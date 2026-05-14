Znamy wszystkich finalistów 70. Konkursu Piosenki Eurowizji w Wiedniu. Po drugim koncercie półfinałowym do dalszego etapu zakwalifikowały się piosenki między innymi z Ukrainy, Bułgarii, Australii, Rumunii i Cypru.
Finał Eurowizji 2026 coraz bliżej. Jubileuszowa 70. edycja Konkursu Piosenki Eurowizji odbywa w się w Wiedniu dzięki temu, że w ubiegłym roku wygrała austriacka piosenka "Wasted Love", śpiewana przez JJ-a.
W trakcie czwartkowego koncertu wystąpiły między innymi reprezentacje Danii, Australii, Ukrainy, Bułgarii oraz Rumunii, które zaliczane są do grona tegorocznych faworytów. Do sobotniego finału Eurowizji 2026 ostatecznie zakwalifikowały się następujące piosenki:
"Bangaranga" - Dara (Bułgaria),
"Ridnym" - Leléka (Ukraina),
"Ya Ya Ya" - Jonas Lovv (Norwegia),
"Eclipse" - Delta Goodrem (Australia),
"Choke Me" - Alexandra Căpitănescu (Rumunia),
"Bella" - Aidan (Malta),
"Jalla" - Antigoni (Cypr),
"Nân" - Alis (Albania),
"Før vi går hjem" - Søren Torpegaard Lund (Dania),
"Crossroads" - Daniel Žižka (Czechy).
Eurowizja 2026. Drugi półfinał
Ubiegłoroczny zwycięzca Eurowizji z nowym singlem
Drugi półfinałowy koncert otworzył występ muzyczny tegorocznych gospodarzy: Victorii Swarovski oraz Michaela Ostrowskiego, którzy wykonali własną wersję "Wasted Love". Poza 15 reprezentacjami, które walczyły o miejsce w finale, swoje piosenki wykonali artyści z państw, które mają zagwarantowany udział w sobotnim koncercie: Francji, Wielkiej Brytanii oraz Austrii.
W trakcie przerwy na głosowanie duet prowadzących zaśpiewał "I'm So Excited", a z nowym singlem "Uknown" wystąpił JJ.