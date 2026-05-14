Kultura i styl

Eurowizja 2026. Wyniki drugiego półfinału

Delta Goodrem "Eclipse" (Australia)
Eurowizja 2026. Fani przed drugim półfinałem
Znamy wszystkich finalistów 70. Konkursu Piosenki Eurowizji w Wiedniu. Po drugim koncercie półfinałowym do dalszego etapu zakwalifikowały się piosenki między innymi z Ukrainy, Bułgarii, Australii, Rumunii i Cypru.

Finał Eurowizji 2026 coraz bliżej. Jubileuszowa 70. edycja Konkursu Piosenki Eurowizji odbywa w się w Wiedniu dzięki temu, że w ubiegłym roku wygrała austriacka piosenka "Wasted Love", śpiewana przez JJ-a.

W związku z kontrowersjami, jakie budzi udział reprezentacji Izraela, w konkursie udział bierze najmniejsza liczba państw od 2003 roku - zaledwie 35.

W trakcie czwartkowego koncertu wystąpiły między innymi reprezentacje Danii, Australii, Ukrainy, Bułgarii oraz Rumunii, które zaliczane są do grona tegorocznych faworytów. Do sobotniego finału Eurowizji 2026 ostatecznie zakwalifikowały się następujące piosenki:

  • "Bangaranga" - Dara (Bułgaria),
  • "Ridnym" - Leléka (Ukraina),
  • "Ya Ya Ya" - Jonas Lovv (Norwegia),
  • "Eclipse" - Delta Goodrem (Australia),
  • "Choke Me" - Alexandra Căpitănescu (Rumunia),
  • "Bella" - Aidan (Malta),
  • "Jalla" - Antigoni (Cypr),
  • "Nân" - Alis (Albania),
  • "Før vi går hjem" - Søren Torpegaard Lund (Dania),
  • "Crossroads" - Daniel Žižka (Czechy).
Eurowizja 2026. Drugi półfinał
Dara "Bangaranga" (Bułgaria)
Jiva "Just Go" (Azerbejdżan)
Alexandra Căpitănescu "Choke Me" (Rumunia)
Eva Marija "Mother Nature" (Luksemburg)
Daniel Žižka "Crossroads" (Czechy)
Simón "Paloma Rumba" (Armenia)
Veronica Fusaro "Alice" (Szwajcaria)
Antigoni "Jalla" (Cypr)
Atvara "Ēnā" (Łotwa)
Søren Torpegaard Lund "Før vi går hjem" (Dania)
Delta Goodrem "Eclipse" (Australia)
Leléka "Ridnym" (Ukraina)
Alis "Nân" (Albania)
Aidan "Bella" (Malta)
Jonas Lovv "Ya Ya Ya" (Norwegia)
Ubiegłoroczny zwycięzca Eurowizji z nowym singlem

Drugi półfinałowy koncert otworzył występ muzyczny tegorocznych gospodarzy: Victorii Swarovski oraz Michaela Ostrowskiego, którzy wykonali własną wersję "Wasted Love". Poza 15 reprezentacjami, które walczyły o miejsce w finale, swoje piosenki wykonali artyści z państw, które mają zagwarantowany udział w sobotnim koncercie: Francji, Wielkiej Brytanii oraz Austrii.

W trakcie przerwy na głosowanie duet prowadzących zaśpiewał "I'm So Excited", a z nowym singlem "Uknown" wystąpił JJ.

Polka w finale Eurowizji
Tomasz-Marcin Wrona

Polka w eurowizyjnym finale

Polskę w tym roku reprezentuje Alicja Szemplińska z piosenką "Pray". 24-latka wystąpiła w trakcie wtorkowego półfinału. Razem z nią do finału Eurowizji zakwalifikowały się piosenki:

  • "Viva, Moldova!" - Satoshi (Mołdawia),
  • "My System" - Felicia (Szwecja),
  • "Ferto" - Akylas (Grecja),
  • "Dancing on the Ice" - Essyla (Belgia),
  • "Liekinheitin" - Linda Lampenius i Pete Parkkonen (Finlandia),
  • "Michelle" - Noam Bettan (Izrael),
  • "Kraj mene" - Lavina (Serbia),
  • "Andromeda" - Lelek (Chorwacja),
  • "Sólo quiero más" - Lion Ceccah (Litwa).
Eurowizja 2026. Pierwszy półfinał
Satoshi "Viva, Moldova!" (Mołdawia)
Felicia "My System" (Szwecja)
Lelek "Andromeda" (Chorwacja)
Akylas "Ferto" (Grecja)
Bandidos do Cante "Rosa" (Portugalia)
Bzikebi "On Replay" (Gruzja)
Linda Lampenius i Pete Parkkonen "Liekinheitin" (Finlandia)
Tamara Živković "Nova zora" (Czarnogóra)
Vanilla Ninja "Too Epic to Be True" (Estonia)
Noam Bettan "Michelle" (Izrael)
Essyla "Dancing on the Ice" (Belgia)
Lion Ceccah "Sólo quiero más" (Litwa)
Alicja "Pray" (Polska)
Senhit "Superstar" (San Marino)
Lavina "Kraj mene" (Serbia)
Tomasz-Marcin Wrona
