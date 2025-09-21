Logo strona główna
Kraków

"Wciąż wielu mężczyzn unika wizyt". Lekarze na zachętę grają rocka i biegają

Festiwal KultURO 2025
"Wciąż wielu mężczyzn unika wizyt". Lekarze na zachętę grają rocka i biegają
Źródło: Stefania Kulik/Fakty po Południu TVN24
Rockowe brzmienia w Krakowie, sportowe emocje w Szczecinie. Dwa różne wydarzenia i jeden cel: przełamać tabu i przypomnieć, że profilaktyka urologiczna może uratować życie.

To nie tylko koncert rockowy. Na scenie obok artystów wybitni polscy urolodzy.

- Po to, żeby namówić do badań, po to, żeby odstygmatyzować wizerunek lekarza urologa, pokazać, że jest to najlepszy przyjaciel mężczyzny i kobiety w kontekście zdrowotnym, zamiast wywieszać ulotkę w przychodni czy plakat w szpitalu - wyjaśnił prof. dr hab. Piotr Chłosta, urolog z Katedry i Kliniki Urologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a także dyrektor Festiwalu KultURO.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Szczepieni na COVID-19 to "szczury laboratoryjne"? Co uznała Komisja Europejska

FAŁSZSzczepieni na COVID-19 to "szczury laboratoryjne"? Co uznała Komisja Europejska

Gabriela Sieczkowska
Nowy czynnik ryzyka "zmienił epidemiologię nowotworów głowy i szyi"

Nowy czynnik ryzyka "zmienił epidemiologię nowotworów głowy i szyi"

Zdrowie

Już po raz jedenasty wyszli na scenę. O tym, o czym zwykle mówi się szeptem, tutaj mówi się głośno. Festiwal KultURO to inicjatywa, która łączy muzykę i medycynę, żeby zwiększać świadomość na temat zdrowia układu moczowego.

- Ten taki synkretyzm pomiędzy sztuką, profilaktyką, zdrowiem, cudowni ludzie, cudowna atmosfera, ale jednocześnie ważny, znaczący cel - podkreślił Michał Pocheć, wokalista zespołu rockowego Trzynasta w Samo Południe.

Festiwal KultURO 2025
Festiwal KultURO 2025
Źródło: "Fakty" TVN

"Lekarz i pacjent są partnerami"

Wciąż wielu mężczyzn unika wizyt u urologa. Strach, stereotypy i wstyd to największe przeszkody.

- Obudzenie u ludzi świadomości, że w tych trudnych sprawach choroby, no to lekarz i pacjent są partnerami. A dobra muzyka dodaje może takiego przekonania, że nie jest się tylko elementem technicznego procesu - zaznaczył prof. dr hab. Andrzej Mania z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wśród widowni pojawili się również pacjenci. Ich historie przypominają jak ważne są regularne badania. Brak profilaktyki może kosztować zdrowie, a czasem nawet życie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Mają lek, ale czekają na badania. Czego potrzebują pacjenci z ALS?

Mają lek, ale czekają na badania. Czego potrzebują pacjenci z ALS?

Piotr Wójcik
Bliscy osób z demencją chodzą od drzwi do drzwi. Zmiany coraz bliżej

Bliscy osób z demencją chodzą od drzwi do drzwi. Zmiany coraz bliżej

Zuzanna Kuffel

- Trafiłem na oddział urologii onkologicznej, jak się okazało z rakiem złośliwym nerki lewej, który już był tak zaawansowany, że niestety trzeba było usunąć całą nerkę. A zaawansował się dlatego, że po prostu unikałem badań profilaktycznych. Ja chodziłem do lekarza raz na 10 lat - powiedział Artur Barbarowski, fotoreporter.

Co trzeci mężczyzna będzie miał w życiu taki problem

Statystyki nie pozostawiają złudzeń. Aż 30 procent mężczyzn w ciągu swojego życia zachoruje na nowotwory układu moczowo-płciowego. Najczęściej na raka prostaty.

- Nie czekamy na objawy, a każdy mężczyzna od 40-50 roku życia powinien regularnie raz do roku odwiedzać urologa - zaznaczył dr n. med. Waldemar Szabłoński, urolog z Kliniki Urologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Powstała specjalna infolinia

W ramach festiwalu zaplanowano atrakcje dla najmłodszych i najstarszych: konkursy, warsztaty dla dzieci, dni otwarte w poradniach urologicznych krakowskich szpitali. Przez cały tydzień działać będzie również specjalna infolinia urologiczna: 459-59-55-66. Będzie ona czynna od 22 do 26 września w godzinach od 12 do 14.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Co powoduje zawały serca u kobiet? Ważne odkrycie naukowców

Co powoduje zawały serca u kobiet? Ważne odkrycie naukowców

Anna Bielecka
Ta choroba dotyka głównie młodych mężczyzn. Wielu z nich czeka przeszczep

Ta choroba dotyka głównie młodych mężczyzn. Wielu z nich czeka przeszczep

Piotr Wójcik

- Problem, który zaczyna boleć jest tak silnie zaawansowany, że całemu personelowi ochrony zdrowia opadają ręce i zostaje nam jedynie leczenie paliatywne. Nie jest tu mowa wyłącznie o wyleczeniu, tylko o łagodzeniu dolegliwości i wydłużeniu życia. Nie czekajmy. Badajmy się, podobnie jak serwisujemy własne samochody, podobnie jak dbamy o własne urządzenia w domu, podobnie jak serwisujemy własny dom, własne mieszkanie, pamiętajmy o tym, by serwisować własny organizm. Warto - zachęcił prof. Piotr Chłosta.

W Szczecinie biegali dla zdrowia urologicznego

W Krakowie o profilaktyce przypominały rockowe brzmienia, a w Szczecinie po raz dziewiąty wystartował bieg Uro-Run.

- Uro-Run jest po to, żeby propagować zdrowie i profilaktykę chorób układu moczowo-płciowego. Co najważniejsze, żeby propagować aktywność fizyczną, która jest gwarantem tego, że będziemy zdrowi metabolicznie, unikniemy właściwie większości chorób, bo aktywność fizyczna jest najlepszym lekiem - powiedziała dr hab. n. med. Magda Wiśniewska, dyrektorka ds. lecznictwa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie.

Sport połączono z profilaktyką. Pięciokilometrowy dystans otworzył Europejski Tydzień Urologii.

- Pot na moim czole najlepszym dowodem, że wkładamy dużo wysiłku w to, aby mężczyzn, ale nie tylko mężczyzn, również panie, zachęcić do badań profilaktycznych. A to są bardzo proste badania. Często proste badanie krwi, proste badanie moczu, proste badanie ultrasonograficzne, które jest elementem badania urologicznego pomaga wykryć choroby nowotworowe na bardzo wczesnym etapie, możliwym do całkowitego wyleczenia - zaznaczył prof. Marcin Słojewski, kierownik Kliniki Urologii i Onkologii Urologicznej USK nr 2 w Szczecinie.

W Szczecinie sport, w Krakowie muzyka. Ten sam cel, przełamywanie tabu i przypomnienie, że profilaktyka ratuje życie.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: Stefania Kulik

Źródło: Fakty po Południu TVN24

Źródło zdjęcia głównego: "Fakty" TVN

