świątek/Instagram

Nowa płyta Taylor Swift

Premiera nowego albumu wielkiej gwiazdy popu przykuła uwagę nie tylko fanów Swift i branżowych portali, ale także najważniejszych światowych mediów. Piosenki z albumu są dosłownie "rozkładane na czynniki pierwsze" i analizowane przez najważniejszych krytyków i dziennikarzy w branży. Przeważają zachwyty. "Taylor Swift powraca i jest dobra, jak nigdy wcześniej" - ocenił jeden z recenzentów.