Kraków

Silny wstrząs w małopolskiej kopalni "Janina"

Wstrząs w Zakładzie Górniczym Janina (zdj. ilustracyjne)
Libiąż w Małopolsce
Źródło: Google Earth
Do silnego wstrząsu doszło we wtorek w kopalni w Libiążu (Małopolskie). Służby zarządzania kryzysowego odebrały 20 zgłoszeń od zaniepokojonych mieszkańców. Nie ma jednak informacji o zagrożeniu dla życia i zdrowia ludzi.

Do silniejszego niż zazwyczaj wstrząsu doszło we wtorek około godziny 17.30 w Libiążu, gdzie znajduje się Zakład Górniczy "Janina".

- Doszło do wstrząsu w kopalni "Janina". Nie mamy na razie informacji o sile tego wstrząsu, otrzymamy je jutro na podstawie danych Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach - powiedział tvn24.pl dyrektor Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie Przemysław Jaśko.

Kopalnia "Janina" w Libiążu
Kopalnia "Janina" w Libiążu
Źródło: Jakub Wlodek / Agencja Wyborcza.pl

20 telefonów

- Dyżurny odebrał 20 telefonów od mieszkańców w sprawie tego wstrząsu, ale ani do naszego centrum, ani na Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie nie wpłynęły żadne zgłoszenia o zagrożeniu życia lub zdrowia. Nie ma też informacji o uszkodzeniach budynków - powiedział dyrektor Jaśko.

Zmiany dla górników. "Zapomnieli, że chodzi o los dziesiątek tysięcy pracowników"

Zmiany dla górników. "Zapomnieli, że chodzi o los dziesiątek tysięcy pracowników"

BIZNES
Wypadek w kopalni

Wypadek w kopalni

Katowice

Wstrząs był odczuwalny na znacznej przestrzeni, między innymi w gminach Oświęcim czy Zator.

Zakład Górniczy "Janina"
Zakład Górniczy "Janina"

W powiecie chrzanowskim wstrząsy są niemal codziennym zjawiskiem. Według informacji przekazanych przez PCZK w Chrzanowie, w poniedziałek doszło do trzech takich zdarzeń. Najsilniejsze z nich miało miejsce po godzinie 17, kiedy magnituda wstrząsu sięgnęła 2,16 w skali Richtera. 2 grudnia magnituda jednego ze wstrząsów osiągnęła poziom niemal 3 w skali Richtera.

Autorka/Autor: bp/tok

Źródło: tvn24.pl

ChrzanówkopalniaMałopolskiewojewództwo małopolskieGórnicyGórnictwo
