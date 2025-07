Ryan Gosling Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Film z 2018 roku pokazuje mniej znaną stronę życia słynnego astronauty. Obraz w reżyserii Damiena Chazelle'a skupia się na okresie poprzedzającym lot na Księżyc w 1969 roku i opowiada o wydarzeniach, które doprowadziły do tego przełomowego kroku.

Gdy wchodził do kin, republikańscy politycy zwrócili uwagę, że nie pokazuje momentu zatknięcia flagi USA na Księżycu. Brak tej sceny skomentował przed laty m.in. prezydent Donald Trump.

"Pierwszego człowieka" można obejrzeć na platformie Max już od 1 lipca.

Reżyser filmu już przed premierą przyznawał, że zależało mu na pokazaniu tego, jak trudno jest zostać astronautą i jak wymagające są przygotowania do kosmicznej wyprawy. - Kiedy po raz pierwszy zobaczyłem jedną z tych kapsuł na żywo, okazała się znacznie mniej złocona, niż sobie wyobrażałem. Nie wytrzymałbym w niej nawet 10 minut, nie mówiąc już o czasie potrzebnym na lot na Księżyc. Chciałem, aby widzowie poczuli się tak, jakby byli w środku tej kapsuły i krzyczeli, by się z niej wydostać - stwierdził Chazelle w wywiadzie dla dziennika "Guardian" w 2018 roku.

"Przejmujący i intymny"

"New York Times", który film Chazella'a ocenił jako "przejmujący i intymny" wskazał, iż jest on "kroniką niepowodzeń, przeszkód i tragedii na drodze do ostatecznego triumfu". Trudności dotyczą nie tylko kariery, ale i życia prywatnego astronauty: jednym z wątków poruszonych w filmie jest żałoba, którą przeżywają Armstrong i jego żona Janet (w tej roli Claire Foy) po śmierci córki.

Obraz z 2018 roku był pierwszym filmem w reżyserii Chazelle'a od czasu sukcesu "La La Land". Musical z Emmą Stone i Ryanem Goslingiem w 2017 roku zgarnął sześć Oscarów, w tym za najlepszą reżyserię. 32-letni wówczas Chazelle został tym samym najmłodszym reżyserem nagrodzonym w tej kategorii. Również "Pierwszy człowiek" zdobył szereg nagród, w tym Oscara za efekty specjalne (Paul Lambert, Ian Hunter, Tristan Myles, J.D. Schwalm) i Złoty Glob za muzykę (Justin Hurwitz).

"Pierwszy człowiek", reż. Damien Chazelle (2018) Źródło: mat. prasowe WBD

Trump o braku flagi w filmie

Nie zabrakło też kontrowersji. Marco Rubio - obecny sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych, a wówczas senator - skrytykował film za to, że nie pokazuje słynnej sceny z zatknięcia amerykańskiej flagi na powierzchni Księżyca. "To totalne szaleństwo" - napisał Rubio na Twitterze (obecnie X). Inny republikański senator Ted Cruz stwierdził, że pominięcie symbolu USA w produkcji jest "niewłaściwe i zgodne z lekceważeniem flagi przez lewicę oraz zaprzeczaniem wyjątkowości Ameryki".

W ślad za Rubio do kwestii brakującej flagi odniósł się również sam Donald Trump. - To prawie tak, jakby wstydzili się sukcesu Ameryki. Myślę, że to straszna rzecz. Nie chciałbym nawet oglądać tego filmu - stwierdził prezydent USA, cytowany m.in. przez "Guardiana".

Prezydent USA Donald Trump Źródło: PAP/EPA/SHAWN THEW

Chazelle odniósł się do krytyki w rozmowie ze wspomnianym dziennikiem. - Celem filmu było opowiedzenie nieznanej historii, pokazanie rzeczy, o których nie wiedzieliśmy, których nie widzieliśmy. Był to więc czysto estetyczny wybór, nie miał żadnego podłoża politycznego - zaznaczył reżyser.

Platforma Max należy do grupy Warner Bros. Discovery, właściciela TVN24 i tvn24.pl

OGLĄDAJ: Flota cieni Zobacz cały materiał