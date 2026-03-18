Nietrzeźwy "uderzył w śmieciarkę, przy której pracowali ludzie". Jedna osoba ranna Źródło: KPP w Zakopanem

Do groźnego wypadku doszło w poniedziałek przed południem w Witowie niedaleko Kościeliska. Jak poinformowała w komunikacie zakopiańska policja, na drodze wojewódzkiej nr 958 samochód ciężarowy, "uderzył w śmieciarkę, przy której pracowali ludzie".

Do wypadku doszło w Witowie Źródło: KPP Zakopane

W tym czasie na tylnym podeście śmieciarki stał pracownik firmy oczyszczającej. 30-latek doznał obrażeń i został przewieziony do zakopiańskiego szpitala.

Kierowca był pijany

"Policjanci drogówki wyjaśniając okoliczności wypadku ustalili, że kierowca ciężarówki był pijany. Badanie alkomatem 33-latka z powiatu tatrzańskiego wykazało w jego organizmie blisko 0,9 promila alkoholu" - poinformował rzecznik zakopiańskiej policji, asp. szt. Roman Wieczorek.

Pracownik firmy oczyszczającej trafił do szpitala Źródło: KPP Zakopane

Kierowca ciężarówki stracił prawo jazdy, grozi mu kara do trzech lat więzienia. Musi liczyć się też z wysoką grzywną i zakazem prowadzenia pojazdów.

Kierowca ciężarówki stracił prawo jazdy Źródło: KPP Zakopane

