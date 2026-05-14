Finał Eurowizji 2026 coraz bliżej. Jubileuszowa 70. edycja Konkursu Piosenki Eurowizji odbywa w się w Wiedniu dzięki temu, że w ubiegłym roku wygrała austriacka piosenka "Wasted Love", śpiewana przez JJ-a.

W związku z kontrowersjami, jakie budzi udział reprezentacji Izraela, w konkursie udział bierze najmniejsza liczba państw od 2003 roku - zaledwie 35.

W trakcie czwartkowego koncertu wystąpiły między innymi reprezentacje Danii, Australii, Ukrainy, Bułgarii oraz Rumunii, które zaliczane są do grona tegorocznych faworytów. Do sobotniego finału Eurowizji 2026 ostatecznie zakwalifikowały się następujące piosenki:

"Bangaranga" - Dara (Bułgaria),

"Ridnym" - Leléka (Ukraina),

"Ya Ya Ya" - Jonas Lovv (Norwegia),

"Eclipse" - Delta Goodrem (Australia),

"Choke Me" - Alexandra Căpitănescu (Rumunia),

"Bella" - Aidan (Malta),

"Jalla" - Antigoni (Cypr),

"Nân" - Alis (Albania),

"Før vi går hjem" - Søren Torpegaard Lund (Dania),

"Crossroads" - Daniel Žižka (Czechy).

Eurowizja 2026. Drugi półfinał Dara "Bangaranga" (Bułgaria) Źródło zdjęcia: PAP/EPA/HANNIBAL HANSCHKE Jiva "Just Go" (Azerbejdżan) Źródło zdjęcia: PAP/EPA/HANNIBAL HANSCHKE Alexandra Căpitănescu "Choke Me" (Rumunia) Źródło zdjęcia: PAP/EPA/HANNIBAL HANSCHKE Eva Marija "Mother Nature" (Luksemburg) Źródło zdjęcia: PAP/EPA/HANNIBAL HANSCHKE Daniel Žižka "Crossroads" (Czechy) Źródło zdjęcia: PAP/EPA/HANNIBAL HANSCHKE Simón "Paloma Rumba" (Armenia) Źródło zdjęcia: PAP/EPA/HANNIBAL HANSCHKE Veronica Fusaro "Alice" (Szwajcaria) Źródło zdjęcia: PAP/EPA/HANNIBAL HANSCHKE Antigoni "Jalla" (Cypr) Źródło zdjęcia: PAP/EPA/HANNIBAL HANSCHKE Atvara "Ēnā" (Łotwa) Źródło zdjęcia: PAP/EPA/HANNIBAL HANSCHKE Søren Torpegaard Lund "Før vi går hjem" (Dania) Źródło zdjęcia: PAP/EPA/HANNIBAL HANSCHKE Delta Goodrem "Eclipse" (Australia) Źródło zdjęcia: PAP/EPA/HANNIBAL HANSCHKE Leléka "Ridnym" (Ukraina) Źródło zdjęcia: PAP/EPA/HANNIBAL HANSCHKE Alis "Nân" (Albania) Źródło zdjęcia: PAP/EPA/HANNIBAL HANSCHKE Aidan "Bella" (Malta) Źródło zdjęcia: PAP/EPA/HANNIBAL HANSCHKE Jonas Lovv "Ya Ya Ya" (Norwegia) Źródło zdjęcia: PAP/EPA/HANNIBAL HANSCHKE

Ubiegłoroczny zwycięzca Eurowizji z nowym singlem

Drugi półfinałowy koncert otworzył występ muzyczny tegorocznych gospodarzy: Victorii Swarovski oraz Michaela Ostrowskiego, którzy wykonali własną wersję "Wasted Love". Poza 15 reprezentacjami, które walczyły o miejsce w finale, swoje piosenki wykonali artyści z państw, które mają zagwarantowany udział w sobotnim koncercie: Francji, Wielkiej Brytanii oraz Austrii.

W trakcie przerwy na głosowanie duet prowadzących zaśpiewał "I'm So Excited", a z nowym singlem "Uknown" wystąpił JJ.

Polka w eurowizyjnym finale

Polskę w tym roku reprezentuje Alicja Szemplińska z piosenką "Pray". 24-latka wystąpiła w trakcie wtorkowego półfinału. Razem z nią do finału Eurowizji zakwalifikowały się piosenki:

"Viva, Moldova!" - Satoshi (Mołdawia),

"My System" - Felicia (Szwecja),

"Ferto" - Akylas (Grecja),

"Dancing on the Ice" - Essyla (Belgia),

"Liekinheitin" - Linda Lampenius i Pete Parkkonen (Finlandia),

"Michelle" - Noam Bettan (Izrael),

"Kraj mene" - Lavina (Serbia),

"Andromeda" - Lelek (Chorwacja),

"Sólo quiero más" - Lion Ceccah (Litwa).

Eurowizja 2026. Pierwszy półfinał Satoshi "Viva, Moldova!" (Mołdawia) Źródło zdjęcia: PAP/EPA/HANNIBAL HANSCHKE Felicia "My System" (Szwecja) Źródło zdjęcia: PAP/EPA/HANNIBAL HANSCHKE Lelek "Andromeda" (Chorwacja) Źródło zdjęcia: PAP/EPA/HANNIBAL HANSCHKE Akylas "Ferto" (Grecja) Źródło zdjęcia: PAP/EPA/HANNIBAL HANSCHKE Bandidos do Cante "Rosa" (Portugalia) Źródło zdjęcia: PAP/EPA/HANNIBAL HANSCHKE Bzikebi "On Replay" (Gruzja) Źródło zdjęcia: PAP/EPA/HANNIBAL HANSCHKE Linda Lampenius i Pete Parkkonen "Liekinheitin" (Finlandia) Źródło zdjęcia: PAP/EPA/HANNIBAL HANSCHKE Tamara Živković "Nova zora" (Czarnogóra) Źródło zdjęcia: PAP/EPA/HANNIBAL HANSCHKE Vanilla Ninja "Too Epic to Be True" (Estonia) Źródło zdjęcia: PAP/EPA/HANNIBAL HANSCHKE Noam Bettan "Michelle" (Izrael) Źródło zdjęcia: PAP/EPA/HANNIBAL HANSCHKE Essyla "Dancing on the Ice" (Belgia) Źródło zdjęcia: PAP/EPA/HANNIBAL HANSCHKE Lion Ceccah "Sólo quiero más" (Litwa) Źródło zdjęcia: PAP/EPA/HANNIBAL HANSCHKE Alicja "Pray" (Polska) Źródło zdjęcia: EPA Senhit "Superstar" (San Marino) Źródło zdjęcia: PAP/EPA/HANNIBAL HANSCHKE Lavina "Kraj mene" (Serbia) Źródło zdjęcia: PAP/EPA/HANNIBAL HANSCHKE