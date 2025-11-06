Czy jest jeszcze nadzieja dla świata? Ten film nie pozostawia złudzeń

Kluczowe fakty:
- Yorgos Lanthimos przyzwyczaił nas, że każda jego pełnometrażowa fabuła, to wydarzenie na skalę światową.
- W "Bugonii" główne role zagrali Emma Stone, Jesse Plemons i debiutujący Aidan Delbis.
- Światowa premiera odbyła się w ramach tegorocznego Konkursu Głównego MFF w Wenecji.
- Recenzja filmu w ramach cyklu tekstów "Wybór Wrony".
- Ludzkość stanie niebawem przed koniecznością rozliczenia się. Ludzie będą musieli wybrać właściwą dla siebie ścieżkę, bo w przeciwnym razie nie wiem, jak długo czasu im zostanie z tym wszystkim, co dzieje się właśnie na świecie, z technologią, sztuczną inteligencją, wojnami, zmianami klimatu, negowaniem tego wszystkiego i z tym, jak bardzo się na to wszystko znieczuliliśmy. Film jest raczej odzwierciedleniem naszych czasów i mam nadzieję, że skłoni innych do zastanowienia się nad tym, co dzisiaj się na świecie dzieje - mówił Yorgos Lanthimos na konferencji prasowej tuż przed światową premierą jego najnowszego filmu "Bugonia".