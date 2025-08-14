Nowa prowadząca i nowy kontynent. Kiedy rusza "Afryka Express"?

Nowy sezon programu "Azja Express" - zwiastun

Jak zapewniają producenci, widzowie zobaczą autentyczne oblicze Afryki – surowe, dzikie, pełne kontrastów oraz barw. Który przeciwnik będzie trudniejszy do pokonania – rywal z programu czy nieujarzmiona przyroda? I czy filozofia "hakuna matata", czyli "nie martw się", sprawdzi się w obliczu szaleńczej presji czasu i zaskakujących sytuacji na trasie? Kenia i Tanzania staną się areną zaciętej rywalizacji, ale i niezapomnianych przygód.

Kto poprowadzi "Afryka Express"?

Nową prowadzącą programu została Iza Krzan. Była Miss Polonia, modelka i prezenterka telewizyjna poprowadzi osiem par przez spalone słońcem sawanny, zatłoczone, kolorowe bazary i masajskie wioski. Widzowie zobaczą autentyczne oblicze Afryki – surowe, dzikie, pełne kontrastów oraz barw.

"Afryka Express" Źródło: TVN

Szesnaścioro uczestników, 2600 kilometrów do pokonania, trudne tereny, gdzie natura rządzi się własnymi prawami i jedynie dolar w kieszeni. Jak zapewnia produkcja, jesienny sezon będzie nie tylko podróżą przez afrykański kontynent, ale przede wszystkim przez różnorakie emocje. Będzie nauką przesuwanie granic, poznawania siebie i budowaniem prawdziwych przyjaźni.

Te kraje odwiedzą uczestnicy "Afryka Express"

Wystartują w malowniczym miejscu u podnóża majestatycznego Kilimandżaro w Tanzanii, zatrzymają się w tętniącej życiem Aruszy, nazywanej bramą do safari w Parku Narodowym Serengeti, dotrą na naturalne wydmy piaskowe u wybrzeża Oceanu Indyjskiego w Kenii, zobaczą historyczną Mombasę, a podróż zakończą na mecie w Nairobi – największej metropolii wschodniej Afryki. Utrudniony dostęp do wody, brak dróg, brak zasięgu to będzie ich codzienność. Okaże się, że każdy dzień w trasie to prawdziwe wyzwanie i test charakteru.

"Afryka Express". Uczestnicy programu. Kogo wystąpi?

Na taką przygodę zdecydowali się: Ewa Gawryluk-Domaniecka (aktorka, znana m.in. z "Na Wspólnej") z mężem Piotrem Domanieckim, Edyta Zając (modelka - TVN "Agent-Gwiazdy", TVN7 "True Love") z partnerem Michałem Mikołajczakiem (aktor - "Prawo Agaty" oraz TVN "Agent-Gwiazdy"), Nikodem Rozbicki (aktor - "Listy do M.", "Chyłka") z przyjacielem Pawłem Kurkowskim, Wiktoria Gąsiewska (aktorka - "Rodzinka.pl", "Barwy szczęścia") z bratem Mateuszem Gąsiewskim (aktor), Tomasz Iwan (piłkarz) z partnerką Karoliną Woźniak, Katarzyna Niezgoda (bizneswoman) z mężem Pawłem Markiewiczem, Izu Ugonoh (sportowiec) z żoną Antoniną Ugonoh oraz Monika Hoffman-Piszora (prowadzi konto "Monika i Dzieciaki Cudaki") z siostrą Igą Hoffman.

Afryka Express Źródło: materiały prasowe

"Afryka Express". Kiedy premiera? Gdzie obejrzeć?

Program będzie można obejrzeć na antenie TVN, ale również w serwisach Player oraz HBO Max. Premiera pierwszego odcinka odbędzie się w sobotę, 6 września na antenie TVN o godzinie 19.45

Dodatkowo dla fanów telewizyjnego wyścigu, Player przygotował nie lada niespodziankę - dłuższe odcinki reality show! Format "Afryka Express Extra" będzie zawierał materiały dodatkowe, nieemitowane w telewizji.