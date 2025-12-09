Silny wstrząs w małopolskiej kopalni "Janina"

Libiąż w Małopolsce Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do silniejszego niż zazwyczaj wstrząsu doszło we wtorek około godziny 17.30 w Libiążu, gdzie znajduje się Zakład Górniczy "Janina".

- Doszło do wstrząsu w kopalni "Janina". Nie mamy na razie informacji o sile tego wstrząsu, otrzymamy je jutro na podstawie danych Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach - powiedział tvn24.pl dyrektor Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie Przemysław Jaśko.

Kopalnia "Janina" w Libiążu Źródło: Jakub Wlodek / Agencja Wyborcza.pl

20 telefonów

- Dyżurny odebrał 20 telefonów od mieszkańców w sprawie tego wstrząsu, ale ani do naszego centrum, ani na Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie nie wpłynęły żadne zgłoszenia o zagrożeniu życia lub zdrowia. Nie ma też informacji o uszkodzeniach budynków - powiedział dyrektor Jaśko.

Wstrząs był odczuwalny na znacznej przestrzeni, między innymi w gminach Oświęcim czy Zator.

Zakład Górniczy "Janina"

W powiecie chrzanowskim wstrząsy są niemal codziennym zjawiskiem. Według informacji przekazanych przez PCZK w Chrzanowie, w poniedziałek doszło do trzech takich zdarzeń. Najsilniejsze z nich miało miejsce po godzinie 17, kiedy magnituda wstrząsu sięgnęła 2,16 w skali Richtera. 2 grudnia magnituda jednego ze wstrząsów osiągnęła poziom niemal 3 w skali Richtera.

OGLĄDAJ: "Reszta musi zachować się jak Polska". Rozmowa Piotra Kraśki z ambasadorem USA w Polsce