Kraków Ciała czterech osób w mieszkaniu, śledczy mają wyniki sekcji Grzegorz Popławski |

Tomasz Waszczuk, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Krakowie o tragedii w Skawinie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Łukasz Gągulski

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W piątek o godzinie 15.15 służby zostały zaalarmowane przez mężczyznę o tym, że pomimo wielokrotnych prób kontaktu nie może dostać się do mieszkania swojej córki i zięcia, którym przed ośmioma dniami urodziło się dziecko. Była tam też babcia noworodka, która pomagała w opiece.

Tragedia w Skawinie. Ciała czterech osób, w tym ośmiodniowej dziewczynki, w mieszkaniu Źródło: TVN24

Ciała czterech osób w mieszkaniu

Policjanci weszli do znajdującego się na drugim piętrze mieszkania siłowo po tym, gdy potwierdzono, że drzwi do mieszkania, jak i jego okna są zamknięte. Na miejscu znaleźli ciała wszystkich czterech osób - ośmiodniowej dziewczynki, jej 27-letniej mamy, 35-letniego ojca i 59-letniej babci.

Tragedia w Skawinie W jednym z mieszkań znaleziono ciała dwóch kobiet w wieku 59 i 27 lat, 35-letniego mężczyzny i kilkudniowego noworodka Źródło zdjęcia: PAP/Łukasz Gągulski W jednym z mieszkań znaleziono ciała dwóch kobiet w wieku 59 i 27 lat, 35-letniego mężczyzny i kilkudniowego noworodka Źródło zdjęcia: PAP/Łukasz Gągulski W jednym z mieszkań znaleziono ciała dwóch kobiet w wieku 59 i 27 lat, 35-letniego mężczyzny i kilkudniowego noworodka Źródło zdjęcia: PAP/Łukasz Gągulski W jednym z mieszkań znaleziono ciała dwóch kobiet w wieku 59 i 27 lat, 35-letniego mężczyzny i kilkudniowego noworodka Źródło zdjęcia: PAP/Łukasz Gągulski W jednym z mieszkań znaleziono ciała dwóch kobiet w wieku 59 i 27 lat, 35-letniego mężczyzny i kilkudniowego noworodka Źródło zdjęcia: PAP/Łukasz Gągulski W jednym z mieszkań znaleziono ciała dwóch kobiet w wieku 59 i 27 lat, 35-letniego mężczyzny i kilkudniowego noworodka Źródło zdjęcia: PAP/Łukasz Gągulski W jednym z mieszkań znaleziono ciała dwóch kobiet w wieku 59 i 27 lat, 35-letniego mężczyzny i kilkudniowego noworodka Źródło zdjęcia: PAP/Łukasz Gągulski

Ciało mężczyzny w innym pomieszczeniu

- Kobiety miały obrażenia głowy zadane ciężkim przedmiotem. Wszyscy mieli też rany cięte i kłute. Sekcja zwłok potwierdza tę wersję, która jest najbardziej prawdopodobna. Czyli, że sprawcą jest mężczyzna, który najpierw spowodował śmierć trzech osób, a potem popełnił samobójstwo - przekazał Tomasz Waszczuk, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Krakowie. - To są wstępne wyniki sekcji, na pełne trzeba zaczekać, one też wskażą w jakiej kolejności następowały zgony - dodał.

Prokurator przekazał, że mężczyzna został znaleziony w łazience, natomiast pozostałe ofiary były w innym pomieszczeniu. Ustalono czas ich śmierci. Do tragicznych wydarzeń doszło między godziną 20 w czwartek, a 14 w piątek.

- Sąsiedzi zeznali, że w czwartek około godziny 20 słyszeli płacz dziecka i uspokajanie, ale mówili, że to były takie normalne dźwięki, jak na ośmiodniowe dziecko. Poza tym żadnych krzyków nie słyszeli. Samą rodzinę opisywali jak zgodną, kochającą się, cieszącą się z przyjścia dziecka na świat - powiedział prokurator.

W ciągu ostatnich pięciu lat w rodzinie nie było żadnych policyjnych interwencji, nie miała też Niebieskiej Karty.