Miał ruszać w trasę koncertową, dowiedział się, że ma raka

Cliff Richard opowiedział o chorobie w programie "Good Morning Britain" na antenie ITV w poniedziałek. - Wybierałem się do Australii i Nowej Zelandii i organizator (trasy koncertowej - red.) powiedział: "Potrzebujemy twojego ubezpieczenia, więc musisz się zbadać". Okazało się, że mam raka prostaty - wyznał 85-letni wokalista.

Cliff Richard o nowotworze

- Na szczęście nie był to bardzo zaawansowany nowotwór i nie dał przerzutów. Nie rozprzestrzenił się, nie dotarł do kości ani nic takiego - dodał Richard. - Nie wiem, czy powróci. Takich rzeczy nie da się przewidzieć, ale musimy - jestem o tym absolutnie przekonany - zgłaszać się, poddawać badaniom, sprawdzać - zaznaczył.

Artysta, którego przebój "Congratulations" uświetnił Diamentowy Jubileusz królowej Elżbiety II w 2012 roku, stwierdził również, że chce współpracować z królem Karolem III na rzecz udoskonalenia badań przesiewowych w kierunku raka u mężczyzn. Brytyjski monarcha przekazał w ubiegłym tygodniu, że leczenie jego choroby nowotworowej przebiega na tyle skutecznie, że w przyszłym roku terapia może zostać ograniczona.

Cliff Richard debiutował na scenie pod koniec lat 50. XX wieku i do dziś ma miliony słuchaczy na całym świecie. Brytyjski piosenkarz ma na koncie takie przeboje jak "Devil Woman", "We Don't Talk Anymore", "Saviour's Day" czy "Mistletoe and Wine". Jego ostatnia australijsko-nowozelandzka trasa koncertowa trwała od 1 do 19 listopada.

Rak prostaty - profilaktyka

Jak wygląda profilaktyka w przypadku raka prostaty? Urolog dr Stefan Czarniecki w TVN24, wskazując na "epidemię tego nowotworu", podkreślał, że podstawowym elementem profilaktyki jest badanie PSA we krwi. Mówiąc o nowotworach występujących u mężczyzn, lekarz zauważył, że ważne w ocenie ryzyka wystąpienia raka są podobne choroby w rodzinie, nie tylko te u mężczyzn. - Jest mutacja, która jest skorelowana z rakiem piersi i także jest skorelowana z ryzykiem rozwoju raka prostaty u mężczyzn - tłumaczył.