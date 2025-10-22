Na rynku są od 145 lat, złożyli wniosek o upadłość

Inofama to firma działająca od 1880 roku w branży produkującej maszyny i urządzenia dla rolnictwa, ochrony środowiska i budownictwa. Firma jest spółką Skarbu Państwa.
Kilka dni temu firma ogłosiła w komunikacie, że złożyła do sądu dwa wnioski. Jeden dotyczy otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, drugi to ogłoszenie upadłości.
Kluczowa restrukturyzacja
"W związku z wnioskiem restrukturyzacyjnym Sąd, postanowieniem z dnia 18 września 2025 r., ustanowił Tymczasowego Nadzorcę Sądowego, którego zadaniem jest zabezpieczenie majątku Spółki do czasu rozpoznania wniosku o otwarcie sanacji. Podkreślamy, że wniosek o upadłość został złożony wyłącznie prewencyjnie" - czytamy w komunikacie firmy.
Zarząd spółki podkreśla w komunikacie, że "wniosek o ogłoszenie upadłości spółki na ten moment nie jest rozpatrywany przez sąd".
"W sytuacji kolizji wniosku upadłościowego z wnioskiem restrukturyzacyjnym, sąd wstrzymuje rozpoznanie wniosku o ogłoszenie upadłości do czasu rozstrzygnięcia wniosku restrukturyzacyjnego" - dodaje zarząd.
Kluczowe dla firmy jest przeprowadzenie postępowania sanacyjnego. "Celem sanacji jest przywrócenie rentowności i długoterminowej stabilności finansowej spółki poprzez między innymi uporządkowanie zobowiązań oraz wypracowanie układu z wierzycielami, optymalizację kosztów i procesów operacyjnych czy przegląd i repozycjonowanie portfela produktów i zamówień" - informuje Inofama.
Wsparcie samorządu
Zakładowi chcą pomóc władze samorządowe. Kilka dni temu prezydent Inowrocławia Arkadiusz Fajok spotkał się z przedstawicielami spółki.
- Podejmę wszelkie możliwe działania, aby pomóc spółce i przede wszystkim zachować blisko 240 miejsc pracy. Wystąpię z apelem do premiera, ministra aktywów państwowych, ministra finansów, prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu oraz parlamentarzystów z naszego regionu. Inofama to zakład z ponad stuletnią tradycją, który musi przetrwać i otrzymać wsparcie rządowe na dalsze funkcjonowanie - powiedział prezydent.
Prezydent rozmawiał na ten temat również z wojewodą kujawsko-pomorskim, który zapewnił o gotowości do współpracy. - W tym trudnym czasie musimy zjednoczyć wszystkich poza podziałami politycznymi, aby utrzymać miejsca pracy i wykorzystać potencjał kadrowy oraz możliwości produkcyjne zakładu - podkreślił prezydent Inowrocławia.
Autorka/Autor: mm/gp
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Mapy Google