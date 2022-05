Eurowizja 2022. Krystian Ochman w finale

Eurowizja 2022 w tym roku odbywa się w Turynie, po tym jak podczas ubiegłorocznego finału najwięcej punktów zdobył, pochodzący z Włoch, zespół Maneskin . Grupa szybko podbiła serca publiczności w najróżniejszych zakątkach świata. We wtorek - podczas pierwszego tegorocznego półfinału - wystąpili reprezentanci i reprezentantki 17 krajów. Do finału zakwalifikowali się przedstawiciele : Szwajcarii, Armenii, Islandii, Litwy, Portugalii, Norwegii, Grecji, Ukrainy, Mołdawii i Holandii.

Eurowizja 2022 - drugi półfinał

Czwartkowy koncert otworzył krótki występ taneczny zatytułowany "The Italian Way" ("Po włosku"), stworzony wokół słynnej włoskiej gestykulacji. Przewodnikiem po charakterystycznych dla mieszkańców Półwyspu Apenińskiego gestach rąk był jeden z gospodarzy tegorocznej Eurowizji popularny prezenter telewizyjny Alessandro Cattelan. Część konkursową otworzył zespół The Rasmus z Finalndii piosenką "Jezebel".

W trakcie przerwy na głosowanie na scenie wystąpili prowadzący konkurs piosenkarze: Włoszka Laura Pausini oraz brytyjsko-libański wokalista Mika. Duet wykonał połączone piosenki "Fragile" z repertuaru Stinga oraz "People Have the Power" Patti Smith. Następnie na scenie pojawiło się trio Il Volo, które reprezentowało Włochy podczas Eurowizji w Wiedniu w 2015 roku, zajmując ostatecznie trzecie miejsce. Grupa znana z łączenia elementów opery i popu zaśpiewała nową wersję "Grande amore" - piosenki, którą siedem lat temu chcieli wygrać muzyczny konkurs. Jeden z wokalistów - baryton Gianluca Ginoble - nie mógł być obecny w PalaOlimpico - śpiewał z domu.

Eurowizja 2022 - występ Polaka

To pierwszy raz od 2017 roku, gdy reprezentantowi Polski udało się dostać do finału. Pięć lat temu Kasia Moś z piosenką "Flashlight" znalazła się na dziewiątym miejscu podczas półfinału, a ostatecznie - po koncercie finałowym - uplasowała się na 22.

Polska na Eurowizji

Polskę po raz pierwszy na Eurowizji reprezentowała Edyta Górniak, która z piosenką "To nie ja" zajęła drugie miejsce. Był to jak dotąd najlepszy wynik polskich artystów. Siódme miejsce w 2003 roku zajęła grupa Ich Troje, a w 2016 Michał Szpak z piosenką "Color of Your Love" znalazł się na ósmym miejscu.