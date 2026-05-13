Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kraków

Ceny biletów do górskich parków pójdą w górę

|
Tatry
Mandat za zdjęcie z Tatr? Nowy strażnik będzie śledził internetowe wpisy
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: stock.adobe.com
Do ceny biletów do górskich parków narodowych zostanie doliczona opłata za ratownictwo – zapowiada Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Dotychczas parki przekazywały ratownikom pieniądze z własnych wpływów. Projekt nowelizacji przepisów ma trafić do Sejmu w drugiej połowie 2026 roku.

Opłata będzie wynosić 15 proc. W efekcie jednorazowy bilet do Tatrzańskiego PN może podrożeć z 11 do 13 zł.

Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw. Przewiduje on m.in. zmiany zasad przekazywania przez górskie parki narodowe środków dla Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (GOPR) i Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (TOPR). Resort planuje skierowanie projektu pod obrady Rady Ministrów, a następnie do Sejmu w drugiej połowie 2026 r.

Jak wyjaśniło ministerstwo, obecnie parki narodowe przekazują ratownikom 15 proc. własnych wpływów z biletów wstępu, co – zdaniem resortu – pomniejsza budżety przeznaczane na ochronę przyrody. Po zmianach środki te mają pochodzić bezpośrednio z dodatkowej opłaty doliczanej do biletu.

Obawy dyrektora TPN i naczelnika TOPR

Resort podkreśla, że proponowane rozwiązanie ma uprościć system finansowania ratownictwa górskiego i zapewnić parkom narodowym większą stabilność finansową. Według ministerstwa zmiana ma charakter techniczny i nie wpłynie na poziom wsparcia dla górskich organizacji ratowniczych, takich jak GOPR i TOPR.

Ministerstwo poinformowało, że projekt zmian był konsultowany z dyrektorami parków narodowych. Zakończył się już etap konsultacji publicznych oraz uzgodnień międzyresortowych, a obecnie trwa analiza zgłoszonych uwag.

Zastrzeżenia wobec projektowanych rozwiązań zgłaszał m.in. dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego Szymon Ziobrowski. Wskazywał na obawy, że obowiązek odprowadzania 15 proc. obejmie także inne źródła przychodów parków, co - jego zdaniem - mogłoby oznaczać realne zmniejszenie budżetów parków narodowych i przełożyć się na wyższe koszty dla turystów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Krzesanica
Zagraniczni turyści utknęli w Tatrach. TOPR ratował ich w nocy
METEO
Odpadnięcie ze ściany i ciężkie obrażenia wspinacza w Karkonoszach
Wspinacz odpadł od ściany. Akcja ratunkowa w górach
Wrocław
Schronisko w Tatrach odcięte od świata
Ewakuowali turystów z odciętego od świata schroniska
METEO

Resort wyjaśnił jednak, że projekt nowelizacji nie zmienia zasad pobierania opłat za dodatkowe formy udostępniania parków narodowych, takie jak wejścia do jaskiń, korzystanie z platform widokowych, tras specjalistycznych czy realizacja sesji fotograficznych i filmowych. Opłaty za takie formy udostępniania nadal będą ustalane przez dyrektorów parków narodowych w drodze zarządzeń.

Wątpliwości wobec projektu sygnalizował także naczelnik TOPR Jan Krzysztof. Podkreślił, że jeśli ustawodawca pozostanie przy proponowanym modelu, konieczne będzie doprecyzowanie przepisów, aby uniknąć sporów interpretacyjnych dotyczących sposobu naliczania 15-proc. dopłaty. TOPR proponuje również zwiększenie tej stawki do co najmniej 20 proc., argumentując to rosnącymi kosztami działalności ratowniczej. 

Źródło: PAP
Udostępnij:
Anna Winiarska
Anna Winiarska
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Peter Magyar
Magyar pokazał, czym będzie jeździł jako premier. "Ludzie ją znają"
Świat
Matt Damon i Ben Affleck
Ben Affleck i Matt Damon pozwani przez policjantów
Kultura i styl
Most Świętokrzyski w Warszawie
Nastolatkowie brutalnie zaatakowani na Moście Świętokrzyskim
WARSZAWA
Tłumy nad hotelowym basenem, Grecja
Nie miał szans na leżak nad basenem, wygrał w sądzie. Hotele reagują
Świat
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Węgry
Tak wygląda "arogancki luksus w splądrowanym kraju". Magyar pokazał siedzibę Orbana
Zbigniew Ziobro
"Przecieram oczy ze zdumienia". Reakcje w PiS na sprawę Ziobry
Marcin Złotkowski
Dziecko (zdjęcie ilustracyjne)
4-latek ma troje rodziców. To pierwsza taka decyzja sądu
Świat
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Na S8 padły strzały. Ranny policjant i kierowca
Wrocław
Flaga UE
Sędzia zdjęła flagę UE i schowała pod kaloryfer
Szczecin
Radosław Sikorski
Sikorski o Ziobrze. Wymienił całą listę osób
Polska
"Kradną nam Skłodowską"? Spór o nowy banknot euro
"Kradną nam Skłodowską". Polska noblistka na banknocie euro. Z jakim nazwiskiem?
Zuzanna Karczewska
Dominik Tarczyński
Tarczyński dostał decyzję z Wielkiej Brytanii. "Bez możliwości odwołania"
walizka podróż nogi
Dziesiątki osób nie polecą na wakacje. Polskie biuro podróży ogłasza niewypłacalność
Paulina Karpińska
Alicja "Pray" (Polska)
Polka w finale Eurowizji
Tomasz-Marcin Wrona
Gold Coast, Australia
Wycofują się z budowy Trump Tower. "Marka staje się niepopularna"
Świat
Policja rozbiła grupę złodziei samochodów
Auta znikały z prywatnych posesji i zamkniętych osiedli
WARSZAWA
Policjant drogówki wygrał sprawę w sądzie (zdjęcie ilustracyjne)
Nagrywał policjanta podczas interwencji. Jest wyrok
WARSZAWA
Obrońca, adwokat (zdjęcie ilustracyjne)
Były mecenas poszukiwany listem gończym. Sąd: może przebywać na Dominikanie
Olsztyn
Zbigniew Ziobro
Na jakim "pokładzie" Ziobro dotarł do USA?
Sebastian Zakrzewski
Donald Tusk, posiedzenie Sejmu RP
Postawił Tuskowi warunek. Kulisy wystąpienia
Polska
Czaszka św. Zdzisławy na zdjęciu opublikowanym przez policję
Zuchwała kradzież w bazylice. Zniknęła czaszka świętej
Świat
ropa pole naftowe shutterstock_678829744
Zwrot na rynku ropy
BIZNES
Hantawirus: teorii więcej niż zakażeń
Szczury wyrzucane z ciężarówek i "aktorzy" w szpitalu. Hantawirus infekuje sieć
Gabriela Sieczkowska
pap_20260310_14J
Program Ceny Paliwa Niżej przedłużony. Wiadomo do kiedy
BIZNES
Jedna z zabezpieczonych papug
Policja weszła w papugarni. "To, co zastaliśmy na miejscu, zostanie z nami na długo"
Katowice
29-latek został zatrzymany
Ukradł kurtkę, dostał się do sejfu i kupił samochód
WARSZAWA
Prezydent USA Donald Trump przed wylotem do Pekinu
Trump zawarł porozumienie z Putinem? Odpowiedział jednym słowem
Świat
Paliwa ceny stacja benzynowa tankowanie
Takie będą ceny paliw w czwartek
BIZNES
lotto - Longfin Media shutterstock_2241139651
Kumulacja w Lotto rozbita. Ogromna wygrana
BIZNES
Zbigniew Ziobro - Marcin Romanowski
MSZ ostrzegało USA. Nowe informacje w sprawie wyjazdu Ziobry
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica