Kujawsko-Pomorskie

Na rynku są od 145 lat, złożyli wniosek o upadłość

Inofama w Inowrocławiu
Do zdarzenia doszło w Inowrocławiu
Źródło: Google Maps
Działający od 145 lat na rynku zakład przemysłowy Inofama z Inowrocławia (Kujawsko-Pomorskie) złożył do sądu wniosek o upadłość. Jak zaznaczają przedstawiciele firmy, został złożony prewencyjnie. Kluczowa będzie restrukturyzacja firmy.

Inofama to firma działająca od 1880 roku w branży produkującej maszyny i urządzenia dla rolnictwa, ochrony środowiska i budownictwa. Firma jest spółką Skarbu Państwa.

Kilka dni temu firma ogłosiła w komunikacie, że złożyła do sądu dwa wnioski. Jeden dotyczy otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, drugi to ogłoszenie upadłości.

Inofama w Inowrocławiu
Inofama w Inowrocławiu
Źródło: Mapy Google

Kluczowa restrukturyzacja

"W związku z wnioskiem restrukturyzacyjnym Sąd, postanowieniem z dnia 18 września 2025 r., ustanowił Tymczasowego Nadzorcę Sądowego, którego zadaniem jest zabezpieczenie majątku Spółki do czasu rozpoznania wniosku o otwarcie sanacji. Podkreślamy, że wniosek o upadłość został złożony wyłącznie prewencyjnie" - czytamy w komunikacie firmy.

Zarząd spółki podkreśla w komunikacie, że "wniosek o ogłoszenie upadłości spółki na ten moment nie jest rozpatrywany przez sąd".

Zwolnienia grupowe w polskim zakładzie. Apel europosłów

Zwolnienia grupowe w polskim zakładzie. Apel europosłów

BIZNES
Potentat wygasza produkcję, 350 osób bez pracy. "Bardzo trudny moment dla miasta"

Potentat wygasza produkcję, 350 osób bez pracy. "Bardzo trudny moment dla miasta"

"W sytuacji kolizji wniosku upadłościowego z wnioskiem restrukturyzacyjnym, sąd wstrzymuje rozpoznanie wniosku o ogłoszenie upadłości do czasu rozstrzygnięcia wniosku restrukturyzacyjnego" - dodaje zarząd.

Kluczowe dla firmy jest przeprowadzenie postępowania sanacyjnego. "Celem sanacji jest przywrócenie rentowności i długoterminowej stabilności finansowej spółki poprzez między innymi uporządkowanie zobowiązań oraz wypracowanie układu z wierzycielami, optymalizację kosztów i procesów operacyjnych czy przegląd i repozycjonowanie portfela produktów i zamówień" - informuje Inofama.

Wsparcie samorządu

Zakładowi chcą pomóc władze samorządowe. Kilka dni temu prezydent Inowrocławia Arkadiusz Fajok spotkał się z przedstawicielami spółki.

- Podejmę wszelkie możliwe działania, aby pomóc spółce i przede wszystkim zachować blisko 240 miejsc pracy. Wystąpię z apelem do premiera, ministra aktywów państwowych, ministra finansów, prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu oraz parlamentarzystów z naszego regionu. Inofama to zakład z ponad stuletnią tradycją, który musi przetrwać i otrzymać wsparcie rządowe na dalsze funkcjonowanie - powiedział prezydent.

Spotkania władz miasta z przedstawicielami firmy
Spotkania władz miasta z przedstawicielami firmy
Źródło: Miasto Inowrocław

Prezydent rozmawiał na ten temat również z wojewodą kujawsko-pomorskim, który zapewnił o gotowości do współpracy. - W tym trudnym czasie musimy zjednoczyć wszystkich poza podziałami politycznymi, aby utrzymać miejsca pracy i wykorzystać potencjał kadrowy oraz możliwości produkcyjne zakładu - podkreślił prezydent Inowrocławia.

Autorka/Autor: mm/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Mapy Google

Inowrocław
